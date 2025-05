Une balançoire à Ascona avec vue sur le lac Majeur. Image: Suisse Tourisme/Nicola Fürer

En Train

Trois oasis secrètes à découvrir en Suisse cet été

Vous faites partie des exploratrices et explorateurs qui se respectent, ceux qui évitent les plates-formes panoramiques bondées et les décors de carte postale? Vous êtes à la recherche de lieux méconnus, de rencontres authentiques et de moments de tranquillité, loin des sentiers battus? Trois régions vous invitent à les découvrir, chacune avec sa magie bien à elle et ses secrets bien gardés.

daniel wegmüller

Yvonand , un paradis naturel au bord du lac de Neuchâtel

En canoë dans la Grande Cariçaie, la plus grande zone humide longeant un lac suisse image: Suisse Tourisme/Nicole Schafer

Sur la rive sud-est du lac de Neuchâtel se trouve Yvonand, un petit coin de nature entre collines boisées et atmosphère lacustre. Vous pouvez vous y rendre facilement en prenant le train jusqu’à Yverdon-les-Bains avant de poursuivre brièvement le voyage en bus. Une fois à destination, calme, espace et nature vous attendent.

Contenu en partenariat avec les CFF



Swisstainable

Lancé par la Fédération suisse du tourisme et Suisse Tourisme, ce programme s’engage pour une expérience consciente en harmonie avec la nature et la culture locale. Swisstainable ne s’arrête pas à la protection de l’environnement: il favorise les vraies rencontres, renforce les circuits régionaux et préserve les modes de vie traditionnels.



Les établissements des régions présentées cités ci-dessous ouvrent la porte à des expériences authentiques et sont un point d’entrée pour découvrir la Suisse loin du tourisme classique. Leurs hôtesses et hôtes connaissent mieux leur région qu’aucun guide de voyage.



Offres de transports publics, de loisirs et d’hôtels plus durables.

Vous ne trouvez pas l’hôtel ou la destination qui vous convient? Nous avons sélectionné pour vous plus de 50 autres offres spéciales avec des hôtels Swisstainable dans toute la Suisse. Profitez des offres spéciales à partir de 139* francs par personne pour deux nuitées, le repas du soir et le petit-déjeuner, ainsi que de 33% de réduction sur le voyage en transports publics en 1re ou 2e classe.



Vers les hôtels Swisstainable et les offres spéciales des transports publics*



Vers d’autres offres de loisirs Swisstainable



Conseil: Profitez de l'offre



Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Hotel Port-Conty : cet hôtel au charme moderne se trouve à seulement quelques pas de l'une des plus longues plages naturelles de Suisse. Au restaurant, vous pourrez savourer des spécialités régionales de saison, par exemple des beignets de palée du lac, de la pêcherie voisine «Arm» de Saint-Aubin. Hotel Handeck : tel un nid d'aigle, cet hôtel rénové avec soin surplombe la gorge du même nom. Depuis la terrasse, profitez de la vue sur les sommets tout en vous faisant servir des spécialités, comme le fromage d'alpage corsé du Räterichsboden. Parkhotel Brenscino Brissago : le Parkhotel est un petit bijou avec piscine extérieure panoramique et terrasse avec vue sur le lac Majeur. Vous trouverez au menu des spécialités du Tessin confectionnées avec des ingrédients de la région, conformément au concept durable de l'établissement.

Observer des espèces rares de près

S’étendant sur plus de 40 kilomètres et comprenant huit zones protégées, la Grande Cariçaie est la plus grande zone humide longeant un lac suisse. On y trouve près d’un quart des espèces animales et un tiers des espèces végétales connues en Suisse. Partez vous balader en canoë au crépuscule: avec un peu de chance, vous pourrez observer des castors, et avec beaucoup de patience, une cistude d’Europe, une tortue indigène réintroduite.

Dégustations locales dans une ambiance familiale

Lors d’une promenade dans les vignes, découvrez des caves à vins cachées. De nombreux vignerons proposent leurs Côtes de l’Orbe uniquement sur place et en petites quantités.

Découvrir la nature à l’aube

La Grande Cariçaie appartient à ceux qui se lèvent tôt: un brouillard mystérieux, les premiers rayons du soleil et un concert joué par plus de 180 espèces d’oiseaux récompenseront votre réveil matinal. Dans des cabanes d’observation bien cachées, vous pourrez profiter du spectacle en toute tranquillité. Des visites guidées permettent par ailleurs de découvrir des espèces rares de libellules et d’orchidées qui ne s’épanouissent que dans quelques endroits.

