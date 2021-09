Sale époque pour les vieux

Blogs

Je ne sais pas pour vous, mais il y a un truc qui m’a toujours dérangée dans notre société: notre façon de traiter les vieux et de s’en débarrasser après usage. Comme si le capitalisme incluait l’obsolescence programmée des humains.

Ma grand-mère avait 90 ans quand elle est morte, après quelques mois dans un EMS. Elle avait toute sa tête, mais des problèmes pour marcher, donc aucun de ses enfants n’a voulu la prendre en charge. Résultat: direction le mouroir, où elle s’est éteinte peu après, à jamais enfermée dans la certitude qu’elle dérangeait. Qu’elle était devenu un poids au fil du temps. Tout le monde le lui faisait ressentir. Moi aussi, j’imagine.

J’étais contre la solution de l’EMS, bien sûr, mais à l’époque je vivais encore chez mes parents et ils n’ont pas super bien réagi à l’idée que j’avais de caser mamie avec ma marraine dans un endroit à elles, où elles pourraient veiller l’une sur l’autre. Un genre de colonie de vacances pour vieux. J’avais tout organisé dans ma tête, mais on m’a répondu que c’était pas réaliste. C’est clair que mettre mamie à la poubelle, ça c’est du réalisme! 👵

Je sais pas, mais il me semble qu’il y a encore des pays civilisés sur cette planète, où on garde nos vieux près de soi jusqu’à la fin. C'est plus humain. Au nom de quoi on a tout d’un coup décidé qu’ils n’avaient plus leur place parmi nous? On n’aime pas les souvenirs que ça nous rappelle? Ils sont la preuve vivante que la vie passe et on supporte pas de regarder la vérité en face? J’ai du mal à piger le concept. Qu’on mette les vieux au ban de la société.

Du coup, quand on se met à bloquer le monde entier et stopper l’activité de tous les pays occidentaux, soi disant pour protéger nos vieux, j’ai du mal à ne pas me dire qu’on nous prend pour des cons.

On se fout en permanence de nos vieux, qu’on case dans des institutions qui nous coûtent la peau du cul (de fait, on espère qu’il n’y tiendront pas longtemps) et tout d’un coup on s’offusque du fait qu'un vieux, ça crève! En fait on n’assume pas, collectivement, d’être des gros égoïstes ingrats. On veut se donner le beau rôle. Faire genre qu’on s’inquiète du sort de nos aînés. Alors qu’on les envoie dans des mouroirs dès qu’ils ont dépassé la date de péremption.

Peut-être qu’on devrait réapprendre à valoriser la vieillesse, plutôt que d’être axés sur l’immortalité et la jeunesse éternelle. Au moins, qu’on nous épargne l’hypocrisie de bloquer un pays pour des gens dont on se fout à longueur de temps.

C’est pas le Covid qui tue les vieux, c’est la mort. Et l’hypocrisie.

