18 panneaux absurdes qui vous laisseront perplexes
Les panneaux servent en principe à indiquer une direction, ou donner des consignes logiques. Dans les cas suivants, cela ne se vérifie pas toujours. Ces panneaux ont au moins le mérite de nous faire sourire:
Si ça veut vraiment dire ce qu'on pense, on préférerait quand même que l’avion fasse aussi un peu attention.
Prière de ne pas… jeter des bretzels?
Qu’est-ce qui entre exactement dans cette catégorie?
Traduction de «Unnützer Aufenthalt»: stationnement inutile
D’accord, d’accord, on détourne le regard tout de suite!
Traduction: Panneau privé. Ne pas lire.
Ce labyrinthe doit avoir une logique. Enfin… probablement.
Donc, si on a bien compris: les animaux domestiques fumeurs et pieds nus sont interdits?
Perplexité, quand tu nous tiens...
Ça devrait être faisable, normalement.
Traduction: Merci de ne pas respirer sous l’eau
Pourquoi cette impression que, peu importe la poignée, le résultat sera le même?
Traduction: Mains sales (à gauche)
Mains propres (à droite)
Inutile de trop réfléchir pour deviner où on trouve ce panneau.
Traduction: Port de sous-vêtements sous le kilt obligatoire au delà de 40km/h de vent
Bon, mieux vaut ne pas tourner à gauche. Très bien.
En parlant de voie sans issue...
Traduction: Place de jeux
Un chien américain? Dans ce cas, tout s'explique.
D’accord… et ce trou, il sert à quoi exactement, hmmmm?
Traduction: Merci de ne pas donner vos doigts à manger au cheval
Il s’agit sans doute des kéas qui vivent le long des routes en Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi s'en méfier?
Voilà qui semble un peu plus clair: pas de camionnettes. Seulement des oiseaux agressifs.
...? 😳
Traduction: Nous vous servons volontiers par derrière. Merci de simplement nous le demander
Combien de catastrophes ont dû se produire pour qu'on en arrive là?
Question finale: comment est-on censé ressortir d’ici?
COMMENT??????
Bonus
Même si tout cela était très, très drôle: évitez de rire trop fort. Sous aucun prétexte. Et encore moins dans l'espace public!
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(Adaptation en français: Valentine Zenker)