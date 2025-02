Nintendo eilt von Rekord zu Rekord. bild: @GoNintendoTweet

14 Grafiken, die zeigen, wie irrwitzig erfolgreich Nintendos Switch ist

Nintendo hat die Spielkonsole, die einfach nicht stirbt. Die Switch ist in ihrem bald 9. Jahr auf bestem Weg, die meistverkaufte Konsole zu werden und den langjährigen Rekord der Playstation 2 zu knacken.

Oliver Wietlisbach

Die Nintendo Switch geht Anfang März in ihr 9. Lebensjahr; ein beinahe biblisches Alter für eine Spielkonsole. Obwohl die Verkäufe seit 2021 rückläufig sind, erfreut sie sich noch immer einer robusten Nachfrage.

Die Switch verkaufte sich auch in ihrem 8. Verkaufsjahr mehr als ordentlich 2024 war das schwächste Jahr der Switch seit der Veröffentlichung, aber für das 8. Verkaufsjahr sind über 11 Millionen Einheiten beachtlich. bild: @pierre485_

2024 wurden von Nintendo weitere 11,5 Millionen Switch ausgeliefert. Damit ist die Hybridkonsole auf gutem Weg, die bislang meistverkaufte Konsole aller Hersteller zu werden.



Nintendos Switch hat sich seit 2017 über 150 Millionen Mal verkauft Zu jeder Switch werden im Schnitt 9 Spiele gekauft. bild: nintendo

Nintendos Switch hat sich seit März 2017 über 150 Millionen Mal verkauft. Allein im vergangenen Weihnachtsquartal kamen knapp 5 Millionen hinzu. Bis zum langjährigen Rekord der Playstation 2, die sich laut Sony 160 Millionen Mal verkaufte, fehlen noch 9,14 Millionen Einheiten.

Sony erreichte die Marke von 150 Millionen verkauften PS2 nach 11 Jahren. Die Switch schaffte diesen Meilenstein in weniger als 8 Jahren.



Nintendo Switch und Sony PS2 im Vergleich: Nintendo muss noch gut 9 Millionen Switch absetzen, um die PS2 einzuholen. Bleibt die rote Linie (Switch) bis zum Schluss über der blauen Linie (PS2)? bild: @pierre485_

Im direkten Vergleich hat sich die Nintendo-Konsole bis zum jeweils 8. Verkaufsjahr deutlich schneller verkauft. Allerdings fand Sonys PS2 – dank mehrerer Preissenkungen – auch nach dem 8. Jahr noch lange Käufer, was sie bis heute zur erfolgreichsten Spielkonsole macht.



Ob die Switch den alten Konsolenrekord der PS2 brechen kann, hängt primär davon ab, wie lange sie noch produziert wird. Mit einer Preissenkung könnte die Switch selbst nach der Veröffentlichung der Switch 2 in diesem Jahr noch mehrere Jahre über die Ladentheke gehen.



Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sagte vor einigen Tagen, man werde die Switch anbieten, «solange es eine Nachfrage gibt». Nintendo dürfte die Switch also parallel zur kommenden Switch 2 weiterverkaufen.



Das heisst: 2026 könnte der Rekord der PS2 fallen. Fest steht schon jetzt, dass die Switch in diesem Jahr die bislang erfolgreichste Nintendo-Konsole werden wird.



Die Switch steht kurz davor, die bislang erfolgreichste Nintendo-Konsole DS einzuholen Der Nintendo DS erreichte 2012 die Marke von 150 Millionen Einheiten. Ende 2024 knackte auch die Switch diese Marke.

bild: @pierre485_

2025 wird die Switch zur erfolgreichsten Nintendo-Konsole Die Switch dürfte sich 2025 mindestens 6 Millionen Mal verkaufen.

Der Switch fehlen noch gut 3 Millionen Verkäufe, um den Nintendo DS als erfolgreichste Nintendo-Konsole abzulösen Nintendos erste Hybridkonsole Switch verkauft sich bald besser als alle Heim- und portablen Konsolen zuvor. bild: nintendo

Nintendo fehlen nur noch gut 3 Millionen Switch-Verkäufe, um den Nintendo DS aus dem Jahr 2004 als erfolgreichste Nintendo-Konsole vom Thron zu stossen. Der DS erreichte 2012 die Marke von 150 Millionen Einheiten und endete schliesslich bei gut 154 Millionen Verkäufen. Die Switch wird den DS noch in diesem Jahr überflügeln.

