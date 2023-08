Le e:Ny1 est le second modèle 100% électrique de Honda importé en Europe. Image: Honda

La nouvelle Honda électrique tient ses promesses

Le Honda e:Ny1 – prononcez: «i-n-why-one» – est le second modèle 100% électrique de la gamme Honda. S'inscrivant dans l'air du temps, ce SUV familial entend faire sa place en Europe en offrant des prestations de premier plan dans un segment en pleine ébullition.

Alors que les constructeurs européens font feu de tout bois afin de convertir l'entier de leur gamme à la fée électricité dans un horizon temps serré, les Japonais semblent observer cette transition avec le recul et la prudence du samouraï. Il est vrai que pour eux, constructeurs mondiaux, le marché européen n'est pas – ou plus – la première priorité et qu'il convient de conserver des modèles à base thermique – mais électrifiée – au catalogue pour contenter le reste du monde.

Ne pas se fier aux apparences

Ainsi donc, le e:Ny1 est seulement le second modèle 100% électrique de Honda à débarquer en terres européennes, après la sémillante Honda e. Si son nom tient plus du dernier missile sorti des usines du complexe militaro-industriel soviétique aux grandes heures de la Guerre froide ou, plus actuel, d'un code wifi, le dernier-né de Honda inaugure une plateforme conçue en collaboration avec ses partenaires industriels chinois.

Un HR-V électrique? Non, pas tout à fait... Image: Honda

Les lignes ne sont pas sans rappeler celles du HR-V hybride; rappellent seulement, car aucun élément n'est repris dudit SUV hybride et les cotes de l'e:Ny1 sont légèrement plus grandes. Les dessous du e:Ny1 intègre une batterie de 61,9 kWh utiles, qui a le petit défaut de dépasser du soubassement de l'auto, réduisant ainsi la garde au sol à 13,5 cm alors qu'on l'imaginerait plus haute. Attention dès lors aux escapades en tout chemin!

La batterie et son caisson diminuent empiètent sur la garde au sol. Image: Honda

Refroidie par eau, la batterie dispose d'une autonomie théorique de 412 km (WLTP). Sa puissance de recharge va de 3 à 78 kW. Un peu juste en charge rapide? Oui et non: certes on est loin de la barrière presque communément admise de 100 kW, mais Honda affirme que les 78 kW sont disponibles jusqu'à 60% de charge alors que les 100 kW des concurrents diminuent déjà dès 30 à 40% de charge. Et moins de puissance signifie aussi une durée de vie plus longue. L'e:Ny1 demande 45 min pour passer de 10 à 80% de charge.

Tout compris

A bord, l'e:Ny1 fait jeu égal avec le HR-V en termes d'habitabilité à l'avant comme à l'arrière. Mieux, les sièges apparaissent plus confortables. Notons que la batterie volumineuse empêche la banquette arrière de se doter des «Magic Seats» si pratiques pour embarquer des objets volumineux. En revanche, le coffre gagne quelques litres supplémentaires, à 344 l. (contre 319 l.) en raison de… l'absence de batterie sous son plancher.

344 litres de capacité pour le coffre. Image: Honda

Le cockpit du e:Ny1 jouit d'une belle facture et finition. La planche de bord cède à la mode du petit écran d'instrumentation derrière le volant et une dalle numérique centrale de 15,1'' au centre pour les commandes secondaires. Sans fantaisie graphique, la surface de cette dernière se scinde en trois parties distinctes: le GPS, Apple Carplay/Android Auto et la caméra de recul en haut, les menus de réglages du véhicule et de la recharge au centre et en bas celles – permanentes – de la climatisation. C'est simple, efficace et réactif.

Une agencement moderne et bien construit. Image: Honda

Disponible en deux niveaux de finition, l'e:Ny1 brille par un équipement ultra-complet. Les options se résument à la peinture métallisée, l'extension de garantie et différents packs esthétiques.

Une voiture qui tient ses promesses

A la conduite, l'e:Ny1 se révèle plaisant. Les accélérations sont vives (204 ch/310 Nm), la direction, quoiqu'avare en informations, reste précise et l'amortissement idéalement taré; les revêtements accidentés révèlent un réglage ferme, mais jamais cassant et la maîtrise du roulis est exemplaire. Notons également le travail pointu des ingénieurs pour juguler les effets pendulaires lors des accélérations/décélérations propres aux modèles électriques et souvent source de mal du voyage pour les passagers. Les trois modes de conduite sont bien différenciés et les trois échelons de récupération d'énergie permettent d'épargner aisément quelques kWh de batterie. Dommage en revanche qu'un mode one-pedal ne soit pas disponible.

Le châssis du Honda e:Ny1 marie confort et dynamisme. Image: Honda

Au chapitre consommation, ce galop d'essai sur les routes norvégiennes s'est soldé par une consommation de 15 kWh/100 km, ce qui laisse effectivement entrevoir une autonomie moyenne de 412 km comme annoncé, à tout le moins sur un trajet mixte comme celui emprunté. Ou lorsque le véridique supplante le vraisemblable. Pas certain que le bilan soit aussi réjouissant sur autoroute.

412 km d'autonomie réels, sur routes secondaires. Image: Honda

Disponible à partir de 45 990.- en version Elegance (48 990.- pour le haut de gamme Advance), le Honda e:Ny1 se positionne dans le haut du panier de sa catégorie. S'il ne révolutionne pas l'offre, il tient en revanche ses promesses en termes de prestations, les surpasse en agrément et dispose d'un équipement complet. Il doit impérativement figurer en "top priorité sur votre shopping list".

