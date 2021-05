Blogs

L'horoscope

Cet horoscope n'a pas été écrit dans un laboratoire chinois



Image: Shutterstock / watson

L'horoscope

Cet horoscope n'a pas été écrit dans un laboratoire chinois

Allez-vous rencontrer l'amour? Est-ce le bon moment pour jouer au loto? Un asthmatique «qui ment comme il respire», est-il honnête?

Je ne vais pas répondre à ces questions, mais on va quand même voir ce que la semaine vous réserve.

Benjamin Décosterd Benjamin Décosterd Suivez-moi Se désabonner

Bélier ♈️ vous n'avez rien vu venir. D'un coup, PAF, c'est fini. Ces jours, ce constat peut s'appliquer à votre couple, votre job ou à l'accord-cadre avec l'Union européenne.

Dans les deux premiers cas, bon ben… désolé. Dans le troisième: il faut l'admettre, l'impact direct et personnel n'est pas dingue pour le moment. Et puis: la fin d'un truc qu'on n'a pas compris, on est habitué depuis Lost.



(Enfin je sais pas, j'ai pas regardé la série, mais je crois que la fin était bizarre. Si je me trompe, n'hésitez pas à ne PAS le dire en commentaire.)

Les Taureau ♉️, après une période plus calme, vous repartez. Finis les dimanches soirs à vous demander «qui sont les gens heureux? Et s'ils existent, que font-ils le dimanche soir?»

Est-ce l'influence d'Uranus ou la réouverture des restaurants? Mystère. Quoiqu'il en soit, cette semaine vous êtes des go-getters disruptifs, entrepreneurs de votre destin, prêts à utiliser des anglicismes entre deux calls.

Sauf si vous tenez une boîte de nuit. Non, alors là, l'ambiance n'est pas la même.

Si vous êtes Gémeaux ♊️, vous entrez dans une phase de lune ascendante, ce qui veut dire que v…

Image: Shutterstock / watson

Donc, on reprend:

Двайняты ♊️, Калі вы знайшлі час скапіраваць гэты тэкст і ўставіць яго ў Google Translate, малайцы, вы нічога не выйграеце.

Cancer ♋️ il est temps pour vous d'aller de l'avant. Ghostbustez-moi un peu ces fantômes du passé. Même si Neptune et l'actualité rendent la chose difficile. La preuve, quand vous voyez Loukachenko:

Image: lâchement prise sur un autre article Watson, donc je suppose que je peux.

Et que vous vous dites qu'il nous rappelle clairement les heures les plus sombres de notre histoire, avec son petit air de… comment déjà? Mais oui: lui, avec la moustache… Bruno Ganz!

(Lost, Bruno Ganz et le fait que j'aie un troisième pilier: oui, j'ai 600 ans.)

Lion ♌️ vous êtes anxieux (Mars alignée avec Pluton, énergies astrales, etc.) Vous craigniez que la référence à la Biélorussie nous attire des ennuis. Rassurez-vous, nous sommes dans un safe space.

Aux agents de la NSB (la NSA biélorusse) qui nous lisent: concernant votre régime, sachez qu'on s'en fout plus qu'on y est opposé.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: «Si Loukachenko veut des opposants au régime, il ferait mieux de chercher au McDo que dans des avions…»

Vierge ♌️, cette semaine tout va bien: il fait beau, ça rouvre, il paraît que l'épisode de Friends était pas si nul. Alors là, vous vous dites «mais quel rapport avec moi?» Effectivement, aucun.

Pour vous, ce sera une semaine de merde.

Navré.

«Balance ♎️, balance-toi de gauche à droite

J'ai le style qui fait mal

Vas-y balance-toi de gauche à droite

Tony.P official»

Les mots de Tony Parker sont là pour vous rappeler – chers Balance – que:

Tony Parker a fait un album en 2007

On est plus à une référence datée près

Ça peut toujours être pire dans la vie. La preuve avec le clip de la chanson susmentionnée:

Les Scorpion ♏️ ont une petite bouche qui ne peut aspirer que du liquide. Les enzymes contenues dans le venin dissolvent les chairs de la proie. Ce qui permet au scorpion de la manger de l'intérieur.

Source: National Geographic Wild France



Image: Shutterstock / watson

Sagittaire ♐️ vous êtes en pleine quête de vous-mêmes (yoga, hésitation entre appeler un psy ou s'abonner à des comptes Instagram niais, etc.)

Souvenez-vous de ce proverbe africain:



«Pour savoir où l’on va

il faut savoir d’où l’on vient»

Alors pas besoin non plus de vous en souvenir quand vous allez de chez vous à la Coop, mais de manière générale.

Un peu comme on le fait avec le COVID et les laboratoires chinois. (Si c'est un chimiste bourré qui a laissé tomber une fiole au souper de boîte en 2019 et qui a rien osé dire, il doit être mal quand même).

Verseau ♒️: vous ne vous sentez pas considérés à votre juste valeur. Votre faille narcissique commence à vous donner le vertige. Malheureusement, pour la combler vous ne pouvez pas miser sur la reprise culturelle, parce que vous êtes comptables et non pas comédiens/musiciens/humoristes/coaches de vie/rédacteurs d'horoscopes.

Saturne ne voit qu'une solution: ouvrez un compte TikTok.



Si vous êtes Pierre Maudet, plus Poissons ♓️ qu'innocent, votre semaine se résume en un mot: ENCORE?!

Sérieusement, ça ne vous suffisait pas d'être invité à l'étranger, vous vouliez aussi naturaliser vos potes étrangers? Pourquoi? Pour qu'après ils vous invitent, MAIS À GENÈVE? Vous seriez pas un peu un pique-assiette de la vie?



Pour les autres Poissons, tout va bien, vous allez passer une semaine supère. (Oui, c'est le féminin que je propose pour «super». Pourquoi on essaierait pas de le démocratiser? Tiens, vous pouvez faire ça, cette semaine, les poissons.)