Nintendo verdient an der fast 8 Jahre alten Switch noch gleich viel wie zu den besten Wii-Zeiten Zwischen Wii (ab 2006) und Switch (ab 2017) floppte die Wii U. bild: @pierre485_

2024 brach der Gewinn ein, da verglichen mit den allerbesten Switch-Jahren deutlich weniger Konsolen und Spiele verkauft wurden. Darben muss Nintendo trotzdem nicht. 2024 war noch immer das sechstbeste Jahr für die Japaner in den vergangenen 20 Jahren – und 2025 kommt die Switch 2.

Die Switch ist Nintendos langlebigste Konsole





Nintendos Hardware- und Software-Umsatz seit 2017. bild: nintendo

Seit Juli 2024 ist die Switch Nintendos langlebigste Konsole. Zuvor gehörte dieser Titel dem altehrwürdigen Nintendo Entertainment System (NES).



Was die Switch so erfolgreich macht: Nintendo verdient nicht nur an den Spielen, sondern auch an jeder verkauften Konsole, was im Konsolengeschäft keine Selbstverständlichkeit ist. Microsoft beispielsweise verkauft die Xbox laut Eigenaussage seit über 20 Jahren mit Verlust, verdient also angeblich nur an den Spielen.

Womit Nintendo Geld verdient bild: nintendo

Das Videospielgeschäft ist für Nintendo das mit Abstand wichtigste Geschäftsfeld. Weitere Bereiche wie Filme, Vergnügungsparks, Mobile-Games und Mer­chan­dise gewinnen zusehends an Bedeutung.



Nintendo allein hat auf der Switch 72 Spiele veröffentlicht, die sich je über 1 Million Mal verkauften

Bis Ende 2024 verkauften sich 72 von Nintendo veröffentlichte Spiele je über 1 Million Mal auf der Switch. In der Tabelle sind die Millionenseller anderer Game-Publisher nicht enthalten.

Nintendo hat bislang 72 Spiele für die Switch veröffentlicht, die sich je über 1 Million Mal verkauft haben. Auf der Wii waren es nur 40.



Es gab bislang keine andere Konsole, auch nicht von Sony oder Microsoft, mit mehr First-Party-Millionensellern.



«Mario Kart 8 Deluxe» auf der Switch schlägt alle früheren Versionen haushoch Verkäufe der bisherigen «Mario Kart»-Spiele in Millionen. bild: @pierre485_

«Mario Kart 8 Deluxe» erschien 2017 auf der Switch und steht nun bei über 67 Millionen Verkäufen. Zu fast jeder zweiten Switch wird auch der Fun-Racer gekauft. Zum Vergleich: Das zuvor erfolgreichste «Mario Kart»-Spiel für die Nintendo Wii verkaufte sich 37 Millionen Mal.



«Mario Kart 8» spült Nintendo seit 2014 Geld in die Kassen und ist auf dem Weg, das bislang erfolgreichste Nintendo-Spiel zu werden «Mario Kart 8» erschien 2014 auf der Vorgängerkonsole Wii U. Die Switch-Version verkauft sich seit 2017 konstant gut. bild: @pierre485_

Allein 2024 verkaufte sich der Dauerbrenner «Mario Kart 8 Deluxe» nochmals über 6 Millionen Mal und war somit das meistverkaufte Nintendo-Spiel auf der Switch im vergangenen Jahr. «Mario Kart 8» erschien ursprünglich bereits 2014, also vor über 10 Jahren, auf der Vorgängerkonsole Wii U. Dort verkaufte es sich «nur» gut 8 Millionen Mal. Insgesamt steht «Mario Kart 8» somit bei fast 76 Millionen Verkäufen. Nur «Wii Sports» von 2006 verkaufte sich mit 83 Millionen Einheiten noch besser, da es oft im Lieferumfang der Wii-Konsole enthalten war.



Viele Nintendo-Spiele verkaufen sich über mehrere Jahre, was für Videospiele aussergewöhnlich ist Nintendo-Games wie «Super Mario» oder «Zelda» verkaufen sich oft über viele Jahre konstant gut. bild: @pierre485_

Das 3D-Mario-Spiel «Super Mario Odyssey» erschien 2017 und verkaufte sich auch 2024 noch über 1 Million Mal. Es wird 2025 die Marke von 30 Millionen Verkäufen knacken und die Verkaufszahlen des legendären «Tetris» von 1989 auf dem Game Boy überholen.

Die Nintendo-Aktie steht auf einem Rekordhoch. Der Markt geht davon aus, dass die Switch 2 ebenfalls erfolgreich wird. bild: screenshot google