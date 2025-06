Die Switch 2 kann in der Docking-Station am TV oder als Handheld genutzt werden. Bild: watson

Nintendos Switch 2 bricht alle Rekorde, aber was taugt die neue Konsole wirklich?

Acht Jahre nach der ersten Switch bringt Nintendo für die populäre Spielkonsole einen Nachfolger mit zeitgemässer Grafik. Ob sich der Kauf lohnt, verrät unser Test.



Gefühlt eine Ewigkeit ist's her: 2017 schrieb ich, Nintendos Switch sei «die innovativste Konsole, die ich je getestet habe». Damals hatte ich allerdings keine Vorahnung, dass die neuartige Hybridkonsole in den folgenden Jahren fast alle Verkaufsrekorde brechen wird und ich acht Jahre später noch unglaublich viel Spas mit ihr haben werde.

Seit dem Verkaufsstart vor genau einer Woche pulverisiert auch die Switch 2 alle Rekorde. Nie zuvor hat sich eine Konsole in den ersten Tagen schneller verkauft. Doch was taugt der Nachfolger? Kann man das bewährte Hybridkonzept, das Millionen Gamerinnen und Gamer in den Bann zieht, noch verbessern? Ich habe die Switch 2 in den vergangenen Tagen ausprobiert.



Die ersten Eindrücke

Nintendo hat watson eine Switch 2, «Mario Kart World» und Zubehör wie den Pro-Controller für diesen Test zur Verfügung gestellt. Bild: watson

Vom Auspacken bis zum Spielen dauerts rund eine halbe Stunde. Der Einrichtungsprozess ist maximal einfach: Die Switch 2 mit dem Internet verbinden, mit dem Nintendo-Account anmelden und sie in die Nähe der alten Switch legen. Nun werden sämtliche Daten (Nutzer, Speicherdaten, Einstellungen etc.) sowie vorhandene Switch-1-Games auf das neue Gerät übertragen, falls es sich um digitale Versionen handelt. Aber auch die bisherigen Spielmodule werden von der Switch 2 erkannt. So einfach war der Wechsel von einer Nintendo-Konsole zur nächsten noch nie.



Switch-1-Spiele können, mit wenigen Ausnahmen, auch auf einer Switch 2 gespielt werden. Bild: watson

Die Switch 2 ist grundsätzlich abwärtskompatibel. Das heisst: Fast 99 Prozent aller Spiele des Vorgängers, über 15'000 Switch-1-Games, lassen sich auch auf der neuen Konsole spielen. Erfreulicherweise laufen einige Switch-1-Titel, die unter Performance-Problemen litten, auf der neuen Konsole endlich flüssig.

Auch der erste Eindruck der Hardware ist positiv: Denn sosehr ich die Original-Switch mag, sie wirkt ziemlich billig. Die Switch 2 ist grösser und fühlt sich hochwertiger an. Ich habe nicht mehr das Gefühl ein Spielzeug zu halten, sondern ein modernes Hightech-Gerät.

Der grössere 7,9-Zoll-Bildschirm bietet neu Full-HD-Auflösung. Er ist gestochen scharf, klar und für ein LCD-Display wirken die Farben äusserst lebendig. Wer ihn sieht, käme wohl nie auf die Idee, dass es kein OLED-Display ist. Zum Vergleich: Die Original-Switch besitzt einen 6,2 Zoll grossen LCD-Bildschirm mit weit geringer Auflösung von 720p.



Im Vergleich wirken die Displays der Switch Lite (oben) und der ursprünglichen Switch (Mitte) ausgewaschen. bild: watson

Auch bisherige Switch-Spiele kommen auf dem neuen Display besser zur Geltung, allerdings spiegelt es wie beim Vorgänger unübersehbar. Da es ausreichend hell wird, ist dies zumindest in Innenräumen kein allzu grosses Problem.



Display der Switch 2 Das 7,9-Zoll grosse LCD-Display hat eine Full-HD-Auflösung (1080p), eine variable Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz und es unterstützt HDR10. Mit VRR (Variable Refresh Rate) wird die Bildwiederholrate des Displays dynamisch angepasst, sofern Spiele dies unterstützen. So können Effekte wie Tearing oder Ruckeln bei schwankender Frame-Rate (FPS) reduziert werden.



