Blogs

Pénélope Page

Homme ou femme: qui est le meilleur plan au lit?



Image: Shutterstock

Pénélope Page

Homme ou femme: qui est le meilleur plan au lit?

Je vous vois venir: vous allez me dire que «c’est une question triviale, que tout le monde est différent, que c’est une vision de cisgenre, parce que homme ou femme ça ne veut plus rien dire, etc, etc... » En même temps, c’est ma chronique et je dis ce que je veux. Ce n’est pas une publication scientifique et je n’ai pas pour vocation à être objective. Deal with it.

Donc, clairement, pas beaucoup de suspens, les relations sexuelles homos sont les plus kiffantes. Ça parait logique: une femme connait forcément mieux le corps d’une femme et pareil pour les hommes. Je pense donc que, aussi pansexuelle que je puisse être, les femmes sont meilleures à mon avis. Mais laissez-moi développer un peu:

Les hommes d’abord (honneur aux perdants)

Les préliminaires:

Alors là, c’est vraiment quitte ou double au niveau des baisers. Certains sont plus doués que d’autres, mais globalement ce n’est pas leur point fort. Soit c’est trop saccadé, pas assez sensuel, trop mouillé, trop fermé, trop scolaire, soit c’est l’autre extrême. C’est con parce qu’un baiser en dit beaucoup sur le reste. C’est vachement important. Mais, sur la centaine de partenaires masculins que j’ai pu avoir dans ma vie, seuls deux ou trois m’ont vendu du rêve à ce niveau là. Pareil avec tout le reste des préliminaires, malheureusement. On sent qu’il leur manque le mode d’emploi. Parce que, chez nous, c'est pas aussi mécanique. Désolée, les gars.

Le plat de résistance:

Ca dépend beaucoup de l’âge, du niveau d’alcoolémie, de la marque de la capote et aussi un peu de la taille, faut pas se mentir. Certains sont tellement soucieux de bien faire qu’ils niquent surtout l’ambiance torride du moment pour passer en mode compétition. Mais d’autres parviennent à trouver le bon niveau de tendresse et d’ardeur et ça finit par donner quelque chose de correct. Voire plus.

Avantages:

Si vous voulez tirer un coup rapide, c’est l’ideal! Pas même besoin d’un lieu particulièrement adapté à l’affaire. Niveau praticité, on donnera donc la bonne note aux hommes. Bravo! 👏

Inconvénients:

Il faut vraiment être amoureuse, en manque ou bourrée pour grimper au septième ciel.

🏅 Note finale: 7,5/10

Les femmes

Les préliminaires:

Ding! Ding! Ding! De loin les moments de grâce les plus sensuels que l’on puisse imaginer dans une vie (et je n’exagère pas!) Les baisers avec les femme m’ont procuré un plaisir inversement proportionnel à ceux des hommes. C’est dire. Il se produit une sorte de connexion instantanée, avec une douceur ardente qui rend le moment magique, emprunt de plénitude. C’est parfaitement indescriptible. Si je devais essayer tout de même, je dirais que c’est comme sauter dans un nuage de coton tout chaud.

Le plat de résistance:

Je ne vais pas faire de prosélytisme malhonnête, il faut bien avouer que ça dépend évidemment des partenaires. L’idéal, c’est que les femmes clitoridiennes ET vaginales trouvent toutes deux leur compte et pas seulement grâce à des objets. Même si ça aide. Du coup, contrairement à ce qu’on pourrait croire, les possibilités sont infinies.

Avantages:

Etant donné que les femmes peuvent avoir de multiples orgasmes à la suite, cela peut durer des heures. Et ceux-ci sont souvent d’une intensité qui va crescendo. Vous commencez par ruiner vos draps et vous finissez par devoir faire évacuer le bâtiment pour éviter que votre compagne ne foute les boules à tout le monde.

Inconvénients:

Alors clairement, en ce qui me concerne, le pire inconvénient est de trouver des partenaires. Vachement plus compliqué que dans les relations hétéros, car cela ne va pas de soi. En gros, si je n’étais pas bi, je n’aurais probablement pas de vie sexuelle. Sad, so sad.

🏅 Note finale: 235/10

Et vous, vous en pensez quoi? Entre les hommes et les femmes, qui est meilleur au lit? Je suis une femme et je préfère coucher avec des femmes Je suis une femme et je préfère coucher avec des hommes Je suis un homme et je préfère coucher avec des hommes Je suis un homme et je préfère coucher avec des femmes

Avis aux femmes qui me lisent: n’hésitez plus et sautez le pas! C’est important de varier les expériences! Quant à vous Messieurs, pas de panique, je compte organiser bientôt des cours de rattrapage sur l’art du cunnilingus. Keep trying!

T'es pas d'accord avec mon classement, ou tu veux me filer un rencard?

Ecris-moi à:

penelope.page@watson.ch

Pénélope Page... ...fait une entrée hyper stressante dans la trentaine, avec son lot d'expériences foireuses. Aussi spontanée et délurée que névrosée, Pénélope fait ce qu'elle peut pour dealer avec l'existence et sa dose de paradoxes. Tout comme vous! Comme elle en connaît un rayon sur les déboires amoureux, vous pouvez également lui poser vos questions les plus intimes. Elle vous répondra directement toutes les semaines. Et, n'ayez crainte, comme elle, vous resterez anonyme.

pc