Blogs

pile-poil

Le mobbing entre chiens - ça existe! Voici quelques solutions



Le mobbing entre chiens - ça existe! Voici quelques solutions

Buddy est souvent victime des autres chiens? Et tu en as marre d’entendre qu’ils doivent s’arranger entre eux? Voici quelques conseils pour aider ton chien harcelé.

Livie Kundert / Quatre pattes

Pile-poil est un partenariat de contenu avec QUATRE PATTES, fondation pour la protection des animaux. Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.

Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: www.quatre-pattes.ch

Il s'agit d'un contenu non-payant.

Première étape: savoir quand intervenir

Buddy joue avec deux compagnons, avec peut-être un peu trop d’enthousiasme, car soudain, l'ambiance change: les ébats animés deviennent course poursuite. Ton chien est attaqué, poursuivi, agressé par des aboiements assourdissants. Buddy est impuissant et à la merci de compagnons devenus ennemis. Il faut intervenir.

Deuxième étape: l'intervention

Situation 1 : Buddy est agressé

Il est en partie vrai que les chiens «s’arrangent mieux entre eux», mais seulement entre animaux de même tempérament et de même force physique. Si ton chien est victime d’harcèlement, sur la défensive et impuissant devant les attaques, tu dois le sortir de cette situation. Il est essentiel que tu lui assures protection lorsqu'il vient vers toi et que tu l’aides à retrouver son calme.

«Il est en partie vrai que les chiens «s’arrangent mieux entre eux», mais seulement entre animaux de même tempérament et de même force physique.»

Situation 2 : Buddy est la brute

Si c’est ton chien qui est agressif, tu dois le sortir du groupe pour qu’il retrouve son calme. Contrairement aux victimes, il pourra être plus difficile à rappeler. Dans ce cas, une intervention est nécessaire: tire-le calmement et fermement hors du groupe. De cette façon, tu lui signales clairement les limites de ce «jeu» douteux. Réagis immédiatement et fais bien attention à tes doigts qui peuvent vite devenir les dommages collatéraux d’un conflit qui a dégénéré.

Le mobbing nuit au comportement social

Si les propriétaires de chiens tolèrent le mobbing, cela peut avoir de graves conséquences sur le comportement social des animaux: le chien harcelé pourrait perdre confiance en son humain et craindre tous les chiens de même taille et de même apparence que ses agresseurs. Le chien tyrannique, quant à lui, apprend qu'il a le droit d’intimider d'autres animaux, et il recommencera: futures rencontres peu sympas garanties.

«Il est bon de laisser jouer entre eux des chiens qui s'apprécient et qui sont de forces similaires.»

Quelles raisons pour ce comportement?

Pour éviter les situations de mobbing, tu dois garder un œil constant sur ton chien et intervenir dès que tu observes une dynamique de groupe défavorable. Lorsque le jeu est sain, tu le vois bien: chasseur-chassé puis chassé-chasseur - ils changent sans cesse de rôle.



En conclusion, on peut rappeler qu’il est bon de laisser jouer entre eux des chiens qui s'apprécient et qui sont de forces similaires. Mais en tant que propriétaire, il t’incombe de montrer à ton chien que tu es attentif à sa sécurité.

Pile-poile sur le même thème;) Top 6 des gadgets techno pour ton animal de compagnie Link zum Artikel Que sais-tu sur les cochons d'Inde ? Link zum Artikel Tu veux aider les hérissons à passer l’hiver? Voici quelques conseils avisés Link zum Artikel Sauras-tu reconnaître un vendeur illégal de chiots ? Link zum Artikel

Téléchargez l’app! Giuseppe Paletta , 12.03.2021 1000% besser als 20 Minuten. Super Berichterstattung und gut recherchierte, geschriebene Artikel. Top: Videos ohne nervige Werbung. Hoffentlich bleibt es auch so, sonst dann auch bye bye. Macht es wie ich und deinstalliert 20 Minuten und unterstützt Watson.