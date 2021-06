GB News, la nouvelle chaîne «anti-woke» est lancée au Royaume-Uni



Image: twitter

GB News, la nouvelle chaîne info «anti-woke» est lancée au Royaume-Uni

Pro-Brexit, patriote, libérale en économie et conservatrice en matière culturelle, GB News est le nouveau média britannique qui se revendique ouvertement de droite.

Lancée le 13 juin, une nouvelle chaîne d'information veut faire concurrence à Sky News et BBC News, les deux poids lourds du secteur, au Royaume-Uni. Avec comme investisseur principal le groupe américain Discovery, finançant le média à hauteur de 20 millions de livres (25 millions de francs), les émissions de débats et d'informations sont principalement pro-Brexit, patriotes et «anti-woke».

Woke, c'est à dire? Le terme anglo-américain «woke» («éveillé» en français) désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Le terme «wokisme» ou «wokeness» désigne son mouvement idéologique.

La chaîne est surtout portée par un journaliste-star, Andrew Neil, âgé de 72 ans et ouvertement de droite. Il a été rédacteur en chef du Sunday Times, puis journaliste politique de la BBC, un temps pressenti pour présider la première chaîne du Royaume-Uni.

Un monologue d'Andrew Neil en guise d'introduction à la chaîne: Vidéo: YouTube/The Telegraph

Pour le quotidien (de gauche) The Guardian, la chaîne est très dans l'ère du temps, alors que le monde est avide de sensationnalisme, de désinformation et de liberté de penser. GB News a créé 140 nouveaux emplois et sera à l'antenne sept jours sur sept, 24 heures sur 24. (jch)