Ces 8 personnalités romandes vont animer vos dimanches matin

Dès ce dimanche matin, watson invite des personnalités romandes à commenter l'actu ou, au contraire, à mettre en lumière un thème qui n'y est pas assez présent. Voici le casting.



Ils viennent de cantons différents, ils ont des métiers et des sensibilités politiques différentes, mais ils ont tous un point commun. Ils seront au rendez-vous, tous les dimanches matin, sur watson.

Nos huit nouveaux chroniqueurs partageront chaque week-end, à tour de rôle, leur regard sur la Romandie et le monde. Parfois, ils rebondiront sur l'actualité, d'autres fois, au contraire, ils viendront mettre en avant des thèmes qui ne sont, selon eux, pas assez traités. Nous avons hâte de les lire et nous espérons que vous aussi.



Samuel Bendahan

Samuel Bendahan est né en 1980 Image: KEYSTONE

Samuel Bendahan est conseiller national socialiste et représente le canton de Vaud depuis 2017. Economiste, il enseigne également à l'Unil et l'EPFL.

Anne Challandes

Anne Challandes est née en 1968.

Anne Challandes est présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales et vice-présidente de l'Union suisse des paysans. Juriste de formation, elle exploite une ferme bio dans le Jura neuchâtelois.

Damien Cottier

Damien Cottier est né en 1975. Keystone

Neuchâtelois, Damien Cottier est conseiller national PLR depuis 2019. Il fut chef de cabinet de Didier Burkhalter et est actuellement président de la Fédération suisse des vignerons, ainsi que de OuestRail.

Nicolas Feuz

Nicolas Feuz est né en 1971. Keystone

Nicolas Feuz est écrivain. Il a été juge d'instruction à La Chaux-de-Fonds, puis a été nommé procureur à Neuchâtel en 2011. Il a reçu plusieurs prix pour ses polars.

Roger Nordmann

Roger Nordmann est en 1973. Keystone

Lausannois, Roger Nordmann était conseiller national PS pendant 20 ans et président du Groupe socialiste aux chambres fédérales. Il a publié trois livres sur le climat et l'énergie et est désormais conseiller stratégique.

Karin Perraudin

Karin Perraudin est née en 1974.

Valaisanne, Karin Perraudin est présidente du Groupe Mutuel. Elle fut présidente du conseil d'administration de la Banque cantonale du Valais, administratrice et députée PDC au parlement cantonal valaisan pendant huit ans.

La loutre de chez QoQa

Les loutres sont le petit nom des employés de Qoqa.

La loutre de Qoqa sera incarnée par différents experts en fonction de la thématique. Qoqa est une célèbre plateforme de vente en ligne née en 2005.

Céline Weber

Céline Weber est née en 1974. Image: KEYSTONE

Genevoise, Céline Weber a grandi à Nyon et est conseillère nationale vaudoise vert'libérale depuis 2021. Ingénieure en énergie, elle est vice-présidente des Vert'Libéraux et entrepreneure dans les énergies renouvelables.

D'autres noms s'ajouteront à la liste dans les mois à venir.

(hun)