Région du Grimsel : rude, sauvage et impressionnante

Un groupe randonne au bord d’un lac de montagne dans la région du Grimsel. image: Suisse Tourisme/Martin Mägli

La région du Grimsel, ses plaques de granit polies, ses cascades rugissantes et ses lacs de barrage d’un bleu profond vous attendent au cœur des Alpes. Un paysage qui semble tout droit sorti d’une légende nordique. L’aventure commence dès le trajet en car postal de Meiringen au col du Grimsel: des routes en lacets vous font suivre l’un des itinéraires alpins les plus impressionnants de Suisse.

Au centre de tout avec le Tällibahn

Le Tällibahn est un vrai bon plan: autrefois téléphérique de la centrale électrique Oberhasli, il est aujourd’hui accessible au public. Il vous emmènera en une dizaine de minutes de la route du col du Susten à l’auberge de montagne Tälli, à 1714 mètres d’altitude: parfait pour une randonnée ou pour tester la première voie d’escalade sécurisée de Suisse, la via ferrata Tälli.

Trésors de cristal et histoire

Si vous vous intéressez à la géologie, ne manquez pas la fissure cristalline de Gerstenegg, que vous pourrez explorer dans le cadre d’une visite guidée. Découverte en 1974 et renfermant d’imposants cristaux de quartz, c’est la seule fissure cristalline accessible des Alpes.

Vous trouverez à deux pas le musée du cristal de Guttannen, où sont exposés plus de 2000 minéraux de la région du Grimsel, notamment de somptueux quartz fumés et la rare fluorite rose. Et si vous avez prévu de passer la nuit là-bas, l’hôtel historique Handeck, qui hébergeait par le passé le personnel de la centrale, vous offre aujourd’hui un confort alpin empreint d’histoire.

Découvrir la géologie

Vous trouverez aux alentours du Grimsel des sentiers thématiques fascinants qui vous feront découvrir l’histoire de la roche. Les jardins glaciaires près du barrage, des cuvettes taillées dans le granit par la glace, sont particulièrement impressionnants. Et si vous avez de la chance, un·e guide de montagne local vous emmènera peut-être dans un lieu secret à l’acoustique surprenante.

Brissago : charme méditerranéen sur le lac Majeur

Vue sur le lac Majeur depuis Brissago image: Suisse Tourisme/Christof Sonderegger

Rendez-vous à Locarno en train puis poursuivez en bus jusqu’à Brissago, où la pureté alpine épouse la légèreté méditerranéenne. Grâce à la douceur de son microclimat, palmiers, citronniers et lauriers-roses y poussent tout seuls.

Une diversité tropicale pour des îles féeriques

Les îles Brissago sont un véritable temps fort de votre excursion, facilement accessibles avec le bateau en service régulier. La plus grande des deux îles vous séduira tout particulièrement, avec son jardin botanique où poussent plus de 1500 espèces de plantes exotiques. Notre conseil: organisez votre visite tôt le matin et les sentiers sinueux vous appartiendront – ou presque.

Culture et gastronomie à la Villa Emden

Si vous aimez l’art et l’histoire, la Villa Emden devrait vous plaire. Construite entre 1927 et 1930 par le commerçant hambourgeois Max Emden, cette villa au style néoclassique accueille aujourd’hui un hôtel-restaurant élégant qui offre une vue imprenable sur le lac.

Voyager de manière consciente; vivre des expériences plus authentiques

Ces trois régions en sont la preuve: les véritables trésors de la Suisse se trouvent hors des sentiers battus. Là-bas, il ne s’agit pas de cocher le plus de sites touristiques sur sa liste, mais de vivre des expériences authentiques. Le voyage en transports publics fait partie intégrante de l’aventure: une expérience riche aux vues imprenables.

A une époque où les destinations sont souvent évaluées uniquement sous le prisme de leur «instagrammabilité», ces charmantes oasis estivales vous invitent à une autre forme de voyage: conscient, lent et porté par une véritable curiosité. Elles sont synonymes de rencontres et de moments qui résonnent longtemps après votre retour à la vie quotidienne.