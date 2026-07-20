Wann hattest du dein erstes eigenes Mobiltelefon? Bild: KEYSTONE

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In diesem Alter hatten die meisten das erste Handy – wann du?

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Das Handy ist gefährlich, macht süchtig und verdirbt die Jugend. Sagen Erwachsene, die morgens im Bett ihre Mails checken, mittags Insta-Reels schauen und sich abends mit 6 Stunden 48 Minuten Screentime in den Schlaf doomscrollen.

Kinder und Handys – schon länger eines der zuverlässigsten Aufregerthemen der Schweiz. Der Bundesrat prüft aktuell sogar, ob eine Altersgrenze für soziale Netzwerke sinnvoll wäre. In einigen Kantonen geht es schon konkreter zu und her: Aargau, Nidwalden und Wallis haben die private Handynutzung an Schulen stark eingeschränkt.

Das Handy ist also auf dem besten Weg, zum Pausenplatz-Feind erklärt zu werden. Deshalb haben wir in der watson-Redaktion herumgefragt: Wann hattest du dein erstes Handy – und was hat es mit dir gemacht? In chronologischer Reihenfolge:

Über 20 Jahre alt

Ich hatte das Privileg, eine absolut mobilfunkfreie Kindheit und Jugend geniessen zu dürfen. An das genaue Alter meines ersten Handykaufs kann ich mich gar nicht mehr erinnern, vermutlich war ich etwa 27. Das war damals auch keine besondere Leistung, wie ich als Ü50er einräume. Ich hätte mir Anfang der 1980er aber schon so ein Koffertelefon aka Natel A gewünscht. Der Muss-ich-haben-Reflex war vorhanden, das nötige Sackgeld (ca. 9000 Franken) nicht. Daniel Schurter

Jahrgang: 1971. Alter beim ersten Handy: 27.

Mein erstes Handy (Marke: Alcatel) gewann ich bei einem Wettbewerb im Jahr 2001. Da war ich 24 Jahre alt. Jedes SMS kostete 25 Rappen, Apps gab es nicht und wenn mich jemand anrief, musste auch ich bezahlen. Weil niemand sonst ein Natel hatte, brachte ich es nach einem halben Jahr zum Recyclinghof. Patrick Toggweiler

Jahrgang: 1977. Alter beim ersten Handy: 24.

Über 15 Jahre alt

Ich hatte recht spät mein erstes Handy, etwa mit 18 oder 19. Diese Erwartungshaltung, dass man dann immer erreichbar sein muss, hat mich gestört – sowie die Unverbindlichkeit. Mein Kollegenkreis hat sich da mehr aufgeregt, dass ich nie erreichbar war ;). Aber ich hatte meine Ruhe, und über Festnetz war ich schon erreichbar, falls ich zu Hause war. Dominik Bettler

Jahrgang: 1986. Alter beim ersten Handy: 18.

Über 10 Jahre alt

Ein Sony Ericsson war mein erstes Handy und mein 13-jähriges Ich war megamässig stolz darauf. Geschadet hat es mir nicht, aber die Funktionen waren damals auch sehr beschränkt mit SMS, Klingeltönen und ein paar Games. Ich habe es übrigens heute immer noch zuhause – aus nostalgischen Gründen. Livia Jeger

Jahrgang: 1999. Alter beim ersten Handy: 13.

Sony Ericsson: DAS Handy der 2010er-Jahre. Bild: Sony Ericsson

Als Erstes hatte ich ein Klapphandy, und zwar ab der Oberstufe, als ich 13 Jahre alt war. Es war weiss/rosa mit Blümchen drauf. Ich finde es gut, dass ich damals noch keinen Internetzugang auf dem Handy hatte und darauf achten musste, ja nicht auf die Internettaste zu drücken. Denn das kam einen teuer zu stehen. Corina Mühle

Jahrgang: 1995. Alter beim ersten Handy: 13.

Mit zwölf hatte ich endlich ein Handy. Es war ein schwarzes Sony Ericsson zum Aufschieben, ich hab mich so gefreut. Geschadet hat's mir, glaube ich, nicht – viel machen konnte man mit dem Tastenhandy aber ohnehin nicht. Musik hören, lustige Bilder über Bluetooth (oder war es noch Infrarot?) verschicken, telefonieren oder smslen, das war's. Aber nie, nie auf den Internet-Knopf drücken! Hanna Hubacher

Jahrgang: 1997. Alter beim ersten Handy: 12.

Der gefürchtete Internetknopf: die Erdkugel links. Bild: EPA

Mein erstes Handy habe ich mit 12 oder 13 Jahren bekommen, als ich die Schule wechselte und plötzlich einen deutlich längeren Schulweg hatte. Ob ich dadurch einen Schaden davongetragen habe? Wahrscheinlich schon den einen oder anderen – ob die aber wirklich am Handy lagen, bezweifle ich ;-) Claudia Carvalho

Jahrgang: 2000. Alter beim ersten Handy: 12.

Ich war etwa zwölf, und habe so ein uraltes Handy von meinem Opa bekommen. Es war von der Marke Philips und hatte eine Antenne – so alt bin ich schon. Einen Schaden habe ich nicht davongetragen, es war eher einsam, weil ich die Erste in der Klasse mit Handy war. Bei meinem zweiten oder dritten Handy habe ich immerhin Snake spielen können. Heute bin ich froh, musste ich nicht mit Social Media aufwachsen. Ich glaube, der Druck, perfekt zu sein, hätte mich zerstört. Madeleine Siegrist

Jahrgang: 1988. Alter beim ersten Handy: 12.

Social Media: Gabs bei unseren ersten Handys noch nicht. Bild: keystone

Ich habe mein Handy mit 12 bekommen, als Letzte in meiner Klasse. Ich war froh darum, sonst wäre ich wohl bald sozial ausgegrenzt worden. Geschadet hat's mir nicht, aber ich weiss noch, dass ich anfangs immer Angst hatte, auf den Internetbutton zu kommen und meine Familie in den finanziellen Ruin zu treiben. Kendra Kotas

Jahrgang: 1994. Alter beim ersten Handy: 12.

Ich war etwa zehn Jahre alt – ein Sony Ericsson Z600. Einmal bin ich aus Versehen ins Internet geraten und habe eine horrende Rechnung erhalten, weil ich «The Lion Sleeps Tonight» als Klingelton bei Jamba herunterladen wollte. Ansonsten habe ich meine Kosten aber niedrig gehalten – dank der Gratis-SMS, die man am Computer schreiben konnte, wenn man eine Migros-Budget-SIM-Karte hatte. Elias Ulmann

Jahrgang: 1994. Alter beim ersten Handy: 10.

Über 8 Jahre alt

Mein erstes Klapphandy hatte ich im Alter von neun, das erste Smartphone mit elf. Es war der beste Zeitpunkt, weil ich so besser mit Freunden abmachen konnte, die etwas weiter weg wohnten. Agan Ramadani

Jahrgang: 2004. Alter beim ersten Handy: 9.