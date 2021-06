Blogs

Quatre produits de nettoyage bons pour le climat à réaliser soi-même



En utilisant quelques ingrédients tout simples, j'ai fabriqué et testé moi-même un détergent liquide, un produit pour les vitres, un autre pour les toilettes ainsi qu'un nettoyant universel. Ce qui me permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de protéger le climat.



Contenu en partenariat avec le WWF



Jennifer est (principalement) végétarienne, se douche (trop) souvent (trop) longtemps et s’arrête (presque) toujours pour fouiller les caisses portant la mention «Gratuit», posées sur les trottoirs de sa ville, au grand désarroi de certains membres de sa famille. Sous le nom «Mme Durabilité», elle abordera à l’avenir les thèmes qui nous concernent tous (en principe), pour le compte du WWF. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre côté durable, répondez aux questions du



La population suisse consomme chaque année quelque 150'000 tonnes de détergents. Beaucoup d'entre eux contiennent des produits chimiques tels que des colorants, des conservateurs et des parfums, lesquels nuisent à la santé et à l'environnement. Même les produits «facilement biodégradables» contiennent des substances qui ne peuvent pas être dégradées (ou seulement partiellement). Ces dernières s'accumulent ensuite dans les rivières, les lacs et les eaux souterraines, où elles mettent en danger le climat et notre santé.

Dès qu'un produit de nettoyage est utilisé et qu'il se retrouve dans les eaux usées, il est à l'origine d'une certaine forme de pollution, même s'il est respectueux de l'environnement. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les produits faits maison que je présente ici. Ainsi, en plus de faire attention aux ingrédients d'un produit, il est également important de toujours en utiliser le moins possible.​

Un détergent liquide en cinq minutes

Ce détergent convient au coton et aux textiles mixtes, mais pas à la laine ni à la soie. Pour deux litres, vous avez besoin des ingrédients suivants, tous trouvables dans les pharmacies, drogueries ou magasins de produits diététiques. Les prix peuvent varier.​

4 cuillères à soupe de carbonate de sodium (1 kg pour 6,80 francs)



7 cuillères à soupe de savon de Marseille râpé (300 g pour 6,10 francs)*.



*Le savon de Marseille ne contient aucune substance, aucun parfum ni colorant. Il est composé principalement d'huile d'olive et ne contient ni huile de palme (Sodium Palmate) ni graisses animales (Sodium Tallowate).



image: jennifer zimmermann

Voici comment faire: Couper le savon de Marseille en petits morceaux à l'aide d'un couteau et le placer dans une grande casserole avec le carbonate de sodium. Faire chauffer deux litres d'eau dans une grande casserole et y verser les ingrédients. Remuer le tout vigoureusement avec un fouet pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que tous les morceaux de savon aient fondu. Laisser le mélange refroidir et, à l'aide d'un entonnoir, verser le détergent dans des bouteilles ou dans un vieux récipient à détergent.

Utilise la même quantité que dans le cas d'un détergent classique. Si tu laves des habits blancs, tu peux ajouter une à deux cuillères à café de bicarbonate de soude dans le compartiment de lavage pour obtenir un léger effet blanchissant.​

Bilan: Le détergent a fonctionné sans problème! Le linge a une odeur «fraîche» ou neutre et la sensation reste la même.

Ce qu'il faut savoir sur l'huile essentielle

Presque toutes les recettes conseillent d'ajouter une huile essentielle au détergent afin de lui conférer un délicieux parfum. Même si les huiles essentielles pures sont dérivées de matières premières végétales, elles sont souvent très toxiques pour les organismes aquatiques. C'est pourquoi je n'utilise pas d'huile essentielle dans cette recette, ni dans les suivantes. Pour que ton linge sente frais, tu peux mettre des sachets de lavande dans ton armoire au milieu de tes habits.

Si tu veux malgré tout utiliser une huile essentielle, vérifie qu'elle est 100% naturelle. Cela signifie qu'elle n'a pas été diluée avec des huiles ou des liquides moins chers. De plus, elle doit idéalement être issue de l'agriculture biologique. Si ce n'est pas le cas, il est fort possible que des pesticides nuisibles à l'environnement et des engrais artificiels soient utilisés. Les huiles essentielles peuvent provoquer des allergies et ne doivent jamais être utilisées non diluées sur la peau. En outre, certaines huiles essentielles, dont l'eucalyptus, toutes les huiles de conifères, la cannelle et la menthe poivrée, peuvent être toxiques pour les chats.



Autres astuces pour un lavage durable

Si le linge n'est pas très sale, tu peux sans autre le laver à 30°C. En réduisant la température de 40°C à 30°C, tu économiser un tiers de l'énergie requise. Ne lave que le linge de lit, les chiffons de nettoyage ainsi que les vêtements et les sous-vêtements très sales à 60 degrés.



