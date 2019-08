Briten planen Revolution beim E-Auto – so soll das Laden nur sechs Minuten dauern

Weil das neue Elektroauto brandgefährlich ist – Audi ruft E-Tron zurück

Gerade erst auf den Markt gebracht, wird er nun schon zurückgeordert: Audi ruft seinen E-Tron in die Werkstätten. Für den sehr ernsten Grund findet der Hersteller eine blumige Beschreibung.

Mindestens 89'900 Franken kostet das Auto, mit dem Audi nun in die Zukunft starten will. Bislang wurde der E-Tron wenige hundert Mal an Kunden ausgeliefert. Und genau diese Kunden müssen ihr Elektroauto nun in die Werkstatt steuern.

Weltweit sind rund 1'650 Autos betroffen, davon etwa 540 in den USA. Der Grund: eine fehlerhafte Dichtung. Durch sie kann Feuchtigkeit in die Batterie gelangen, sagt Audi. Dadurch könne es «zu einem Kurzschluss oder im Extremfall zu einem thermischen Ereignis» …