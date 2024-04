Démarre ton temps libre agréablement en transports publics. image: sbb

En Train

Voici 9 magnifiques vieilles villes suisses

Architecture et atmosphère: découvrez, en transports publics, le charme des vieilles villes suisses. Sans embouteillage, sans stress et dans le respect du climat.

MICHAEL GRUBE

Du Moyen-Âge à la «Belle Époque» en passant par la Renaissance et le baroque, le patrimoine architectural de la Suisse est varié et unique. Nos vieilles villes ne se résument pas à de vieilles murailles. Nichées dans les plus belles régions touristiques du pays, elles offrent de nombreuses possibilités d’excursions à toute la famille. Nous vous présentons neuf villes au centre historique charmant qui ont bien plus à proposer que «juste de la vieille pierre». Bien entendu, toutes ces villes sont accessibles en transports publics!

Gruyères

La petite ville historique de Gruyères a conservé jusqu'à aujourd'hui son aspect médiéval. image: switzerland tourism

Nichée au sud du canton de Fribourg sur un éperon rocheux, Gruyères est connue pour son château et son charme médiéval. La commune a donné son nom au district de la Gruyère, au lac situé à proximité, et, bien entendu, au célèbre fromage. Elle offre une vue panoramique sur le Moléson, montagne emblématique des Alpes fribourgeoises. Gruyères invite à la détente et comprend un grand nombre de restaurants servant des spécialités régionales. Au détour d’une promenade, visitez le château de Gruyères et le musée HR Giger, ou la fromagerie de démonstration «La Maison du Gruyère», installée au pied du village. La chocolaterie «Maison Cailler», à Broc, et les Bains de la Gruyère, à Charmey, se prêtent parfaitement à une excursion.

Montreux

Vue sur la vieille ville de Montreux avec le lac Léman. image: montreux riviera

Peut-être connaissez-vous cette ville où affluent chaque été des milliers de mélomanes du monde entier pour assister à son célèbre festival de jazz. Grâce à son microclimat, Montreux attire depuis le XIXe siècle des personnes en quête de repos et des personnalités du monde de la littérature et de la musique. Freddie Mercury, par exemple, y a séjourné longtemps. La ville lui a rendu hommage en érigeant une statue à son effigie sur la place du Marché. Montreux, située sur les rives du Léman, compte d’impressionnants hôtels et bâtiments de style «Belle Époque». Opterez-vous pour une excursion au château de Chillon, situé à proximité, une promenade dans le vignoble de Lavaux, un tour en bateau sur le lac ou une visite au «Chaplin’s World», à Vevey?

Estavayer-le-Lac

Estavayer-le-Lac offre une expérience inoubliable. image: pierre cuony photographies-2023

Véritable capitale des sports nautiques et principalement du wakeboard, Estavayer-le-Lac, située sur la rive sud du lac de Neuchâtel, compte le plus long téléski nautique de Suisse. La ville saura aussi vous séduire avec sa cité médiévale d’exception et les ruelles de son centre historique, à découvrir lors d’une visite guidée sur l’art urbain ou à bord du petit train. Autre possibilité: le «Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles» avec ses étonnants dioramas, représentant des épisodes de la vie quotidienne du XIXe siècle avec des grenouilles naturalisées. Vous pourrez également admirer des sites palafittiques préhistoriques inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si vous avez envie de nature, nous vous recommandons la «Grande Cariçaie», l’une des plus grandes zones humides de Suisse.

Sion

La basilique de Valeria près de Sion. Image: Switzerland Tourism_tina sturzenegger

La vieille ville du chef-lieu du Valais est l’une des mieux préservées de Suisse et peut se vanter d’un ensoleillement 300 jours par an. Une «Balade découverte» vous mène en près d’une heure et quart à travers les ruelles jalonnées de magasins et de restaurants, mais aussi de sites historiques, qui sont décrits en détail sur 14 panneaux retraçant le passé de la ville. Petit conseil: tous les vendredis matin, le marché de la vieille ville propose des produits locaux et de l’artisanat.

