L'Arc lémanique, un nid d'espions soviétiques

Alexander Foote se réfugia à Paris après que le groupe Radó fut découvert. Il reçut l’ordre de rentrer immédiatement à Moscou. Là-bas, il fut soumis à un interrogatoire intensif (et à des tortures) visant à vérifier sa loyauté et à exclure une activité d’agent double. S’en étant sorti avec succès, il reçut une nouvelle identité, devenant le Major Granatow. En 1947, la Suisse condamna par contumace Sándor Radó à trois ans de prison et à 15 ans d’interdiction de pénétrer sur le territoire. Exilé au Caire, Radó fut brutalement ramené en Union Soviétique où il fut immédiatement interné. Un peu plus tard, Staline le gracia, commuant sa peine en dix années de camp de travail. Sa peine purgée, en 1955, il fut libéré et retourna à Budapest. En 1944, Rachel Dübendorfer fut brièvement incarcérée en Suisse. En octobre 1945, un tribunal militaire suisse la condamna par contumace à deux ans de prison. Elle s’enfuit en Union soviétique en passant par le Canada. Arrivée à destination, elle fut emprisonnée jusqu’en 1956, puis libérée en RDA. Otto Pünter avait réussi à transmettre à l’Union soviétique, via la représentation chinoise à Berne, des informations importantes, avant la fin des Trois rouges. Après la Seconde Guerre mondiale, il présida la Communauté de travail des journalistes du Palais fédéral, avant de diriger le service de presse et d’information de la Société Suisse de Radiodiffusion (SSR) de 1956 à 1965. Margrit Bolli fut condamnée en 1947 par un tribunal militaire suisse (tribunal de division 1A) à dix mois de prison avec sursis et à une amende de 500 francs suisses pour espionnage militaire au préjudice d’États étrangers. Otto Pünter paya sa caution, lui permettant ainsi d'être libérée.

Trois quarts d’heure plus tard, une explosion se fit entendre à la porte de son appartement: c’en était fait. Dans les quelque trois minutes que la police mit à pénétrer l’appartement, il eut néanmoins le temps de mettre l’émetteur hors d’usage et de brûler le peu de documents qu’il avait en sa possession dans un grand cendrier prévu spécialement à cet effet. L’arrestation de Foote marqua la fin des communications entre la Suisse et la centrale.

Même chose quelques semaines plus tard à Lausanne: dans la nuit du 19 au 20 novembre 1943, à minuit et demi, Foote se mit en relation avec Moscou. Il communiqua un bref message puis se mit à retranscrire un long message que la centrale avait à lui délivrer.

Deux semaines plus tard, on connaissait à peu près l’emplacement des émetteurs genevois: l’un dans les environs de la Route de Florissant, l’autre dans le centre-ville, très densément peuplé, probablement dans la Rue Henri Mussard. Enfin, des soldats en civil furent envoyés dans les domiciles des environs avec un appareil de localisation caché dans une valise. La «voix» de l’émetteur se fit de plus en plus nette, jusqu’à ce que la radio de l’armée les mène finalement devant la porte d’un appartement.

Pendant plus de deux ans, les émetteurs à ondes courtes des «Trois rouges» restèrent hors du contrôle de la police fédérale et des instances militaires. Peut-être ces dernières se seraient-elles gardées de toute action si l’armée allemande n’était pas intervenue, ayant depuis longtemps remarqué les échanges soutenus entre services radiophoniques suisses et étrangers. Il revenait cependant aux Suisses de localiser les émetteurs.

«Les deux plus grands adversaires de notre organisation étaient naturellement l’armée allemande et la police fédérale suisse. La première, parce que les activités de notre réseau la visaient directement, la deuxième, parce que lesdites activités constituaient une entorse à la neutralité suisse. L’armée allemande s’efforçait bien sûr de pénétrer notre organisation pour la supprimer. Les Suisses, de leur côté, se tenaient prêts à agir dès qu’ils auraient rassemblé suffisamment de preuves. Pour autant, ils ne voulaient pas déroger à leurs procédés habituels et démanteler un réseau de services secrets, tant qu’ils estimaient qu’ils œuvraient en faveur des démocraties».

Dans ses mémoires, A Handbook for Spies (Un manuel pour espions, non traduit en français), rédigé en 1954, il raconte:

Au moment de l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht, le 22 juin 1941, les «Trois rouges» étaient opérationnels. Dès les premières heures, leurs messages radio informaient l’état-major général de l’Union soviétique de la conduite de la guerre prévue par les Allemands. «Dora au directeur, Dora au directeur» – sans relâche ou presque, ils envoyaient informations et avertissements dans l’éther. Alexander Foote passait ainsi souvent plus de cinq heures par nuit assis à son émetteur. Il était submergé par le travail.

L’un des trois puissants émetteurs à ondes courtes se trouvait à Lausanne et était utilisé par Alexander Foote; deux autres étaient à Genève, d’où les opérateurs suisses Edmond et Olga Hamel (noms de code: Eduard et Maud), ainsi que la spécialiste bâloise Margrit Bolli (nom de code: Rosa) envoyaient les messages cryptés à Moscou. La matière, toujours fraîche du jour, était livrée par Rudolf Rössler , émigrant allemand vivant à Lucerne (nom de code: Lucie).

A partir de 1938, le cartographe hongrois Sándor Radó, rompu à la clandestinité, était lui aussi en activité à Genève, où il opérait sous la couverture de son agence Geopress en tant que responsable du service des actualités soviétiques en Suisse. Sonia devint son opératrice. Début 1940, elle réussit à établir la première connexion stable avec Moscou. Par la suite, elle quitta la Suisse et devint la plus brillante agente au service de l’Union soviétique.

