Votre chien est trop gros? Conseils pour l'aider à retrouver la ligne

Et rappelle-toi que se débarrasser des kilos superflus de manière saine prend du temps. Ce principe vaut également pour les animaux de compagnie. Par conséquent, il est important que tu procèdes par étapes, de manière cohérente. Evite d'imposer un régime alimentaire radical ou un effort excessif qui pourraient stresser ton animal ou même entraîner des problèmes de métabolisme. Un chien ou un chat en surpoids sévère ne peut pas se défouler, courir ou sauter comme si de rien n’était. Il faut donc adapter ses activités en conséquence et, par exemple, laisser ton chien décider du rythme des promenades.

Si l’animal présente déjà un excès de poids évident (obésité morbide), il est important d’en pa rler au vétérinaire et de planifier ensemble un régime approprié.

Si la taille de ton animal ne se distingue plus clairement de la cage thoracique ou si les côtes sont difficiles à sentir, tu dois prendre des mesures adéquates.

Une alimentation correcte , tu l’auras deviné, est la clé du succès. La cause la plus fréquente d’obésité chez les animaux de compagnie est l ’excès de nourriture ou une nourriture trop riche en énergie. Associés à un manque d’exercice, les kilos en trop peuvent avoir de graves conséquences, comme le diabète ou les maladies métaboliques.

Tu t’intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n’ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.Si tu veux en savoir plus sur la fondation, fais un tour sur notre site internet: www.quatre-pattes.ch Il s'agit d'un contenu non payant.

Après les fêtes, et bientôt deux ans de pandémie, les humains ne sont pas les seuls à avoir pris quelques kilos : Bosco et Samba ont aussi gagné en tour de taille. Pendant le semi-confinement, nous avons été plus souvent à la maison et cédant aux regards implorants de nos animaux chéris, nous les avons un peu trop gâtés. Si cela peut sembler inoffensif, un surpoids permanent chez les animaux de compagnie peut entraîner de graves problèmes de santé. Voici quelques conseils pour que ton chien ou ton chat retrouvent la forme.

