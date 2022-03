Dès la fin de l'année 1912, la population suisse a réuni des fonds pour constituer une aviation militaire nationale. Illustration: Marco Heer

vintage

Quand l'armée suisse finançait ses avions grâce à un crowdfunding

Au début du 20e siècle, l’engouement pour l’aviation a gagné l’armée. Après des débuts hésitants, la Suisse a également mis en place sa première force aérienne dès 1914.

Andrej Abplanalp / musée national suisse

Ce rêve d’aviation a très rapidement mué en «rêve de supériorité militaire». Dès le début, des avions, ainsi que des ballons à air chaud, ont été utilisés à des fins de reconnaissance militaire. Cela a également été le cas en Suisse, où les premiers vols de ce type ont eu lieu début septembre 1911. Le pilote Ernst Failloubaz (1892-1919), âgé de 18 ans seulement, s'est employé à convaincre l’armée suisse d’effectuer des missions de reconnaissance aérienne. Ce plan a échoué suite à l’atterrissage forcé au cours duquel un Dufaux-5 fut détruit.

Ernst Failloubaz lors des premiers vols de reconnaissance de l’armée en 1911. Image: ETH Bibliothek Zurich

Néanmoins, le vif scepticisme du commandement de l’armée n’était pas partagé par tous. Peut-être aussi en raison du réarmement rapide et massif opéré par les forces militaires dans toute l’Europe et ainsi, du risque d’être distancé qui grandissait quasiment de semaine en semaine. Le 2 décembre 1912, la Société suisse des officiers a donc décidé de lever des fonds pour la création d’une aviation militaire nationale. Un franc succès, avec au total 1,7 million de francs ainsi récoltés. Dès lors, plus rien ne s’est opposé à l’ajout d’une nouvelle composante à l’armée et à l’acquisition d’une flotte d’avions.

Appel aux dons pour la création ... Image: Archives fédérales suisses

Fin juillet 1914, Theodor Real a été chargé de constituer une troupe d’aviation. Cet ingénieur mécanicien et pionnier de l’aviation – premier à traverser la frontière suisse en avion – est ainsi devenu le premier commandant de l’aviation militaire suisse. Il a pu compter sur le soutien d’éminents pilotes, parmi lesquels de véritables «acrobates de l’air», tels qu’Oskar Bider, Edmond Audemars, Alfred Comte ou François Durafour. Ceux-ci avaient déjà réalisé de nombreuses premières mondiales et débordaient d’enthousiasme.

1 / 6 Pionniers du vol en Suisse source: musée national suisse

L’illustre troupe brûlait d’envie de décoller rapidement. Il leur manquait, cependant, encore un élément: les avions! Certes, six biplans ont été commandés au constructeur aéronautique allemand Luftverkehrsgesellschaft. Mais dans le chaos de la Première Guerre mondiale, aucune livraison n’était possible. Il a donc fallu se contenter, dans un premier temps, d’avions privés, dont certains avaient été mis à disposition par les pilotes eux-mêmes, tout comme les mécaniciens. En outre, trois appareils de fabricants étrangers ont été réquisitionnés lors de l’exposition nationale à Berne.

Aéroport de Dübendorf, 1915: la première flotte aérienne de l’armée suisse était composée d’appareils très divers. Image: ETH Bibliothek Zurich

Ce n’est qu’en 1916 que l’armée suisse a reçu ses premiers avions, à savoir six biplans Haefeli DH-1 et six biplans Wild W-1. Les deux types d’appareils, fabriqués par la société thounoise Konstruktions Werkstätte (K+W), étaient en réalité des prototypes destinés exclusivement à des missions de reconnaissance.

Un an plus tard, en 1917, la Suisse a acheté cinq Nieuport 23 C-1 à la France. Ce furent les premiers avions de l’armée suisse aptes au combat aérien.

Les débuts des Forces aériennes suisses. Vidéo: YouTube/Bundesarchiv