N'utilise pas de programme de prélavage.

Utilise si possible un programme écologique. Cela prend plus de temps, mais utilise moins d'eau et d'énergie.

N'utilise pas d'adoucissant.

Laisse le linge sécher à l'air libre plutôt que dans le sèche-linge.

Ne mets en route le lave-linge que lorsque tu as assez de linge à laver. Pour un lavage normal, tu peux remplir le tambour jusqu'en haut de sorte qu'il reste une largeur de main verticale entre le linge et le couvercle du tambour. Pour les tissus délicats, en laine ou synthétiques, remplis le tambour jusqu'à un peu moins de la moitié.



Nettoyer les vitres avec trois ingrédients

Cela doit bientôt faire un an que je n'ai pas nettoyé mes fenêtres. Il est donc grand temps d'utiliser ces ingrédients que j'ai déjà à la maison:

1 cuillère à café de maïzena (également appelée fécule de maïs; 250 g pour 1,90 franc)​

30 ml de vinaigre de pomme (également appelé vinaigre de table; 570 ml pour 2,60 francs)​

image: jennifer zimmermann

Je mélange les ingrédients dans 250 millilitres d'eau chaude et place la mixture dans un vaporisateur vide d'un vieux nettoyant. La quantité suffit amplement pour quatre grandes fenêtres et nettoie sans laisser de traces. Lorsque tu nettoies des vitres, pense à ne pas le faire en plein soleil, sinon tu risques d'avoir des traces. Comme le nettoyant maison ne contient pas de conservateurs, je ne prépare cette fois que la quantité nécessaire. Lorsque, dans un an environ, j'aurai à nouveau envie de nettoyer mes fenêtres, j'utiliserai à nouveau cette recette maison.



Nettoyant universel au bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude capte les odeurs désagréables et le nettoyant ci-dessous sert par exemple à nettoyer la cuisine et la salle de bains ou passer la «panosse». Tu as besoin de:



1 cuillère à café de bicarbonate de soude (disponible au rayon boulangerie des épiceries; 50 g pour 50 centimes)​

1 cuillère à café de savon de Marseille (de préférence végane et sans huile de palme)



1 filet de jus de citron

image: jennifer zimmermann

Mélange le tout avec 250 millilitres d'eau chaude, puis remplis un vaporisateur. Lorsque je passe la panosse sur mon sol avec ce produit, le mélange semble un peu gras. Mais après avoir ajouté de l'eau, ça marche très bien. Ce nettoyant passe donc lui aussi haut la main le test du nettoyage en cuisine.



Nettoyant de WC et de canalisation

Ici, la combinaison miracle se compose de bicarbonate de soude et de vinaigre. Tu verras qu'en mélangeant ces deux ingrédients, la mixture commencera à faire des bulles et de la mousse. Verse une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans la cuvette des toilettes, ajoute un peu de vinaigre de cuisine (environ 50 millilitres; j'y vais au feeling et je garde à l'esprit que moins j'en mets, mieux c'est pour l'environnement, même si le résultat produit de sympathiques bulles) et laisse tremper pendant une heure. Nettoie ensuite comme d'habitude.

La même combinaison d'ingrédients se révèle super efficace pour déboucher les canalisations: verse une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans la canalisation, ajoute un trait de vinaigre et laisse agir pendant trente minutes au maximum, en fonction de la gravité de l'obstruction. Rince ensuite à l'eau chaude.

Si l'odeur du vinaigre t'incommode, tu peux également utiliser de l'acide citrique (disponible en pharmacie ou au rayon boulangerie d'une grande épicerie; 40 g pour 2,40 francs). Si tu n'as pas de bicarbonate de soude sous la main, tu peux également utiliser de la soude ou de la levure. La combinaison de soude ou de levure et de vinaigre est également réputée pour remettre en état les casseroles brûlées.



L'alternative au fait maison: les produits écologiques

Mon bilan: tous les produits ont super bien fonctionné! Quand j'aurai terminé mes anciens produits, je passerai à ces alternatives faites maison. Dans le cas des détergents, j'ai particulièrement hâte de ne plus avoir à trimballer ces énormes récipients entre le supermarché et la maison, et de ne plus avoir à dépenser une petite fortune pour les acheter.

Si tu n'as pas envie de fabriquer tes propres détergents et produits de nettoyage, il existe désormais de bons produits écologiques disponibles auprès de presque tous les grands distributeurs. Si l'existence de nombreux labels te donne des boutons, Labelinfo (un centre d'information sur les labels environnementaux et sociaux géré par la Fondation Pusch) peut t'aider. Tu peux voir ici à quoi ressemblent les différents labels de qualité et ce qu'ils signifient.

Et toi, as-tu déjà fabriqué toi-même l'un ou l'autre produit de nettoyage pour ta maison? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous!

