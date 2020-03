Schweizer Handyanbieter Mobilezone hat ein gutes Jahr hinter sich

In drei Ländern aktiv

Die Mobilezone-Gruppe beschäftigt laut eigenen Angaben mehr als 1200 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen (Glattfelden), Wien, Obertshausen, Berlin, Köln, Bochum und Münster. Zur Mobilezone Holding AG gehören die Tochtergesellschaften mobilezone ag, mobiletouch ag, mobiletouch austria GmbH, TalkTalk AG, einsAmobile GmbH, TPHCom und SH Telekommunikation Deutschland GmbH.

Das Angebot umfasse ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter.

Die Dienstleistungen und Produkte werden laut Mobilezone-Website in 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten, an rund 90 Standorten in Deutschland (Partnershops) «sowie online über diverse Webportale».