Image: Musée national suisse / ASL

Seuls 3 hommes ont réussi cet exploit: traverser le Léman en 26 heures

72 kilomètres à la nage en moins de 26 heures, vous imaginez? Lui a commis l'exploit. C'était le 6 août 1986. Le Vaudois Alain Charmey est le premier nageur à traverser le lac Léman dans sa longueur.

Alexander Rechsteiner / musée national suisse

«Après avoir renoncé la semaine dernière et après consultation du météorologue Bernard Dunand, Alain Charmey a décidé de se mettre à l’eau à Villeneuve. Il veut tenter la traversée du Léman dans sa longueur à la nage (72 kilomètres)», dit le communiqué de l’agence de presse Actualités Suisses Lausanne (ASL) le 5 août 1986. Le lendemain, la nouvelle tombe, il a réussi: «Grâce à sa remarquable préparation […], Alain Charmey est non seulement parvenu à rester au-dessous de la barre des 26 heures, mais il n’a mis que 22 heures 42 minutes et 30 secondes, ce qui est très certainement un record.»

Image: Musée national suisse / ASL

Image: Musée national suisse / ASL

L’ASL a envoyé un correspondant spécial à Lausanne et à Genève pour documenter le départ et l’arrivée d’Alain Charmey à l’occasion de cet exploit sportif. Les photos du départ montrent un Charmey souriant, le corps recouvert de vaseline (la température du lac est de 18 degrés ce jour-là), des lunettes de natation épaisses sur le nez, un bonnet de bain sur la tête et une montre de nageur au poignet. Le Vaudois est décidé à relever le défi et il peut compter sur un soutien de taille: le météorologue et médaillé d’argent en voile aux Jeux olympiques de 1968, Bernard Dunand, conseille le nageur en matière de météo et de nutrition dans l’eau.

« Je vais prendre un bain »

À son arrivée à Genève, une foule enthousiaste et de nombreux journalistes accueillent le nageur. Une image prise par le photographe d’ASL montre Charmey épuisé, assis parmi les badauds et assiégé par le micro et la caméra. Ses lunettes de natation lui ont laissé une grosse marque sur le visage. Lorsque le journaliste lui demande s’il prépare déjà un nouvel exploit, A. Charmey répond en riant: «Non, maintenant je vais prendre un bain et me reposer, je crois.»

Image: Musée national suisse / ASL

Après Charmey, seuls deux autres nageurs ont officiellement réussi à traverser le lac Léman dans sa longueur en moins de 26 heures: en 2016, l’Espagnol Jamie Caballero bat le temps de Charmey de trois minutes. Et tout récemment, le 17 juillet 2021, le Vaudois Noam Yaron a établi un nouveau record de 19 heures et 53 minutes.

Image: Musée national suisse / ASL

L’agence photogra­phique de presse ASL Actuali­tés Suisses Lausanne (ASL) a été fondée en 1954 par Roland Schlaefli et était considé­rée jusqu’à sa fermeture en 1999 comme l’agence photogra­phique de presse la plus importante de Suisse romande. En 1973, Roland Schlaefli racheta en outre les archives de l’agence Presse Diffusion Lausanne (PDL) fondée en 1937. Les fonds des deux agences représentent environ six millions de photogra­phies (négatifs, épreuves, diaposi­tives). Dans le large spectre des thèmes traités, trois princi­paux ressortent: la politique nationale, le sport et la Suisse romande. L’agence ne survécut pas au passage à l’ère du numérique. Depuis 2007, les archives d’ASL et de PDL sont en la posses­sion du Musée national suisse. Le blog présente, de façon aléatoire, des photogra­phies et séries de photogra­phies qui ont particu­liè­re­ment attiré notre attention lors de leur remise en état.