Soleure

Balade agréable dans la ville de Soleure. image: solothurn tourismus_nicole schafer

Considérée comme la plus belle ville baroque de Suisse, cette localité située sur les bords de l’Aar a été du XVIe au XVIIIe la résidence des plénipotentiaires des rois de France. De nombreux bâtiments datant de cette époque émaillent le parcours dans la vieille ville piétonne, où vous pourrez flâner en toute décontraction. Ne manquez la cathédrale de Saint-Ours sous aucun prétexte: elle est considérée comme l’édifice suisse le plus important du début du classicisme. Lors des chaudes soirées d’été, vous pouvez prendre un verre en terrasse le long de la rivière. Les possibilités ne manquent pas! Pour profiter de la nature, rien de tel qu’une croisière sur l’Aar ou une promenade sur le Weissenstein.

Frauenfeld

Frauenfeld invite à flâner dans ses ruelles. image: comewithus2

Dans la charmante vieille ville de forme rectangulaire de Frauenfeld, des vestiges médiévaux comme le château et sa tour datant de 1270 se mélangent à d’imposantes maisons du XVIIIe siècle, bâties pour accueillir les représentants de la Diète fédérale. Au cours d’une balade à travers la ville, vous découvrirez de petits musées qui n’ont rien à envier aux grands et vous pourrez profiter de la vue sur la vallée du Seebach et de la Thur. Vous avez envie de nature? Alors laissez-vous tenter par une escapade au Plättli Zoo, un tour à vélo ou une randonnée dans la vallée du Seebach, en direction de l’un des nombreux châteaux des environs ou de la Chartreuse d’Ittingen.

Schaffhouse

Vue du Munot sur la vieille ville de Schaffhouse. Image: Switzerland Tourism

Schaffhouse, ville aux 171 oriels, est située dans la partie la plus au nord de la Suisse. Comptant parmi les grandes cités du commerce médiéval, elle a gardé les traces de sa prospérité d’antan. Au cours d’une promenade entre les façades Renaissance et rococo de la vieille ville étendue, vous trouverez de nombreux petits magasins et commerces. Vous ne pourrez pas manquer la forteresse du Munot, qui trône depuis le XVIe siècle au-dessus de la ville, et dont la visite vaut absolument le détour. Les chutes du Rhin, situées à proximité immédiate, sont une destination incontournable.

Baden

La Limmat s'écoule tranquillement à travers Baden. image: aargau tourismus

Baden, c’est tout un programme! Connue pour ses sources thermales, la ville est une destination bien-être depuis la Rome antique. Avec ses bâtiments gothiques et baroques, la vieille ville est l’une des plus impressionnantes de Suisse. Aujourd’hui encore, les rues de Baden sont très animées. Tout au long de votre promenade, vous croiserez de nombreux magasins, restaurants, bars, et musées intéressants. Si vous souhaitez vous reposer, nous vous recommandons bien entendu les bains thermaux, mais aussi l’un des nombreux parcs.

Winterthour

Winterthur offre une belle zone piétonne avec des cafés et des boutiques. image: christof seiler

Winterthour regorge de trésors d’art, d’histoire et de nature et compte la plus grande zone piétonne d’un seul tenant en Europe. La vieille ville médiévale est très vivante et attire les touristes autour de la Marktgasse, avec ses vénérables maisons de maître, ses petits magasins et restaurants, ses marchés et ses festivals. Mais Winterthour, sixième plus grande ville de Suisse, propose aussi un programme culturel très riche. Ne manquez sous aucun prétexte la collection Oskar Reinhart, qui comprend des chefs-d’œuvre de l’art européen. Et si vous venez avec vos enfants, faites un petit détour par le Technorama, qui saura ravir petits et grands avec ses nombreuses activités interactives.