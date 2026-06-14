Bericht deckt auf: Trump-Smartphone ist nur umlackiertes HTC

Es sollte ein patriotisches Vorzeigeprodukt sein, doch eine Analyse legt eine andere Herkunft nahe. Im Inneren des Trump-Smartphones T1 stecke chinesische Technik.

Laura Helbig / t-online

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Das Trump-Smartphone T1 sollte das Produkt für patriotische Amerikaner sein – es wird sogar mit dem Spruch «Proudly American» («stolz amerikanisch») beworben. Dabei steckt offenbar vorwiegend China in dem Handy.

Das T1: Das Trump-Smartphone mutet etwas protzig an. Bild: ttrumpmobile.com

Das Reparaturportal iFixit hat das T1 vollständig zerlegt und Bauteil für Bauteil mit dem HTC U24 Pro verglichen, einem chinesischen Mittelklassegerät aus dem Jahr 2024. Das Ergebnis ist so eindeutig, dass es kaum Interpretationsspielraum lässt: Das T1 ist dasselbe Telefon – nur mit Goldlack und neuem Logo.

Schon ein CT-Scan vor dem Öffnen des Geräts zeigte ein nahezu identisches Innenleben. Und nachdem die Experten von iFixit beide Smartphone auseinandergenommen hatten, fiel ihnen direkt auf, dass Komponenten wie die Hauptplatine, Bauteilpositionen oder Schraubenplatzierungen genau gleich waren. Sie konnten die Platinen beider Geräte sogar problemlos austauschen. Auch beim Display handelt es sich um dasselbe Samsung-OLED-Panel, wie iFixit durch Mikroskopaufnahmen bestätigen konnte.

Grösster Unterschied: der (langsamere) Akku

Die sichtbaren Unterschiede beschränken sich auf ein leicht verändertes Lochmuster im Lautsprechergitter und ein minimal versetztes Blitzmodul. Den einzigen substanziellen Unterschied liefert der Akku: Er stammt von einem philippinischen Hersteller namens Newlix Mfg Inc. Die Kapazität ist etwas grösser als beim HTC-Original – doch die Ladeleistung wurde von 60 auf 30 Watt halbiert. Wer also hoffte, sein patriotisches Bekenntnis wenigstens schnell aufladen zu können, wird enttäuscht.

Ursprünglich warb Trump Mobile mit «Made in USA». Auf der Verpackung des ausgelieferten Geräts steht nun: «Proudly Assembled in the USA» – übersetzt also «stolz zusammengefügt in den USA». Die Trump Organization wirbt laut iFixit damit, dass das Handy in Florida zusammengesetzt wurde.

Nach Einschätzung des Reparaturportals dürfte diese «Montage» darin bestehen, einige Komponenten wie den Akku oder Kameramodule zusammenzusetzen. Gehäuse und Display werden aller Wahrscheinlichkeit nach als fertige Einheit aus China angeliefert. Die US-Handelsbehörde FTC hat klare Kriterien dafür, wann ein Produkt «Made in America» heissen darf. Das T1 erfüllt sie nicht.

499 Dollar für ein zwei Jahre altes Handy aus China

Das Trump Mobile T1 kostet 499 Dollar (rund 399 Franken). Das HTC U24 Pro, sein baugleiches Vorbild, ist bei US-Händlern für rund 550 Dollar (rund 440 Franken) erhältlich. Wer also unbedingt ein vergoldetes Smartphone mit vorinstallierter Truth-Social-App und einer US-Flagge mit nur elf statt dreizehn Streifen besitzen möchte, zahlt für das Privileg immerhin keinen Aufpreis. iFixit bewertet die Reparierbarkeit beider Geräte mit 3 von 10 Punkten: keine Servicehandbücher, keine Ersatzteile, strukturell auf Wegwurf ausgelegt.