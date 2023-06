7 hits de rap à écouter cet été

Lyrics

7 hits de rap à écouter en boucle cet été Image: instagram

Des tubes des rappeurs les plus connus aux petits bijoux qui n’attendent plus qu’à être découverts, ces chansons sont des musts pour votre playlist de l’été.

damian steffen, nadim ben said

Mettez vos lunettes de soleil, montez le son et découvrez nos coups de cœur.

Central Cee & Dave – Sprinter

Les fans de hip-hop n’avaient pas forcément vu venir une collaboration de cette ampleur. Mais le fait qu’ils sortent un EP ensemble dans la foulée a vraiment surpris. Dans leur single principal Sprinter, les deux superstars britanniques montrent de quel bois elles sont faites en faisant vibrer leurs guitares avec virtuosité. Mention: very smooth.

Fun Fact: cette chanson a été le tube britannique le plus écouté sur Spotify en l’espace de 24 heures.

Meryl – Coca-Cola Mentos

Habituellement, Meryl écrit plutôt pour d’autres rappeurs… SCH, Soprano, Shay ou encore Niska ont déjà bénéficié de ses compétences de ghostwriter. Mais juste à temps pour l’été, cette chanteuse caribéenne est de retour avec un album. 100% good vibes! Et pour les ressentir, une moyenne de 3,5 en français suffit, car sa musique parle sa propre langue.

Jack Harlow – They Don’t Love It

Ce joli cœur au look pop fait un retour aux sources: Jack Harlow fait dans l’introspection. Dans son nouvel album, Jackman, il met à l’honneur le hip-hop à l’état pur.

«Hardest white boy since the one who rapped about vomit and sweaters» Le meilleur blanc depuis celui qui a parlé de vomi sur un sweat» .

Notre titre préféré They Don’t Love It: ce tube met d’accord aussi bien les amateurs de rap old school que les adeptes du new school. Il reste à prouver si ce jeune homme de 25 ans est vraiment le «hardest white boy since the one who rapped about vomit and sweaters». La controverse fait rage.

Byron Messia – 90z

Le dancehall reste une valeur sûre. Et pour cause, dès qu’il fait chaud, les titres d’inspiration jamaïcaine prennent le relais. L’un d’entre eux est 90z, de la nouvelle révélation urbaine Byron Messia. Ce nouveau venu a récemment signé chez une major et on l’a aperçu en studio avec Popcaan, Burna Boy ou encore Bobby Shmurda. Vous allez entendre parler de Messia à l’avenir!

J Hus & Drake – Who Told You

On a déjà pu constater que Drake aimait parfois mettre en avant son argot britannique.

Il devrait plutôt laisser les pros s’en charger: ici, J Hus avec un tube qui va encore faire le buzz sur Insta. La question est posée: «Who told you, Gangstas don’t dance?». L’été 2023 montrera ce qu’il en est.

Nativ & Pablo Nouvelle – Paradis

C'est une pépite suisse allemande, mais n'ayez crainte. Nativ, star du rap suisse, et Pablo Nouvelle, le coryphée de l’électronique: Burgdorf x Bienne. Ensemble, ils font de la musique qui ressemble à tout sauf à de la musique suisse. Des vibrations méridionales et un dialecte sophistiqué: il faut tendre l’oreille pour se rendre compte que c’est du bernois. Difficile d’écrire une chanson suisse plus estivale.

Ele A – Jeans

Au vu de ses performances et de la qualité de sa musique, on pourrait croire qu’Ele A fait partie de la scène musicale suisse depuis longtemps, mais c’est tout le contraire. Elle a sorti son premier titre il y a à peine 18 mois. Mais cela n’a pas empêché cette jeune Tessinoise d’être présente à deux reprises au Bounce Cypher, de donner des concerts en Suisse et en Italie et de réaliser des interviews avec Amazon Music et Spotify Italy.

Son premier EP «Globo» a un caractère intensément tessinois et te téléportera directement sous le soleil brûlant de Lugano, un expresso à la main. Contrairement au reste des titres de l’EP, Jeans fait feu de tout bois. La Suisse finira-t-elle par devenir une nation de danseurs?

Des stars du hit-parade aux secrets d’initiés, le magazine LYRICS vous a présenté une sélection de titres qui vous permettront de briller sur l’AUX (ou sur tes haut-parleurs Bluetooth). Alors, profitez des rayons du soleil, laissez la musique vous transporter et écoutez cette bande-son extra. En avant pour l’été!

