Diamant incrusté et sang dans la basket: 10 fashion statements de rappeurs

Image: ny breaking

Parfois, les choix stylistiques de certaines personnalités du rap et du hip-hop sont particulièrement audacieux. Un diamant incrusté sur le front ou du sang dans la basket, voici les 10 moments mode les plus extravagants des stars du rap.

luca mosberger, damian steffen et nadim ben said

Les rappeurs sont brillants lorsqu'il s'agit de se mettre en scène. Mais on oublie souvent qu'il ne s'agit pas seulement d'étaler son bling empire. Avec des déclarations excentriques, les artistes montrent d'où ils viennent, quelles ont été leurs influences et qui ils sont.

Voici 10 rappeurs et artistes hip-hop qui ont fait une déclaration avec leurs tenues, qui ont fait sauter les frontières des conventions et qui ont contribué à façonner le cosmos de la mode.

Doja Cat prend son nom trop au sérieux

Doja Cat ne connaît pas de limites. Qu'elle soit déguisée en vache ou couverte de milliers de diamants. Cette année, lors du Met Gala, elle était métamorphosée en chat (hommage à Karl Lagerfeld).

image: Keystone

Alors que de nombreuses stars ont profité de l'occasion pour présenter des looks glamour sur le tapis rouge, Doja Cat a choisi une approche originale et théâtrale - elle est venue en chat, s'est léchée les pattes et a miaulé - au grand dam des animateurs.

Kanye... qui est dans le turfu

Faire un article sur la mode sans mentionner Ye serait impensable. Même s'il a été abandonné par Adidas après ses déclarations sur les juifs et Hitler, Kanye a côtoyé les plus grands de la mode comme Jerry Lorenz, Demna Gvasalia, NIGO ou Virgil Abloh.

Actuellement, on peut dire que Ye a perdu son glow. Il est dans sa période bottes monstrueuses et vêtements épais ou encore leggings et chaussettes. Mais dans sa quête d'innovation et d'individualité, il a une fois de plus fait sensation. Peut-être le comprendrons-nous dans quelques années.

Image: instagram thesource

Lil Uzi Vert se met 24 millions dans la tête

Vision, le super-héros Marvel vous salue. Contrairement à ses collègues du rap, Lil Uzi n'exhibe pas un gros collier en diamants autour de son cou, mais s'est fait implanter un caillou directement sur le front. Il lui aura fallu quatre ans pour rembourser le désormais célèbre diamant de 11 carats. Coût de l'opération: 24 millions de dollars.

«Je suis Lil Uzi. Donc 24 millions de dollars sur une bague auraient été l'idée la plus stupide, parce qu'à un moment donné, je regarde en bas et la bague aurait soudainement disparu ... je me connais. Je me réveille toujours dans des endroits bizarres et dans des scénarios différents.»

Central Cee le «roi de la controverse»

Le rappeur londonien Central Cee est l'une des plus jeunes stars du hip-hop, mais aussi l'une des plus prospères. C'est au plus tard avec sa chanson à succès Doja que l'Anglais s'est révélé être le «roi de la controverse» et un génie du marketing. Mais il n'a pas obtenu le titre de roi uniquement grâce à ses textes audacieux. Lors des British Fashion Awards 2022, sa tenue s'est tellement distinguée que les services de sécurité l'ont pointé du doigt en disant:

«Get him off!»

Apparemment, il n'était pas connu des services de sécurité et a donné l'impression d'être un intrus à cause de son jogging. Au lieu d'enfiler un costume sur mesure, il a opté pour une approche complètement différente et s'est présenté en jogging, ce qui a fait sensation et a suscité des discussions enflammées sur Internet.

Domiziana rend le look fétichiste présentable

L'année dernière, la Berlinoise comptait parmi les nouveaux talents les plus en vogue. Mais il ne restait plus grand-chose de l'ancienne étudiante en droit lorsqu'elle a lancé son premier single.

Image: mister mixmania

Elle a troqué les examens contre le KitKatClub. Avec beaucoup de peau et beaucoup de latex, elle a su s'inscrire dans l'air du temps - et battre quelques records.

