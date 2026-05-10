Karin Perraudin préside le Groupe Mutuel et revient pour watson expliciter les soins intégrés. Image: montage watson

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Les soins intégrés, une solution miracle ou un coup marketing?

A travers cette chronique, la présidente du Groupe Mutuel explicite les enjeux autour des soins intégrés, les défis qu'ils posent et dans quelle mesure ils pourraient faire baisser les coûts de la santé.

Karin Perraudin / franc parler

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Meilleure coordination, moins d’actes inutiles, une qualité de vie améliorée et des coûts qui pourraient être mieux maîtrisés. Les soins intégrés sont aujourd’hui présentés comme la recette miracle face à l’explosion des coûts de la santé, notamment pour les maladies chroniques. Mais à force d’être cités dans tous les discours, une question s’impose: s’agit-il d’un véritable changement de système ou d’un simple slogan?

Le constat de départ, lui, ne fait plus débat. Le vieillissement, l’innovation médicale et le manque de coordination dans le système conduisent à une forte croissance des besoins en soins et des coûts. Or, notre système reste largement organisé autour d’épisodes aigus, d’actes isolés et de silos professionnels. Résultat: parcours fragmentés, examens en double, hospitalisations évitables et, pour les patients, un sentiment fréquent de se sentir seuls et perdus.

Franc-Parler Chaque dimanche matin, watson invite des personnalités romandes à commenter l'actu ou, au contraire, à mettre en lumière un thème qui n'y est pas assez représenté. Au casting: Nicolas Feuz (écrivain), Anne Challandes (Union Suisse des Paysans), Roger Nordmann (conseiller stratégique, ex-PS), Damien Cottier (PLR), Céline Weber (Vert'Libéraux), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ex-PDC), Samuel Bendahan (PS), Ivan Slatkine (président de la FER) et la loutre de QoQa.

Les soins intégrés promettent de résoudre en grande partie ce problème: une prise en charge coordonnée autour du patient, un médecin de premier recours qui joue un rôle de «chef d’orchestre», et une collaboration étroite entre médecins, infirmiers et autres professionnels de santé, sans oublier l’intégration des outils numériques.

Sur le papier, c’est simple, cohérent et très attractif. Dans la pratique, c’est plus complexe. Les soins intégrés ne fonctionnent ni tout seul, ni sans incitatifs qu’ils soient financiers ou règlementaires. Trois conditions majeures sont requises pour qu’ils soient réellement efficients et utiles pour les patients.

Financer durablement la réelle valeur qu’ils apportent

L’intégration des soins ne peut pas être uniquement médicale, mais doit aussi être économique. Ainsi, lorsque des budgets spécifiques permettent d’organiser les parcours, de soutenir les équipes et de suivre les patients dans la durée, les effets deviennent tangibles, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Pour des soins intégrés efficaces, la coordination et le rôle central du médecin traitant doivent être explicitement soutenus, médicalement et financièrement.

Pour que cette approche soit économiquement soutenable, il est important que le réseau de soins atteigne une taille critique et surtout que les patients demeurent fidèles au réseau durant plusieurs années et que de nouveaux modèles permettent le changement de caisse seulement après quelques années. C’est seulement à ces conditions que les économies engendrées pourraient être supérieures à l’investissement initial.

Favoriser le partage d’information via un dossier électronique de santé

Coordonner efficacement les soins sans partage d’information est une illusion. Aujourd’hui encore, les données médicales sont souvent fragmentées, dispersées entre différents acteurs, parfois inaccessibles au moment où elles seraient les plus utiles. Résultat: examens répétés, pertes d’informations, décisions prises avec une vision partielle du patient.

Les soins intégrés supposent l’inverse: une information accessible, fiable et partagée au bon moment entre tous les professionnels concernés. Le dossier électronique de santé est à cet égard une pièce maîtresse. Non pas comme un outil technologique de plus, mais comme une base commune indispensable pour fluidifier les parcours, éviter les redondances et améliorer la qualité des décisions médicales. Sans une telle infrastructure, les soins intégrés resteront une ambition louable, mais difficile à concrétiser à grande échelle.

Faire passer la qualité avant le volume: less is more

Les soins intégrés n’ont de sens que si l’on mesure ce qui compte vraiment: la qualité de vie des patients, leur autonomie, la stabilité de leur état de santé, et non le nombre de prestations facturées. Cela implique d’accepter une évolution culturelle profonde: rémunérer davantage la valeur créée que la quantité produite. Cette logique de «rémunération à la qualité» repose sur des indicateurs concrets: évolution de l’état de santé (PROMS), satisfaction des patients (PREMS), respect des parcours de soins, coordination entre professionnels.

En valorisant la qualité et la pertinence des soins, on crée les conditions d’une médecine plus cohérente, plus responsable et financièrement plus durable. C’est précisément dans ce cadre que les soins intégrés prennent tout leur sens: non pas produire plus, mais soigner mieux, et sur la durée.

Alors, les soins intégrés, recette miracle ou marketing?

La réponse est plus nuancée — et plus exigeante — que les formules toutes faites. Les soins intégrés ne sont ni un mythe, ni une arnaque. Mais ils ne sont pas non plus une solution clé en main que l’on pourrait appliquer à un système inchangé. C’est un choix de système. Un choix innovant qui suppose d’investir dans la coordination, d’aligner les incitations financières et de placer la qualité au cœur des décisions. Sans oublier que le partage des informations est indispensable au fonctionnement d’un réseau de soins. Mais c’est surtout un changement de paradigme: traiter les personnes en bonne santé pour éviter qu’elles tombent malades.

Dans un contexte de vieillissement de la population et de progression des maladies chroniques, ignorer le potentiel des soins intégrés serait une erreur. Ceux-ci ne promettent pas des miracles et ne réduiront pas nécessairement la facture de manière spectaculaire. Mais ils offrent la possibilité d’un système plus cohérent, plus humain et plus soutenable. Encore faut-il accepter les changements de paradigme qu’ils impliquent, tant pour les assureurs, que pour les médecins et les patients.