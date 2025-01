Randonnée en raquettes à neige dans la région du Kiental sur la Griesalp. foto: Suisse tourisme / andré meier

Trois idées pour un week-end relaxant en Suisse

Vous avez envie de profiter de la neige et de passer des moments de bien-être relaxants? Bonne nouvelle: l’hiver n’est pas encore terminé, et vous pouvez même apprécier cette saison de manière durable. En Suisse, de nombreuses régions permettent en effet de combiner sports d’hiver et détente. Découvrez trois destinations de rêve ainsi que nos suggestions d’hôtels dans les Grisons, l’Oberland bernois et le Valais.

rea wittwer

Contenu en partenariat avec les CFF



Offres durables pour les transports publics, les loisirs et l’hôtel. Vous ne trouvez pas l’hôtel ou la destination qui vous convient? Nous avons sélectionné pour vous près de 30 autres offres spéciales avec des hôtels Swisstainable dans toute la Suisse. Profitez des offres spéciales à partir de 279* francs par personne pour deux nuitées, le repas du soir et le petit-déjeuner, ainsi que de 33% de réduction sur le voyage en transports publics en 1re ou 2e classe.



Vers les hôtels Swisstainable et les offres spéciales des transports publics*



Vers d’autres offres de loisirs Swisstainable



Hotel Altein

Parkhotel Gunten

Hotel Beau-Séjour & Spa



Que vous preniez le train, le bus, le tram, une remontée mécanique ou le bateau, les transports publics vous donnent l’occasion de découvrir confortablement toute la beauté de la Suisse. Laissez-vous inspirer et organisez vos vacances d’hiver de manière durable.

Nos conseils, qui vous promettent relaxation et expériences mémorables, promeuvent aussi le programme Swisstainable, une manière de voyager responsable, axée à la fois sur les attentes des voyageuses et voyageurs et sur la protection de l’environnement. La branche suisse du tourisme et les transports publics souhaitent ainsi concilier développement durable et activités touristiques.

Arosa, les sommets à vos pieds

Vacances d’hiver à Arosa. image: suisse tourisme / hotel altein

Faire du patin à glace sur une patinoire naturelle, de la luge ou des randonnées en raquettes, du snowboard ou du ski au milieu d’un imposant paysage de montagne... Si la station d’Arosa et ses événements culturels sont populaires, ce n’est pas pour rien. Vous pouvez vous détendre à l’Hotel Altein, qui propose le plus grand centre de bien-être du domaine. Après vous être dépensé·e·s dans la neige et vous être réchauffé·e·s au spa, refaites le plein d’énergie dans le restaurant sur le toit.

Voyage: Le développement durable étant une priorité pour le domaine d’Arosa Lenzerheide, plusieurs options s’offrent à vous pour vous y riendre en transports publics. Parmi celles-ci, les Chemins de fer rhétiques et CarPostal vous emmènent directement à Arosa.

Gunten, le lac et les montagnes

Vue de Gunten sur le Niesen. Image: Suisse Tourisme / Martin Mägli

Un accès facile et direct à de nombreuses stations de sports d’hiver, un joli hangar à bateaux transformé en spa offrant une vue époustouflante, des plaisirs culinaires à toute heure de la journée... Que demander de plus? Oubliez le quotidien le temps d’une escapade idyllique au Parkhotel Gunten, situé au cœur d’un parc au bord du lac de Thoune et avec vue sur le Niesen. Profitez de cette parenthèse hivernale et découvrez cette belle région en toute simplicité grâce aux transports publics.

Voyage: Gunten est facilement accessible en transports publics. Au départ de Thoune, un bus local vous y emmène toutes les demi-heures. Le trajet dure 20 minutes. Vous pouvez aussi faire un tour en bateau reliant Thoune à Gunten.

Champéry, charmante commune du Bas-Valais

Paysage hivernal à Champéry. image: suisse Tourisme / Christof Sonderegger

Située à 1050 mètres d’altitude dans la région du Chablais, la commune de Champéry est l’une des plus anciennes destinations touristiques de Suisse. La Rue du Village, avec ses chalets traditionnels, ses petites boutiques, ses bars et ses restaurants, est pleine de charme. Le Boutique Hotel Beau-Séjour & Spa, établissement géré en famille, constitue un lieu de détente et un point de départ idéal. Les amatrices et amateurs de sport et de nature y trouveront du calme, de nombreuses activités et un authentique art de vivre suisse.