admin.ch «down» – Eidgenossenschaft vorübergehend nicht erreichbar

Let's Play

Wir spielen eine Stunde lang das abgedrehte Tony-Hawk-Action-Game «Sunset Overdrive»

Ein Energydrink hat die Bevölkerung in blutrünstige Mutanten verwandelt und nur wir können sie aufhalten. Das ist die Story von «Sunset Overdrive», das am Freitag in die Läden kommt. Die Mischung aus Openworld-Ballerelementen und «Tony Hawk's Skateboarding»-Bewegungsmodell liefert die perfekte Grundlage für durchgeknallten Action-Spass.