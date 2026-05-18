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18 panneaux absurdes qui vous laisseront perplexes

Les panneaux servent en principe à indiquer une direction, ou donner des consignes logiques. Dans les cas suivants, cela ne se vérifie pas toujours. Ces panneaux ont au moins le mérite de nous faire sourire:

Si ça veut vraiment dire ce qu'on pense, on préférerait quand même que l’avion fasse aussi un peu attention.

Prière de ne pas… jeter des bretzels?

Qu’est-ce qui entre exactement dans cette catégorie?

Traduction de «Unnützer Aufenthalt»: stationnement inutile

D’accord, d’accord, on détourne le regard tout de suite!

Traduction: Panneau privé. Ne pas lire.

Ce labyrinthe doit avoir une logique. Enfin… probablement.

Donc, si on a bien compris: les animaux domestiques fumeurs et pieds nus sont interdits?

Perplexité, quand tu nous tiens...

Ça devrait être faisable, normalement.

Traduction: Merci de ne pas respirer sous l’eau

Pourquoi cette impression que, peu importe la poignée, le résultat sera le même?

Traduction: Mains sales (à gauche)

Mains propres (à droite)



Inutile de trop réfléchir pour deviner où on trouve ce panneau.

Traduction: Port de sous-vêtements sous le kilt obligatoire au delà de 40km/h de vent

Bon, mieux vaut ne pas tourner à gauche. Très bien.

En parlant de voie sans issue...

Traduction: Place de jeux

Un chien américain? Dans ce cas, tout s'explique.

D’accord… et ce trou, il sert à quoi exactement, hmmmm?

Traduction: Merci de ne pas donner vos doigts à manger au cheval

Il s’agit sans doute des kéas qui vivent le long des routes en Nouvelle-Zélande. Mais pourquoi s'en méfier?

Voilà qui semble un peu plus clair: pas de camionnettes. Seulement des oiseaux agressifs.

...? 😳

Traduction: Nous vous servons volontiers par derrière. Merci de simplement nous le demander

Combien de catastrophes ont dû se produire pour qu'on en arrive là?

Question finale: comment est-on censé ressortir d’ici?

COMMENT??????

Bonus

Même si tout cela était très, très drôle: évitez de rire trop fort. Sous aucun prétexte. Et encore moins dans l'espace public!

Plus de panneaux délirants:

(Adaptation en français: Valentine Zenker)