Top 6 des gadgets techno pour ton animal de compagnie

Dans un monde toujours plus connecté, certaines compagnies ont fleuré le bon filon et ont développé des gadgets et des applications pour mieux gérer nos animaux de compagnie. Voici un tour d’horizon des technologies qui pourront t’aider avec ton animal.

Garde un œil sur ton animal de compagnie et retrouve-le facilement

La micropuce pour les animaux de compagnie

Beaucoup d'entre nous connaissent la micropuce pour animaux de compagnie, mais peut-être pas vraiment la technologie qui se cache derrière. Une micropuce consiste en un transpondeur, une puce de la taille d'un grain de riz, qui est implantée sous la peau des chiens, des chats et de certains autres animaux. Le transpondeur a un numéro unique qui peut être lu avec un scanner approprié que l’on trouve dans les cabinets vétérinaires, les refuges ou chez la police. Ce numéro est enregistré dans la base de données (Anis pour les chats et Amicus pour les chiens), avec les coordonnées du propriétaire de l'animal. De cette façon, un animal trouvé peut être retourné à son propriétaire. Anis a même mis au point une app (Amici) pour permettre de retrouver un chat qui se serait égaré.

Les systèmes de surveillance pour animaux de compagnie

Ces systèmes sont équipés d'une caméra, ce qui permet aux propriétaires d'animaux de les observer et même de leur parler lorsqu'ils ne sont pas chez eux. Ces systèmes sont bien adaptés pour observer votre animal à distance et pour vous rassurer si nécessaire. Cependant, ils ne doivent pas servir de prétexte pour laisser votre animal seul plus souvent et plus longtemps.

«Les systèmes de surveillance ne doivent pas servir de prétexte pour laisser ton animal seul plus souvent et plus longtemps»

Le traceur GPS pour les animaux domestiques

Le GPS est un système de navigation par satellite qui peut être utilisé pour déterminer la position d'une personne ou d'un objet. Lorsqu'un traceur GPS est fixé au collier d'un animal de compagnie, son propriétaire peut suivre sa position. Cela en fait un excellent outil pour suivre les animaux qui ont tendance à s'enfuir ou à se perdre. De plus, il est fascinant de constater combien de kilomètres un chat parcourt quand il a l’occasion de sortir.

Des outils pratiques pour rendre ta vie plus agréable

Les gamelles intelligentes

Il arrive parfois que tu sois retenu sur le chemin du retour à la maison. Et c’est là qu’il est bon d'avoir un distributeur de nourriture. Il veille à ce que les animaux reçoivent leur nourriture à l'heure habituelle. Il te suffira de mettre des croquettes dans le distributeur et de le programmer pour qu'il les dépose automatiquement dans le bol à une heure déterminée. Bonus, tu peux même enregistrer le son de ta propre voix pour faire savoir à votre animal qu'il est temps de manger.

La litière autonettoyante

Qui n'est pas parfois dégoûté par le nettoyage de la litière? Avec une litière automatique et autonettoyante, ce souci disparaît. Dès que le chat quitte le bac à litière, ses restes sont automatiquement séparés de la litière propre et placés dans un récipient équipé d'un filtre à charbon. Lorsque le récipient est plein, un signal retentit. C'est aussi simple que cela ! Mais la vraie valeur ajoutée, c’est au niveau olfactif! Fini les mauvaises odeurs!

Les jouets interactifs pour chiens et chats

Le marché offre une variété de jouets interactifs pour chiens et chats. Par exemple, le lanceur automatique de balles. Grâce à ce jouet, les animaux peuvent courir après une balle sans que leurs maîtres aient à la lancer. C’est parfait pour les fois où tu es au fond du lit avec la grippe. Comme pour tous les jouets destinés aux animaux de compagnie, la sécurité et l’encouragement du comportement naturel des animaux doivent être les principales considérations lors du choix d'un jouet interactif. Toutefois attention, ils ne remplacent pas un moment passé à jouer avec eux!

Les animaux de compagnie 2.0

Un «robot animal de compagnie» est une machine dotée d'intelligence artificielle qui est modelée sur les animaux de compagnie tels que les chiens ou les chats. Ces animaux robots peuvent être achetés en différentes couleurs. À l'aide de capteurs, ils peuvent réagir aux mouvements, toucher, ronronner et vibrer. Et comme ils ne nécessitent ni promenade, ni nourriture, ni visite chez le vétérinaire, ils sont considérés comme une alternative facile à soigner pour les personnes qui ne sont plus en mesure de s'occuper d'un véritable animal de compagnie. Les animaux robots sont utilisés, par exemple, pour protéger les personnes âgées de la solitude ou de la dépression et pour les maintenir actives. Cependant, il existe le risque que certaines personnes considèrent les animaux robotisés comme un remplacement des animaux réels, ce qui ne devrait jamais être le cas.

