La fée de la montagne et son appareil photo ⛰️🥾🏞

Pour Caroline Fink, la montagne n’est pas seulement une passion, c’est aussi un métier: photographe, réalisatrice et rédactrice, la Zurichoise passe cent jours par an dans les montagnes. Elle nous révèle ici les sommets de 4000 mètres qui hantent ses rêves et pourquoi, malgré tout, elle ne vit pas en montagne.

Heidi Schwaiger

Conseils de randonnée de Caroline Fink

La Via alta Vallemaggia, longue de 19 étapes, est une superbe randonnée en altitude dans le Tessin. Sur la route, il y a des refuges en gestion autonome. Mais il est également possible de faire des excursions à la journée. Le meilleur gâteau aux pommes peut être savouré à l’Hôtel du Trift, à l’ouest de Zermatt, à 2337 mètres d’altitude. Un endroit magique, même si on ne voit pas le Cervin. Le chemin du retour vers Zermatt via Zmutt est fortement recommandé pour son panorama



Au premier abord, elle n’a rien d’une alpiniste pure et dure. Caroline Fink a une allure délicate, une aura de fée entoure cette femme de 44 ans qui se présente au point de rendez-vous à la gare en robe de coton, veste en jean et baskets. Mais l’impression est trompeuse: Caroline Fink est une femme d’action, avec une préférence pour le baudrier et les crampons.

Cent jours par an, cette Zurichoise au teint bronzé se rend en montagne, pour moitié à titre privé, pour moitié en mission. Elle a toujours son appareil photo avec elle. Depuis 15 ans, elle travaille en tant que photographe, réalisatrice et rédactrice indépendante. «L’alpinisme me donne la sensation d’être dans une longue relation», dit-elle en glissant ses lunettes de soleil Ray Ban à verres miroir dans ses cheveux. «Pour moi, c’est plus qu’un sport. Pour moi, l’alpinisme est essentiel à la vie.»

«La montagne fait partie de ma vie depuis toujours»

Une passion découverte à 20 ans Copyright: Caroline Fink

Enfant, Caroline Fink voulait d’abord devenir volcanologue. Un livre chez sa grand-mère lui avait donné cette idée. La photographie l’intéressait également. A cinq ans, elle a demandé à avoir son premier appareil photo. Comme elle le dit, sa socialisation avec la montagne est typiquement suisse: ski à trois ans, randonnées avec les parents et les grands-parents, séjours à Loèche-les-Bains, où sa grand-mère possédait un appartement de vacances. «La montagne a toujours fait partie de ma vie», dit-elle en évoquant des randonnées en Valais où, enfant, elle pensait être arrivée au bout du monde.

Un voyage au Népal a été un événement clé pour l’étudiante en sociologie alors âgée de vingt ans: elle a été impressionnée par ces montagnes géantes et l’immensité de l’Himalaya. A partir de là, Caroline Fink n’a plus eu qu’une chose en tête: l’alpinisme. Et ce, sous toutes ses facettes. Elle a suivi des cours, fait de la haute montagne, de la randonnée, du ski de randonnée et de l’escalade avec son partenaire. «Nous étions un grand groupe et partions à l’aventure tous les week-ends», raconte-t-elle en soulignant ses propos avec les mains.

Une préférence pour les cordées de femmes

Aujourd’hui, elle se déplace principalement avec des femmes, de préférence à deux. «L’alpinisme est, aujourd’hui encore, un monde dominé par les hommes.» Les yeux entourés de petites rides qu’accentue son sourire, elle raconte comment, il y a dix ans, elle a passé une annonce sur une plateforme d’alpinisme sur Internet. Elle cherchait des femmes pour des randonnées de difficulté moyenne. «35 personnes ont répondu à l’appel. Nous nous sommes ensuite toutes retrouvées à Hospental et sommes parties en randonnée à ski.»

Un réseau de cinq ou six femmes est resté, avec lequel Caroline Fink fait régulièrement des excursions et entreprend de nombreuses randonnées exigeantes. «Faire des sorties avec des femmes est pour moi un enrichissement. Cela peut paraître cliché, mais les femmes expriment leurs doutes plus rapidement que les hommes de ma génération et discutent plus longuement des décisions.» Selon elle, cela enlève beaucoup de pression lors de randonnées en montagne déjà exigeantes. La femme aux yeux marrons pétillants a toujours son appareil photo avec elle. «Je suis avant tout une photographe.»

