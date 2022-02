Une Saint-Valentin respecteuse des animaux? Oh oui!

Que dirais-tu d'un dîner romantique fait maison et végétarien pour la Saint-Valentin ? Pas de panique ! Cuisiner des plats respectueux des animaux et à base de plantes peut être très simple, voici quelques recettes pour t’aider.

Les pralinés, le chocolat et les sucreries sont des classiques de la Saint-Valentin . Comment s’assurer qu’ils sont respectueux des animaux? Par exemple, fais attention à l'huile de palme. Sa production est non seulement très discutable sur le plan écologique, mais elle porte également atteinte à l'habitat de nombreuses créatures des forêts tropicales, comme les orangs-outans. De même, de nombreuses pâtisseries contiennent des œufs de poules élevées en batterie, et ils sont malheureusement rarement étiquetés.

Voici cinq astuces pour faire battre ton cœur plus vite et celui de ton/ta partenaire, dans le respect des animaux.

Il y a une phrase qui dit que ce n'est pas entre Noël et Nouvel An que l'on prend le plus de poids, mais entre Nouvel An et Noël. Des études montrent que ce n'est pas tout à fait vrai. Car ce sont bien les kilos accumulés à Noël qui sont les plus durs à éliminer. Voici quelques stratégies pour les éviter.



Je ne fais aucun régime. Je ne compte pas les calories. Je n'ai même pas de balance chez moi. Juste des vêtements et du bon sens. Ce dernier me dit que je ne peux pas continuer éternellement à me gaver de sucre et de graisse sans prendre de poids. Et les habits me préviennent quand je le fais et que la situation devient critique. Cela fonctionne plutôt bien, en général.