Ein paar Worte zur Technik



Zur Technik der Switch 2 haben wir schon reichlich geschrieben. Deshalb hier in Kurzform: Die neue Switch ist rund zehnmal leistungsfähiger als die Vorgängerin, kommt mit dreimal mehr Arbeitsspeicher und vier- bis achtmal mehr internem Speicher.

Die Switch 2 unterstützt am Fernseher maximal 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde (FPS) oder 1440p mit 120 FPS. Im Handheld-Modus ist maximal Full-HD mit 120 FPS möglich. Die erste Switch bot selbst am TV nur magere 1080p, aber natürlich hängt es auch bei der Switch 2 immer vom Spiel und dem verfügbaren TV-Gerät ab, welche Auflösung und Bildrate effektiv erreicht werden.

Nun, diese Kombination ist vermutlich weniger sinnvoll … @Dieg0alex

Diese Zahlen sagen dir nichts? Dann sagen wir es so: Die Grafik liegt zwischen PS4 und PS5. Ich erkenne beispielsweise kaum einen Unterschied zu meiner Xbox Series S – für eine mobile Konsole ist das beachtlich.

All dies war aufgrund von früheren Leaks zu erwarten, aber nun zu sehen, dass eine derart kleine Hybridkonsole wirklich diese Grafik stemmt, ist trotzdem beeindruckend.

Die Switch 2 stemmt auch anspruchsvolle Spiele wie «Cyberpunk 2077». bild: watson

Ein weiterer Pluspunkt: Die Ladezeiten sind generell kürzer als auf der ersten Switch. Ich würde sagen, Games laden 30 bis 50 Prozent schneller.



Technik der Switch 2 Die Switch 2 wird von einem für die Hybridkonsole optimierten Nvidia-Tegra-T239-Chip mit Ampere-Grafik angetrieben. Die Grafikleistung soll rund zehnmal schneller als bei der Switch 1 sein. Neu werden 12 GB LPDDR5X-RAM verbaut, ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu den 4 GB der ersten Switch. Mit dem schnelleren Grafikprozessor und reichlich Arbeitsspeicher sind aktuelle Features wie Raytracing und KI-gestützte Grafikverbesserung (DLSS) möglich. Dies lässt Switch-2-Games, insbesondere wenn sie DLSS nutzen, sehr gut aussehen, obwohl die Konsole nicht an die Performance einer PS5 herankommt.



Die Kehrseite der Medaille: Die gegenüber der ersten Switch aufgerüstete Hardware hat ihren Preis: Die Switch 2 kostet 470 Franken, im Bundle mit «Mario Kart World» sind es 510 Franken. Da muss man zunächst leer schlucken. Für das Geld erhält man aber eine Hybridkonsole, die auch im Handheldmodus leistungshungrige Spiele wie «Cyberpunk 2077» ermöglicht und Nintendo-Games grafisch auf ein neues Level hebt.



Gut zu wissen: Die alten microSD-Karten für die Switch sind für die Switch 2 zu langsam. Die Switch 2 ist daher nur mit schnelleren, aber auch teureren microSD Express Cards kompatibel.

Welche Spiele gibt es bereits für die Switch 2?

Ein Blick in den endlich flüssig laufenden Nintendo eShop zeigt: Zum Start vor einer Woche waren 24 Switch-2-Spiele und Switch-2-Edition-Games (also für Switch 2 optimierte Switch-Titel) verfügbar.

Das Launch-Angebot ist überschaubar, aber vielseitig und qualitativ besser als bei der Veröffentlichung der ersten Switch. Vielleicht abgesehen von der Tech-Demo «Nintendo Switch 2 Welcome Tour» gibt es kaum Gurken. Trotzdem dürften einige enttäuscht sein, da exklusive Titel und neue Nintendo-Games Mangelware sind.

Zudem werden Spiele teils spürbar teurer. AAA-Spiele kosten 70 bis 80 Franken, für das besonders populäre «Mario Kart World» möchte Nintendo gar 90 Franken (80 Franken für die digitale Version). Daneben gibt es weiterhin kleine Gameperlen für wenige Franken.



