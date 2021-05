Blogs

On ne peut pas être vacciné contre son destin



On ne peut pas être vacciné contre son destin

Image: Wikipédia / watson

Oui, ce qui est écrit dans les astres vous arrivera. Par avance: «de rien» ou «désolé», suivant ce que vous réserve cet horoscope.

Cher et chère Bélier ♈️,

Tu n'aimes pas qu'on te dise quoi faire, mais tu te réjouis d'aller te faire vacciner.

(«ah mais c'est tellement moi quoi !» Oui, c'est la réaction escomptée, puisque je m'adresse personnellement à toi pour te faire sentir que tu es unique, même si ta semaine sera identique à celle d'un douzième de la population.)

Quelques petits conseils pour te préparer au vaccin:



Réfléchis déjà à quoi poster sur les réseaux sociaux pour annoncer que #TuTeVaccines;

Si tu as déjà eu le COVID, ne sois pas surpris que la réaction au vaccin soit plus forte que la maladie en elle-même. Visiblement «booster le système immunitaire avec une seule dose» = lui défoncer la gueule;

le système immunitaire avec une seule dose» = lui défoncer la gueule; Si tu vis à Genève, prie pour que ton canton soit aussi rapide pour t'ouvrir l'accès au vaccin que pour perdre une finale de Play-off.

Si vous êtes Jean-Luc Addor, politicien dénonçant une dictature sanitaire et Taureau ♉️, vous êtes outré par cette histoire de certificat COVID / passeport vaccinal («ah mais c'est tellement moi!»)

Non, parce que bon, un bout de papier qui permet de discriminer les gens et les empêche de faire des trucs, c'est quoi cette combine?

Gémeaux ♊️ vous répondez aux Taureau que ça existe déjà ce bout de papier qui permet de discriminer les gens et de les empêcher de faire des trucs: ça s'appelle une fiche de salaire.

Sinon, votre semaine sera bonne, grâce à la nouvelle lune.

Travail: Oui, un peu.

Amour: Beaucoup.

Santé: A la tienne («ah mais c'est tellement moi, quoi!»)



Cancer ♋️, les gens vous énervent («ah mais c'est tellement moi, quoi!»).

Surtout ceux qui ont trouvé LA vanne du siècle:

«Ça valait bien la peine d'ouvrir les terrasses, avec cette pluie. On peut dire que ça tombe à l'eau. Avec toute cette flotte, pas besoin de commander une carafe d'eau. C'est quoi: un complot de Bill Gates et Philippe Jeanneret ?!»



À propos de personnalités dont l'actualité ne vous chamboule pas des masses, les Lion ♌️ tiennent à rappeler que Thomas Pesquet est toujours dans l'espace.

Et il a même regardé un film («ah mais c'est tellement moi, quoi!»). C'est pas ouf comme info mais c'est dans l'espace, alors ça va:

Pour occuper nos (rares) temps libres, on regarde parfois un film tous ensemble. Ce soir là c'était une comédie romantique : pas mon choix, mais j'ai apprécié la soirée quand même 😉 #MissionAlpha pic.twitter.com/HHTj2pfGd2 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 7, 2021

Vierge ♍️, votre esprit critique («ah mais c'est tellement moi, quoi!») vous fait vous demander pourquoi un truc pas intéressant dans la vie, le devient dans l'espace.

Aucune idée. Sur un plan plus personnel, même dans l'espace, votre semaine n'aurait pas été dingue. La preuve avec le seul highlight des sept jours à venir: le mardi, faites attention en ouvrant vos placards.

Balance ♎️, il est temps de vous reconnecter à vos émotions. Éloignez-vous des gens toxiques. Nourrissez votre âme comme vous nourririez votre corps: avec du Paulo Coelho ou un poke bowl spirituel. Cela vous permettra enfin d'accéder à la vérité:

Il faudrait interdire le combo: compte Instagram qui contient les mots coach, mindset, ou soul + un mandala tatoué quelque part («ah mais c'est tellement moi, quoi!»).

Les Scorpion ♏️ sont des animaux particulièrement résistants au froid, à la chaleur («ah mais c'est tellement moi, quoi!»), au jeûne ou même aux radiations ionisantes (plus de 150 fois la dose mortelle pour l'homme).

Source: Wikipédia.



Image: Shutterstock / watson

Si vous êtes Sagittaire ♐️ («ah mais c'est tellement moi, quoi!») c'est le bon moment pour organiser un concert test:

Si c'est bien réalisé, cela permettra de voir si les spectateurs attrapent le COVID.

Si c'est un concert de DJ Bobo, vous pouvez même en profiter pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'effets plus graves pour la santé.



Verseau ♒️, vous craigniez l'épidémie de fatigue chronique que l'on annonce. Du coup, cette semaine, faites comme moi avec votre horoscope, économisez-vous («ah mais c'est tellement moi, quoi!»).

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: Il s'est pas foulé avec l'horoscope des Verseau. J'espère qu'il va se rattraper avec celui des Recteau.

Si vous êtes Thomas Pesquet, influenceur de l'espace et Poissons ♓️, vous vous demandez comment l'auteur va trouver une fin intéressante à cet horoscope, après s’être moqué de vos Tweets.

Alors voilà: c'est un horoscope qui se finit. Mais dans l'espace.