Ufo361 se trémousse en talons hauts

Le Berlinois est depuis longtemps un poster boy en matière de mode. Qu'il s'agisse d'une collaboration avec de grands noms de la culture comme 032c, d'une couverture bien méritée de Vogue ou de la soirée Balenciaga aux côtés de Playboi Carti et Offset, l'ancien défenseur de la vieille école parvient à se mettre en scène et les critiques pleuvent de la part du milieu. Sido, par exemple, n'a pas trouvé les talons hauts d'Ufo très en vogue. Le rappeur a tout de même été applaudi pour sa déclaration contre la «Toxic Masculinity».

Sang humain dans les baskets de Lil Nas X

La star montante du hip-hop n'accepte pas qu'on lui dise quoi que ce soit. Déjà lors de sa fausse prénatalité promotionnelle, les conservateurs américains se sont mis en colère. Le fait que le jeune homme de 24 ans soit homosexuel a fait le reste pour qu'il devienne l'ennemi des chrétiens fondamentalistes, des rednecks et autres groupes de droite. Mais sa déclaration de mode la plus controversée à ce jour est sa collection de sneakers.

Image: lilnasx

Limitée à 666 exemplaires et ornée d'un pentagramme doré, la basket du rappeur provoque sans retenue. Le liquide rouge contenu dans la semelle contiendrait même du sang humain. Le fait que l'ex-trappeur de country offre une lap-dance au diable en personne dans son clip en a fait bondir plus d'un. Il semble que des stratèges en marketing diaboliquement doués étaient à l'œuvre.

Le jeu de la montre de Flavor Flav

Les montres de luxe, souvent ornées de pierres précieuses coûteuses, sont devenues incontournables dans le monde de la mode hip-hop. Flavor Flav, icône de style et hypeman de Public Enemy, a opté pour une approche inhabituelle: dans les années 90, le MC s'est accroché des horloges murales de la taille d'une assiette autour du cou afin de surpasser ses collègues fashionistas en matière d'extravagance. Ce qui a commencé comme une blague est devenu avec le temps une expression (plus ou moins) sérieuse des sentiments de l'artiste et une partie de son auto-représentation. Le rappeur en a collectionné plus de 100 exemplaires.

Image: tenor

«La raison pour laquelle je porte cette montre est qu'elle représente le fait que le temps est l'élément le plus important de notre vie. Dieu ne nous a donné qu'une seule vie. Chaque minute que nous vivons, nous devons vivre chaque seconde le mieux possible.»

Sages paroles de l'homme à la montre, qui a sans doute encore le sens des aiguilles d'une montre.

Les lunettes de soleil de Soulja Boy

Au-delà de la nostalgie, il vaut la peine de se replonger dans les premières vidéos musicales du (soi-disant) premier rappeur sur YouTube: Les vêtements baggy criards sont déjà une déclaration en soi, mais les lunettes de soleil de Soulja est d'un autre niveau. Au stylo blanc, l'artiste a gribouillé son nom sur des modèles en plastique qu'il a ensuite fait rocker dans l'emblématique vidéo «Crank That».

Image: gifer

Dans une publicité, le jeune CEO expliquait le code de style de ses lunettes et renvoyait à son site web où l'on pouvait acheter des duplicatas. Business is business.

Sektion Züri avec des déclarations sympathiques

Le label Sektion Züri, composé de L Loko, Drini et MC Hero, vit actuellement une réalité rare sur la scène du rap suisse. En effet, depuis cette année, ils font partie des rares rappeurs et rappeuses en dialecte à avoir un disque de platine et un album numéro un. Depuis mai 2023, ils font même partie des gagnants des Swiss Music Awards - leur chanson «WILL NOMEH» a été couronnée «Best Hit» des SMA de cette année.

On pourrait s'attendre à ce qu'un tel succès en si peu de temps leur monte à la tête. Mais au contraire, Sektion Züri assume son image et est incroyablement fier que des gens de son milieu puissent gagner des prix comme le «Best Hit» avec du rap. C'est ainsi qu'ils ont déambulé en chaussures Givenchy, au lieu de chaussures de costume, et qu'ils ont porté des lunettes laser à la place de la cravate. Sympathique!

Image: instagram

Il est indéniable que les artistes hip-hop ont enrichi le monde de la mode grâce à leur créativité et à leur style unique. Le secteur de la mode en a été durablement influencé, ce qui montre qu'il n'y a pas de limites à l'expression et à l'individualité. En ce qui concerne cette attitude, on peut aussi prendre l'un ou l'autre rappeur(se) comme modèle, quelle que soit la musique que l'on aime.