Kaum zu glauben, der notorisch langsame Nintendo eShop läuft auf der Switch 2 (fast) ohne Verzögerung. bild: watson

Zu den wichtigsten Launch-Games gehören:

«Mario Kart World»

«Cyberpunk 2077 Ultimate Edition»

«Split Fiction»

«Hogwarts Legacy»

«Zelda: Breath of the Wild» (Switch 2 Edition)

«Zelda: Tears of the Kingdom» (Switch 2 Edition)

«Civilization VII»

«Deltarune»

Die Japaner setzen zunächst ganz auf das Zugpferd «Mario Kart World», das exklusiv für die Switch 2 erscheint. Das ist im Grunde verständlich, da aktuell fast alle anderen Spiele neben Mario Kart beinahe untergehen. In den nächsten Monaten gesellen sich aber einige spannende Games hinzu.

Auswahl kommender Games für die Switch 2:

«Donkey Kong Bananza» (Juli)

«Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV» (Juli)

«Metroid Prime 4: Beyond» (2025)

«Elden Ring: Tarnished Edition» (2025)

«Final Fantasy 7 Remake Intergrade» (2025)

«Hades 2» (2025)

«Borderlands 4» (September)

«Star Wars Outlaws» (September)

«Pokémon Legends: Z-A» (Oktober)

«Hollow Knight: Silksong» (2025)

«The Duskbloods» (2026)

Dazu kommen wie erwähnt Tausende Switch-Spiele, die in der Regel problemlos auf der Switch 2 laufen. Davon erhalten einige Updates, damit sie auf der neuen Konsole flüssiger spielbar sind, schöner aussehen oder kürzere Ladezeiten aufweisen. Je nach Umfang sind die Updates kostenlos oder kosten von zwei, drei bis zu 20 Franken. Letzteres, wenn beispielsweise auch neue Inhalte dazukommen.

Die Grafik- und Performance-Updates für «Zelda: Breath of the Wild» und «Zelda: Tears of the Kingdom» kosten je 10 Franken. Beide Switch-Titel wirken so auf der Switch 2 deutlich schärfer und laufen endlich ohne die berüchtigten Ruckler. Eine lohnenswerte Investition, sofern man die beiden Klassiker nochmals in neuem Glanz erleben möchte.



Wie spielt es sich auf der Switch 2?

Etwas komfortabler als auf dem Vorgänger.

Der neue Joy-Con-2-Controller (links) ist brauchbar, der neue Pro-Controller hervorragend. bild: watson

Mit der Switch 2 sind die Joy-Con 2, also Nintendos Mini-Controller, mitgewachsen. Auch die Analogsticks und Knöpfe sind etwas grösser und besser bedienbar.

Joy-Con der Switch (links) und der grössere Joy-Con 2 der Switch 2. bild: watson

Auf der ersten Switch spielte ich fast ausschliesslich mit dem Pro Controller, die neuen Joy-Con 2 sind zumindest halbwegs brauchbar. Ich habe trotzdem rasch wieder zum neuen Pro-Controller gewechselt, der zwar 90 Franken kostet, aber jeden davon wert ist.

Fast unverzichtbar: Switch 2 Pro Controller. bild: watson

Der neue Pro-Controller liegt hervorragend in der Hand, die Analogsticks sind extrem präzise und er hat nun einen Kopfhöreranschluss. Wer nicht 90 Franken ausgeben will, kann auch weiterhin den Pro-Controller der ersten Switch nutzen. Und ja, auch die alten Joy-Con sind mit der Switch 2 kompatibel, allerdings nur drahtlos, da sie kleiner sind und folglich nicht an die Switch 2 passen.



Die Joy-Con 2 docken magnetisch an der Switch 2 an. bild: watson

Die abnehmbaren Mini-Controller docken neu magnetisch an der Konsole an. Das Ablösen und Anbringen klappt so geschmeidiger, schneller und intuitiver. Die magnetischen Joy-Con 2 halten felsenfest und können nur gelöst werden, wenn an der Rückseite der entsprechende Knopf (siehe folgendes Foto) gedrückt wird.

