en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Blogs
franc-parler

Même le G7 prouve le danger du nucléaire en Suisse

Le nucléaire en Suisse
Céline Weber est conseillère nationale vert'libérale et chroniqueuse pour watson. Image: montage watson
franc-parler

Relancer le nucléaire en Suisse, c'est offrir une cible à nos ennemis

Alors que la Suisse pense à relancer le nucléaire civil, pour la conseillère nationale Céline Weber, l'actualité prouve chaque jour sa dangerosité.
07.06.2026, 07:0507.06.2026, 07:05
céline weber / franc-parler

Ça devient presque une banalité de l’affirmer: l’illusion d’un monde sûr, dominé par un bloc de l’Ouest uni, appartient au passé. Si, sur le fond, on pourrait saluer l’émergence d’un certain multilatéralisme dans lequel l'Occident ne déciderait plus de tout, force est de constater que ce n’est pas la direction qui est prise.

La situation géopolitique se tend, l’économie ralentit, et la loi du plus fort semble vouloir reléguer toujours plus au second plan les démocraties et leur fonctionnement basé sur le respect des lois et des valeurs. Et la Suisse n’est pas à l’écart. Elle n’est pas une île qui peut ignorer ce qui se passe à l’extérieur de nos frontières.

Or, c’est précisément dans ce contexte tendu, que revient chez nous le débat sur le nucléaire. Alors soyons clairs. Mon propos n’est pas de dire que toute forme de nucléaire est mauvaise par définition. D’ailleurs les centrales dites de quatrième génération, si tant est qu’elles soient commercialisables et rentables, pourraient être intéressantes. Et puis ne soyons pas dupes, la majorité des panneaux photovoltaïques, même s’ils sont assemblés en Europe, comprennent des pièces «Made in China». Oui, nous dépendons des autres puissances, même avec les énergies renouvelables. Mais alors où est le problème du nucléaire?

Franc-Parler

Chaque dimanche matin, watson invite des personnalités romandes à commenter l'actu ou, au contraire, à mettre en lumière un thème qui n'y est pas assez représenté. Au casting: Nicolas Feuz (écrivain), Anne Challandes (Union Suisse des Paysans), Roger Nordmann (conseiller stratégique, ex-PS), Damien Cottier (PLR), Céline Weber (Vert'Libéraux), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ex-PDC), Samuel Bendahan (PS), Ivan Slatkine (président de la FER) et la loutre de QoQa.

Les centrales nucléaires actuelles sont des cibles de choix par excellence pour des attaques, qu’elles soient terroristes ou en cas de guerre. Contrairement à certains équipements, comme par exemple les serveurs centraux des banques, ou certaines infrastructures militaires, dont la localisation est gardée secrète, précisément pour des raisons de sécurité, les centrales nucléaires, elles, ne se laissent pas camoufler.

De nouvelles centrales nucléaires en Suisse? Le boss d'Axpo a un autre plan

Et il n’aura échappé à personne que la centrale nucléaire de Zapporijia en Ukraine fut une des premières infrastructures d’envergure à avoir été attaquée, peu après le début du conflit. Pourquoi? Non pas tant dans le but de créer une catastrophe naturelle de grande ampleur du type de Tchernobyl ou Fukushima, qui asphyxierait la population ukrainienne. D’ailleurs, selon plusieurs experts, un événement de type et d'ampleur similaires à la catastrophe de Tchernobyl n'est techniquement et physiquement pas possible dans la centrale de Zaporijia.

En revanche, l’attaque de la centrale nucléaire ukrainienne permettait de mettre à mal le fonctionnement du pays, grâce notamment à la pénurie d’électricité qu’elle provoquerait. Et nous, plutôt que de tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs, nous remettons à l’ordre du jour le débat sur ces centrales nucléaires.

En clair, nous nous posons la question de savoir si nous ne voudrions pas offrir sur un plateau d’argent une cible de choix, telle qu’une centrale nucléaire, pour qui voudrait s’en prendre à notre pays. Et d’ailleurs, nul besoin d’artillerie lourde pour attaquer une centrale, une cyberattaque ferait tout aussi bien l’affaire, si on peut parler ainsi. Et nul besoin d’une guerre, un sommet comme le G7 suffit à rendre ces cibles suffisamment sensibles pour faire d’elles l’objet de toutes les attentions des services de sécurité.

Que font des expatriés russophones dans les centrales nucléaires suisses?

Il est temps de cesser de vouloir revenir à chaque fois en arrière lorsque le peuple a pris une décision. En remettant le nucléaire à l’ordre du jour, nous ne faisons que ralentir la progression des énergies renouvelables, alors qu’elles présentent nettement moins de risques pour la sécurité de notre pays, de par leurs localisations décentralisées. Nous mettons les projecteurs sur une technologie dont les générations actuelles (appelées technologies nucléaires de générations 3 et 3+) sont dépassées, et dont les technologies futures ne sont pas encore disponibles, et tout ça, au prix d’une prise de risque inutile. Bien tristes perspectives.

Céline Weber...
...a grandi à Nyon. Elle est conseillère nationale vaudoise vert'libérale depuis 2021. Ingénieure en énergie, elle est vice-présidente des Vert'Libéraux et entrepreneure dans les énergies renouvelables.
infobox image
Céline Weber est née en 1974.Image: keystone
Davantage de chroniques franc-parler? Par ici
Nicolas Feuz dénonce les fantasmes sur l'enquête du Constellation
11
Nicolas Feuz dénonce les fantasmes sur l'enquête du Constellation
de nicolas feuz
Le plastique, oui, mais pas comme cela
Le plastique, oui, mais pas comme cela
de céline weber
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
Les locataires suisses gagneraient 4400 francs avec cette solution
de samuel bendahan
Pourquoi l’agriculture suisse doit beaucoup aux femmes
Pourquoi l’agriculture suisse doit beaucoup aux femmes
de Anne challandes
Thèmes
Tchernobyl, c'était il y a 35 ans
1 / 8
Tchernobyl, c'était il y a 35 ans
Des porcs et d'autres animaux d'élevage soumis à des tests de dépistage, après avoir été élevés sur des terres exposées.
partager sur Facebookpartager sur X
Les Albanais manifestent contre un projet du clan Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Suisses ne supportent pas Trump et ça s'explique par un paradoxe
En Suisse, la défiance envers Donald Trump révèle un paradoxe sur la tolérance et interroge les valeurs démocratiques du pays face au trumpisme et à ses échos politiques actuels.
L’institut de sondage Gallup a publié son End-of-Year Survey 2025 et on y trouve une perle: l’évaluation à travers le monde de quelques dirigeants, allant du Pape jusqu’à Vladimir Poutine en passant par Donald Trump. Et là, surprise (quoi que): il n’y a qu’un seul pays au monde qui déteste vraiment davantage Trump que la Suisse: l’Iran.
L’article