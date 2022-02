5 bonnes raisons d'adopter un chien senior

Tu sais à quoi t’attendre: la question ne se pose pas de savoir quelle sera sa taille ou comment son caractère va évoluer, car le chien adulte ne change plus beaucoup dans ses caractéristiques de base. Il est donc beaucoup plus facile de choisir l’animal qui convient à la famille. Souvent, les animaux plus âgés se retrouvent dans un refuge parce que leurs propriétaires n’ont plus pu s’en occuper pour diverses raisons, par exemple après un divorce ou un déménagement. Ils sont généralement beaucoup plus stables que les jeunes chiens abandonnés par leur propriétaire incapable de les gérer.

Tu n’as pas à t’inquiéter pour ton mobilier: son tempérament s’est calmé avec les années et il n’est plus aussi turbulent. Bien sûr, les animaux âgés sont des êtres sensibles avec des besoins spécifiques auxquels les humains doivent absolument répondre. Il convient donc de se demander au préalable si l’on est capable d’assumer cette responsabilité.

Tu n’auras pas (trop) à te soucier de son éducation: si tout va bien, ce nouveau compagnon sait déjà ce qu’on attend de lui et connaît les ordres de base tels qu'«assis», «couché» et «reste». Il sait aussi marcher à la laisse.

Tu t'intéresses aux animaux et tu souhaites (encore) mieux les connaître? Tu es au bon endroit, car ils n'ont pas de secret pour Livie Kundert, responsable de campagnes.

Mon chef m'énerve. Que puis-je faire?

Il est facile de critiquer ses supérieurs. Parfois, ça fait d’ailleurs vraiment du bien, notamment en termes d’hygiène psychologique. Mais ça n’apporte pas beaucoup plus. Or, que puis-je faire si les choses ne se passent pas comme je le souhaite? Ces cinq conseils te permettront d’avancer en ménageant tes nerfs.

On peut remplir des bibliothèques entières avec des livres sur le management et passer ses soirées à se plaindre de sa cheffe ou de son chef. La professeur Dr. Sibylle Olbert-Bock dirige le centre de compétences Leadership & gestion du personnel à la Haute école spécialisée de Saint-Gall et poursuit des recherches sur le développement du personnel et de la carrière. Je me suis entretenue avec elle de la cheffe idéale, des exigences, des compétences managériales et des interdits.