Ein Pluspunkt ist der neu gestaltete Klappständer. Die Switch 2 steht so deutlich stabiler. bild: watson

Mit den grösseren Joy-Con 2 spielt sich die Switch 2 im Handheld-Modus angenehmer, die Hände verkrampfen weniger. Das gilt allerdings nicht, wenn man (sehr) kleine Hände hat, für diese ist die alte Switch oder die noch kleinere Switch Lite angenehmer zu halten.



Von «Mario Kart World» bis «Cyberpunk 2077» Fast 99 Prozent aller Switch-Spiele laufen auch auf der Switch 2. bild: watson

Zum Start habe ich primär «Mario Kart World» (unser Testbericht), das Action-Rollenspiel «Cyberpunk 2077» und den Future-Racer «Fast Fusion» gespielt.

Was taugt die Maus-Steuerung?

Besonders gespannt war ich auf «Cyberpunk 2077»: Das ehemalige «Problemspiel» sieht auf der Switch 2 blendend aus, läuft flüssig und bislang sind mir keine technischen Probleme aufgefallen.

Das Spiel unterstützt wahlweise die neue Maus-Steuerung mit dem Joy-Con 2. Diese erlaubt selbst mit dem Sofa als improvisierte Unterlage schnelles und präzises Zielen. Nach einer halben Stunde hatte ich allerdings eine verkrampfte Hand, da der schmale Joy-Con 2 weit weniger gut als eine PC-Maus in der Hand liegt. Ob man sich mit der Zeit daran gewöhnt und die Hand nicht mehr (so schnell) verkrampft, wage ich noch nicht zu beurteilen. Zum Glück lassen sich alternativ auch klassische USB-Mäuse verbinden.

Andere Launch-Titel wie «Fortnite», «Civilization VII» oder «Hogwarts Legacy» unterstützen den Maus-Modus der Joy-Con 2 ebenfalls. Ich kann mir gut vorstellen, dass künftig die meisten Ego-Shooter, Strategie- und Aufbauspiele sowie Point-and-Click-Adventure die Maus-Steuerung optional anbieten. Ganz sicher aber werden wir sie in Party-Spielen wie «Mario Party Jamboree» sehen. Für kurze Mini-Spiele taugen die Joy-Con 2 als Maus allemal.

Die Joy-Con 2 können als Maus genutzt werden. Auch die Knöpfe und der Analogstick sind im Maus-Modus nutzbar. Bild: watson

Was ist mit der Akkulaufzeit?

Nintendo gibt die Akkulaufzeit mit 2 bis 6,5 Stunden an. Die effektive Laufzeit hängt stark vom jeweiligen Spiel ab. Von den drei getesteten Spielen ist «Cyberpunk 2077» mit Abstand der grösste Akkufresser. Nach gut zwei Stunden war Schluss. Bei «Mario Kart World» hält der Akku rund 3,5 Stunden durch. Bei grafisch anspruchslosen Puzzle-Spielen wie «Suika Game» kann ich mir eine Laufzeit von weit über 6 Stunden vorstellen (aber diesen Ausdauertest überlasse ich gerne anderen).

Wer «Suika Game» nicht kennt, sollte es spielen! bild: watson

Die Akkulaufzeit ist vergleichbar mit der Original-Switch und deutlich kürzer als bei der Switch OLED, da das Display grösser ist, eine höhere Auflösung bietet und mit bis zu 120 Hertz eine doppelt so hohe Bildwiederholrate ermöglicht. Die Akkulaufzeit lässt sich verlängern, indem die Helligkeit und Bildwiederholrate in den Systemeinstellungen reduziert werden.

Was ist sonst noch neu?

GameShare: Eine interessante Neuerung ist die GameShare-Funktion. Damit lassen sich Spiele lokal oder online auf mehreren Konsolen gemeinsam spielen, obwohl nur eine Person das Spiel besitzt. Das Spiel wird dafür lokal von einer Switch 2 auf eine andere Switch 2 oder eine Switch 1 gestreamt. Online kann ein Spiel, sofern es GameShare unterstützt, mit mehreren Switch-2-Konsolen geteilt werden.

