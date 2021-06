Blogs

Mme durabilité

Des nouilles au fromage pour véganes? Oui, ça existe et c'est bon!



photo: jennifer zimmermann

Des nouilles au fromage pour véganes? Oui, ça existe et c'est bon!

Après nous avoir donné sa liste de produits véganes favoris, Florina Diemer enfile cette semaine son tablier de cuisine et nous montre que les Mac'n'Cheese véganes sont au moins aussi consistants que leur version classique.



Jennifer Zimmermann Jennifer Zimmermann Suivez-moi Se désabonner

Partenariat de contenu avec le WWF

Ce blog est le résultat d’un partenariat avec le WWF. Les articles sont rédigés par Jennifer Zimmermann, journaliste indépendante.



Jennifer est (principalement) végétarienne, se douche (trop) souvent (trop) longtemps et s’arrête (presque) toujours pour fouiller les caisses portant la mention «Gratuit», posées sur les trottoirs de sa ville, au grand désarroi de certains membres de sa famille. Sous le nom «Mme Durabilité», elle abordera à l’avenir les thèmes qui nous concernent tous (en principe), pour le compte du WWF. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre côté durable, répondez aux questions du calculateur d’empreinte écologique.



Ce contenu n’a pas été payé.

«Et là, j'ai failli faire une crise existentielle», explique Flo, debout dans sa cuisine, en train d'éplucher, de hacher, de mélanger et de remuer dans sa casserole à une vitesse folle. Elle parle de son premier kimchi fait maison, malheureusement bien trop épicé. «Ce truc, c'était le diable. J'avais pris le mauvais piment en poudre.» Elle a désormais appris à maîtrise le piquant du plat national coréen à base de chou chinois fermenté – et bien plus encore.

Depuis que la trentenaire est passée à une alimentation totalement végane il y a un peu plus de trois ans, elle est plus que jamais active dans sa cuisine et avec un plaisir renouvelé.



Si elle pouvait choisir, Flo aimerait encore un peu plus d'espace pour satisfaire ses envies. «J'adore la cuisine thaïlandaise et indienne, mais il n'y a pas suffisamment de place ici pour toutes les épices.» Elle en a toutefois toujours assez pour certaines, dont le kala namak (aussi appelé sel noir ou sel indien). Son goût d'œuf est impressionnant et on l'utilise par exemple pour remplacer les œufs brouillés par du tofu.



photo: jennifer zimmermann

«Aucun ingrédient fantaisiste»

Au menu aujourd'hui: Mac’n’Cheese végane, soit des macaronis au fromage, un classique américain. «C'est un plat simple, rapide à préparer et qui n'utilise pas d'ingrédients fantaisistes comme le gélifiant végétal agar-agar ou même le kala namak. Cela découragera sûrement moins les gens», explique Flo.​

photo: jennifer zimmermann

Première surprise: la sauce inclut une carotte et des pommes de terre à chair ferme. Tout aussi surprenant: des citrons. Bio, évidemment, pour que le zeste soit exempt de pesticides. «La recette originale est au lait d'avoine, mais je préfère utiliser du lait de soja», explique Flo. Elle renonce également à l'amidon de tapioca. «Il sert juste à ce que la sauce soit filandreuse comme le fromage.»



A vos casseroles!

Couper 200 g de pommes de terre à chair ferme et 60 g de carottes en petits cubes et faites-les cuire jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Mettre de côté 100 ml de l'eau de cuisson.



Mettre les légumes cuits et l'eau de cuisson dans le mixeur et réduire en purée fine avec les ingrédients suivants:



80 g de noix de cajou trempées (l'astuce de Flo: «Faites-les tremper dans de l'eau froide la veille, ou utilisez de l'eau bouillante comme vous le faites maintenant, en sachant que dans ce dernier cas les nutriments sont perdus».)



4 cuillères à soupe de flocons de levure

2 gousses d'ail

Jus d'un demi-citron et un peu de zeste râpé.

1 cuillère à soupe de moutarde mi-forte

1 pincée de poudre de curcuma (Flo: «Il est souvent utilisé dans les plats véganes pour ajouter une jolie couleur au plat.»)​

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 ½ cuillère à café de sel

200 ml de lait de soja

photo: jennifer zimmermann

Faire cuire les pâtes dans de l'eau salée et ajouter les bouquets de brocoli dans les trois dernières minutes; égoutter le tout dans une passoire.

Verser la sauce au fromage dans la casserole des pâtes, porter à ébullition et laisser mijoter pendant une à deux minutes.

Ajouter les pâtes et le brocoli et bien remuer.

Exquis si l'on ajoute du vacon, le bacon végane

C'est prêt en seulement vingt minutes! La sauce n'a pas vraiment le goût du fromage, mais elle est aussi consistante et délicieuse que le «vrai» Mac'n'Cheese. J'ai d'ores et déjà hâte de le cuisiner chez moi!



Recette bonus: les cornettes

à la viande hachée

Cornettes à la viande hachée véganes

(tiré du livre de cuisine «Greentopf») Pour 4 personnes:

Sauce bolognaise: couper 100 g de céleri et 1 carotte en petits cubes, hacher finement 1 oignon, 1 gousse d'ail et du basilic, du romarin, de l'origan et de la marjolaine (deux branches chacun).



Faire chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle, ajouter 200 g de soja haché et faire frire en remuant régulièrement. Ajouter les légumes et les faire frire rapidement.



Ajouter 45 g de purée de tomates et chauffer pendant encore deux minutes.



Déglacer avec 1 dl de moût, ajouter 400 g de tomates coupées en morceaux; ajouter les herbes, 1 cuillère à café de sucre brut et 1 pincée de noix de muscade.



Ajouter 4 dl de bouillon de légumes. Porter la sauce à ébullition et laisser mijoter pendant 25 minutes à feu moyen.



Faire cuire 300 g de cornettes dans de l'eau bouillante salée jusqu'à ce qu'elles soient al dente.



Assaisonner la sauce avec du sel et du poivre si nécessaire, verser sur les cornettes et servir avec de la compote de pommes.



Ce qui ne manque jamais dans la cuisine de Flo: Noix de cajou comme substitut de fromage, par exemple pour remplacer la sauce au fromage, la ricotta ou le parmesan



Bananes pour les smoothies, crêpes, Nicecream (crème glacée végane, pain à la banane, milk-shakes au beurre de cacahuète



Lait végétal pour les smoothies, le müesli et les boissons chaudes



Dattes en guise d'édulcorant et dans les milk-shakes avec du bureau de cacahuète



Pain pita pour les burritos et quesadillas



Tofu pour les sandwiches, le tofu brouillé (alternative aux œufs brouillés), curry ou bolognaise



Lait de coco pour curry, gratins, smoothies et épinards à la crème



Flocons de levure comme alternative au parmesan, pour la sauce au fromage et comme garniture de salade



Tahini (crème de sésame) pour assaisonner le kumpir (pommes de terre farcies au four), pour les sauces à salade ou avec les burritos



Sauce soja pour curry et sauces à salade



Granules de soja pour la sauce bolognaise



Patates douces pour curry, kumpir et légumes au four



Et vous, quels sont vos plats véganes préférés? Dites-le nous en commentaire ci-dessous!

WTF – ça, c'est végane? – Migros Edition 1 / 14 WTF – ça, c'est végane? – Migros Edition

WTF – ça, c'est végane? – Migros Edition 1 / 14 WTF – ça, c'est végane? – Migros Edition

Copin comme cochon: les gens au resto Vidéo: watson