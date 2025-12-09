Le National sabre la ligne de nuit pour la Suède. Image: watson

La Suisse stoppe net cette future ligne de nuit CFF

Le National a supprimé les dix millions nécessaires au lancement du train de nuit Suisse–Malmö, stoppant le projet pourtant prévu pour le printemps.

Après le Conseil des Etats, le National a dit non mardi à la ligne reliant la Suisse à Malmö en Suède. Dans le cadre du budget 2026, il a coupé la manne de 10 millions de francs nécessaire à la mise en service du train de nuit prévue le printemps prochain.



Le vote a été très serré: 99 voix contre 92 et deux abstentions.



Il est «inacceptable que le contribuable finance via ses impôts une ligne de loisir», a déclaré Yvan Pahud (UDC/VD). Alex Farinelli (PLR/TI) avait aussi déclaré lundi soir que le train de nuit n'était ni exigé par la loi, ni une priorité:

«Il s'agit d'un acte symbolique coûteux plutôt qu'un projet stratégique réellement efficace»

La gauche, le PVL et le Centre ont eux rappelé que le Parlement a accepté l'année dernière, dans le cadre de la loi sur le CO2, d'encourager le transport de nuit. «Je trouve spécial de revenir sur cet acquis», a déclaré Simon Stadler (Centre/UR). Sans succès. Les débats se poursuivent. (jah/ats)