Nebst dem Koop-Spiel «Split Fiction» gehört das neue Rennspiel «Fast Fusion» zu den Launch-Titeln, welche die GameShare-Funktion offerieren.



«Fast Fusion» auf der Switch 2 (oben) wird für den zweiten Spieler via GameShare lokal auf eine alte Switch gestreamt. Nur ein Spieler muss das Game besitzen. bild: watson

Das ultraschnelle Rennspiel «Fast Fusion» kostet 15 Franken. Wer «F-Zero» mochte und den knackigen Schwierigkeitsgrad nicht scheut, darf unbesorgt zugreifen.

GameShare ist toll. Aber. Aktuell sind erst neun Switch- und Switch-2-Spiele bestätigt, die mit GameShare kompatibel sind. Weitere Multiplayer-Spiele sollen ein Update erhalten, um die Funktion zu erhalten.

GameChat: Über die neue Funktion GameChat können Switch-2-Spieler mit Freunden sprechen, den Bildschirm teilen und sich per Video zusammenschalten. Ein Online-Chat lässt sich jederzeit über den neuen C-Knopf am rechten Joy-Con 2 starten. So kann man über das in der Konsole integrierte Mikrofon beim Spielen mit insgesamt zwölf Personen plaudern. Dabei kann wahlweise der eigene Bildschirm geteilt werden – dies auch, wenn die Freunde unterschiedliche Spiele spielen. Ich habe dies selbst nicht ausprobiert, allerdings zeigte schon Nintendos GameChat-Trailer, dass das Screensharing nicht besonders flüssig läuft.

Nintendo verkauft für Videochats via GameChat eine separate Kamera. Dafür kann aber auch eine beliebige Webcam genutzt werden, die per USB-C angeschlossen wird.

Über GameChat können Switch-2-Spieler mit Freunden sprechen, den eigenen Bildschirm teilen und sich per Video zusammenschalten.

bild: nintendo

Bis zum 31. März 2026 kann der Dienst kostenlos ausprobiert werden, danach ist eine Switch-Online-Mitgliedschaft erforderlich.



Das (erste) Fazit: Lohnt sich der Kauf?

Die Switch 2 wird nicht als innovative Konsole in die Geschichte eingehen. Muss sie auch nicht. Es ist einfach eine in mehreren Punkten verbesserte Switch – mit hübscherer Grafik, kürzeren Ladezeiten, neuen Controller-Features wie der Maus-Steuerung und erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten via GameChat.

Die neue Docking-Station hat einen Lüfter, den ich bislang glücklicherweise nie gehört habe.

bild: watson

Wer den Vorgänger nicht besitzt oder auf einer Nintendo-Konsole AAA-Games wie «Cyberpunk 2077» spielen möchte, kann zugreifen. Alle anderen müssen abwägen, ob ihnen die Verbesserungen den stolzen Preis von 570 Franken wert sind. Sofern bis zur Switch 3 erneut acht Jahre verstreichen, würde ich für mich persönlich die Frage mit Ja beantworten.

Insbesondere für «Mario-Kart»-Fans kann sich die Anschaffung schon jetzt lohnen, da der neuste Ableger nicht auf der Switch 1 läuft. Wer hingegen eine Nintendo-Konsole wegen Spielen wie «Super Mario», «Zelda», oder «Pokémon» kauft, verpasst aktuell wenig.



Nintendos steiniger Weg zur fast perfekten Hybridkonsole Die Wii U (oben) ist gefloppt, die Switch ist ein Riesenerfolg – und die Switch 2 ist gut gestartet. bild: @analistadebits

Nachdem Nintendo seine Konsolen über Generationen hinweg immer wieder neu erfunden hat, was nicht immer von Erfolg gekrönt war, haben sich die Japaner nun auf einen bewährten Formfaktor festgelegt – und das ist gut so. Letztlich gibt uns Nintendo genau das, worauf viele gehofft habe. Eine gereifte Switch, die all das weiterführt, was die Original-Switch auszeichnete und erfolgreich machte. Die Switch 2 bleibt eine vielseitige Konsole, die Kinder und Erwachsene gleichermassen anspricht.

Wer die Switch mochte, wird die Switch2 vermutlich ebenfalls rasch ins Herz schliessen.



