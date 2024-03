Bitcoin übertrifft 69'000 Dollar und erzielt ein neues Allzeithoch

Welches ist der höchste je bezahlte Preis für einen Bitcoin? Laut der Webseite «Coingecko» lag dieser Wert bis heute bei 69’044 Dollar, bezahlt am 10. November 2021. Coingeckos Konkurrenz «Coinmarketcap» ist etwas konservativer. 68'789 Dollar sollen es gewesen sein – ebenfalls am zehnten November 2021.

Mindestens der letzte Betrag wurde auf dem Kryptohandelsplatz Binance heute Nacht übertroffen. Heute Mittag um 16.04 Uhr fiel dann auch die Hürde von 69'000 Dollar. Der Kurs kletterte bis auf 69350 Dollar. Danach brach er innerhalb von Sekunden auf Unter 68'000 ein.

Gegenüber vielen anderen Währungen hat Bitcoin sein ATH (All time high) bereits erreicht.

Einen «lustigen» Vergleich stellt Coinmarketcap an – und stellt den Wert des sich im Umlauf befindenden Geldes verschiedener Länderwährungen der Kryptowährung Bitcoin gegenüber. In dieser Liste hat Bitcoin soeben den Schweizer Franken auf den Platz 14 verdrängt.

Im Schlepptau der Mutter aller Kryptowährungen entwickelten sich auch die Kurse anderer Coins positiv. Die Nummer Zwei hinter Bitcoin, Ethereum, legte innerhalb der letzten 24 Stunden gar 6,9 Prozent zu (Bitcoin 2,5 Prozent). Zu den Gewinnern innerhalb der grössten zehn Kryptowährungen gehören auch Solana (4,7 Prozent), Lido (6,7 Prozent Gewinn) und Dogecoin (8,7 Prozent im Plus).

Seit rund einem Jahr erholt sich der Bitcoin-Preis von einem drastischen Kursabfall. An dessen Tiefpunkt im November 2022 konnte ein Bitcoin für 16'000 Dollar erworben werden. Seither geht es mit einigen Korrekturen langsam, aber stetig nach oben. Verantwortlich dafür machen viele Experten die Einführung sogenannter ETFs. ETFs werden an herkömmlichen Aktienbörsen gehandelt. Sie ermöglichen deshalb vielen Anlegerinnen und Anlegern eine indirekte Investition in Bitcoin, ohne dass sie selbst die Hürde nehmen müssen, Bitcoins selbst zu verwalten.

Als zweiter grosser Preistreiber wird das sogenannte «Halving» genannt. Beim Halving wird die Belohnung fürs Bitcoin-Schürfen halbiert – und damit auch das Angebot an neuen Bitcoins. Halvings finden alle vier Jahre statt. Das nächste wird in 43 Tagen erwartet.