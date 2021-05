Suisse

Aquaparc toujours fermé en Valais? La direction est furieuse



Aquaparc interdit d'ouverture, la direction est furieuse

Le parc aquatique situé au Bouveret (VS) est fermé depuis 7 mois. Contrairement aux bains thermaux, il n'a pas l'autorisation de rouvrir. Une décision inacceptable aux yeux de la direction.

Il s'agit de l'un des rares établissements a ne pas être autorisé à rouvrir ses portes. Malgré les assouplissements décidés par le Conseil fédéral, la directrice d'Aquaparc Sonia Vandenabeele devra maintenir le parc aquatique fermé «ce n’est plus supportable», s'insurge-t-elle dans les pages du Nouvelliste. Selon elle, cette décision n'est tout simplement pas défendable.

«On nous dit que notre activité est plus turbulente que dans un centre thermal. Pourtant, chez nous aussi, les distances sont respectées et il est interdit de courir autour des bassins»

Mais la responsable ne compte pas s'arrêter là. Elle a d'ailleurs déjà fait recours contre cette décision, et souhaite œuvrer avec le canton et la commune pour trouver une solution au plus vite. (hkr)