Comme elle est à la fois réalisatrice et rédactrice, elle propose à la fois les images et le texte. En Suisse, il n’y a pas beaucoup de personnes qui travaillent comme elle. «Pour moi, tout est pareil», explique-t-elle en passant la main dans ses longs cheveux bruns parsemés de mèches grises. «J’ai la chance de raconter des histoires avec des photos, des films et des textes.» Cette Biennoise d’origine est curieuse et aime jeter un œil dans les coulisses. Ses films abordent des thèmes tels que le changement climatique ou les femmes dans les sports de montagne.

Un faible pour la nature sauvage alpine Copyright: Caroline Fink

Sa région préférée en Suisse est le Valais. A cause des hautes montagnes, bien sûr. Lorsqu’on lui demande combien d’entre elles elle a déjà escaladées, elle réfléchit et commence à faire des calculs avec ses doigts. Elle arrive à 35 sommets de plus de 4000 mètres en Suisse. Elle ne compte pas gravir la totalité des 48 existants, mais il y a encore quelques destinations dont elle rêve, comme la Dent Blanche, parce que c’est un si beau sommet. Et le Cervin, de préférence pour un reportage. «Sinon, il y a trop de monde pour moi», dit-elle en passant la main sur son bracelet en bronze, qui semble être un souvenir d’Iran, un pays où elle rêve d’aller et pour lequel elle a appris le persan.

Ce que Caroline Fink recherche en tant qu’alpiniste, c’est la solitude et la nature intacte du lieu. Car ce qu’elle préfère, c’est ne pas voir de village, de train ou de sources de lumière artificielle. Elle appelle cela le «Yukon feeling»: la nature sauvage alpine sans influence humaine l’attire comme par magie. «Il y en a plus qu’on ne le pense en Suisse», souligne-t-elle. Mais en fin de compte, c’est le mélange d’expérience du paysage, de détente et de défi physique qui rend l’alpinisme unique et irremplaçable à ses yeux. Et même si, après une journée de travail ordinaire dans son atelier, elle visite les collines autour de Zurich en faisant du jogging et du vélo, la nostalgie demeure. «On n’a jamais fini, on voit toujours de nouveaux objectifs à chaque sortie», explique-t-elle avec enthousiasme.

20 ans d’alpinisme avec les transports publics Copyright: Caroline Fink

Pour cette alpiniste chevronnée, le plus beau moment est celui qui précède l’arrivée au sommet, lorsque l’on sait qu’on y est presque. Mais le retour au refuge et l’arrivée à la gare dans la vallée après une randonnée sont également des moments forts pour elle. Caroline Fink n’est pas seulement une passionnée de montagne, c’est aussi une utilisatrice du train chevronnée. Jusqu’à il y a deux ans, elle n’avait pas de voiture et avait exclusivement voyagé en transports publics pendant 20 ans.

«La Suisse est spéciale. On peut tout à fait pratiquer l’alpinisme avec les transports publics», explique cette titulaire d’un abonnement général pendant de nombreuses années. Elle apprécie particulièrement de ne pas avoir à conduire elle-même après de longues excursions. Elle explique avoir acheté une voiture pour pouvoir transporter plus facilement ses photos lors des expositions. Mais maintenant que l’été est là, elle se concentre surtout sur des shootings en haute montagne, par exemple pour Suisse Tourisme. Entre ces sorties, elle travaille dans un bureau partagé à Zurich. «Le réseau professionnel et privé que j’ai ici est génial. C’est pourquoi il n’est malheureusement pas question pour moi de déménager à la montagne pour le moment.»

Le revers de la médaille, lorsque l’entourage est essentiellement composé d’alpinistes, c’est que lorsqu’il fait beau, seuls les non-alpinistes viennent à une fête, comme pour son 40e anniversaire. Caroline Fink comprend cela. «Tellement de facteurs doivent être réunis pour qu’une sortie de rêve réussisse», dit-elle en regardant en direction des Alpes. Il semble qu’elle soit déjà repartie dans sa tête, quelque part sur une longue crête alpine, loin de la civilisation. Comme elle les aime.