La Hyundai Ioniq 5 ouvre un nouveau chapitre pour la marque et se pose d'emblée en référence. Image: Hyundai

«La voyageuse»: on a testé la Hyundai Ioniq 5

En lançant sa Ioniq 5, Hyundai bouscule les codes aussi bien stylistiques que techniques avec une nouvelle plateforme dédiée à la propulsion électrique et destinée aux trois marques du groupe (Hyundai, Kia, Genesis). Essai.

Jerome Marchon

Le groupe coréen a lancé en 2021 sa nouvelle plateforme e-GMP dédiée à la propulsion électrique. On la retrouve déjà sous quatre modèles différents, les Hyundai Ioniq 5 et 6, Kia EV6 et Genesis GV60. On a pris le volant de la Ioniq 5 à la robe si particulière pour voir ce qu’elle cache en-dessous.

Du volume

Impossible de ne pas penser aux mythiques Lancia Delta Integrale de notre jeunesse en admirant cette Ioniq 5. Et on adore! Cette lointaine filiation trouve son origine en 1974, lorsque Hyundai confia le dessin de son modèle Pony au designer italien Giugiaro, lui-même père des VW Golf, Fiat Panda et… Lancia Delta. Et lorsque l’on apprend que le responsable actuel du style du groupe coréen est un admirateur de Giugiaro, disons que la boucle est d’une certaine manière bouclée.

Apparence compacte, mais dimensions généreuses. Image: Hyundai

Si les proportions laissent suggérer une voiture aux dimensions compactes, il n’en est rien: la Ioniq 5 toise 4,63 mètres en longueur (dont 3 mètres d’empattement), 1,89 mètres en largeur, 1,60 mères en hauteur et puisque nous sommes dans les cotes, notons encore un poids de 2,2 tonnes à vide. C’est du maousse costaud et tient plus du SUV!

De la sérénité

A bord, la Ioniq 5 mise surtout sur le confort et le bien-être des occupants dans une atmosphère «lounge». La version haut de gamme «Vertex» de notre modèle d’essai comprend tous les raffinements et dispositifs que l’on peut attendre d’un véhicule moderne à ce tarif; elle y ajoute même des petites attentions comme les repose-jambes escamotables dans les sièges avant.

Image: Hyundai

A l’arrière, l’espace dévolu aux passagers est gigantesque et les possibilités de réglage de la banquette sont nombreuses. Le coffre émarge de 527 à 1587 litres et un petit espace de rangement de 24 litres, pour les câbles notamment, se trouve sous le capot avant.

Image: Hyundai

Face au conducteur, deux écrans centralisent l’instrumentation et le système d’infodivertissement. Hyundai a toutefois jugé utile – et c’est en effet judicieux – de conserver des commandes physiques pour la climatisation et les raccourcis des principaux menus.

Image: Hyundai

Très sobre, l’agencement inspire la sérénité; le choix des matériaux est valorisant et leur assemblage ne souffre aucune critique.

L’embarras du choix

La Ioniq 5 est proposée en différentes combinaisons de batteries et moteurs. L’entrée de gamme, avec une batterie de 58 kWh propose 170 ch (propulsion) ou 235 ch (4x4, 2 moteurs). La batterie de 77 kWh alimente soit un moteur de 229 ch (propulsion) ou deux moteurs et 4x4 de 325 ch au total. Les autonomies théoriques s’échelonnent entre 360 et 507 km suivant la version et l’équipement.

Pour les sportifs, Hyundai a dévoilé le 13 juillet dernier la version délurée de sa Ioniq 5, la «N», forte de 650 ch et d'une batterie de dispositifs et équipements adaptés à la conduite sportive «hardcore». Sa sortie est agendée pour le début 2024.

La Ioniq 5 N, fait entrer le label sportif «N» de Hyundai dans l'ère électrique. Image: Hyundai

Notre modèle de test embarque la batterie de 77 kWh et la transmission intégrale pour 325 ch/605 Nm. Hyundai annonce entre 454 et 481 km d'autonomie. Dans les faits, s’il est aisément possible d’égaler voire faire mieux que la consommation moyenne annoncée (19,1 kWh/100 km) grâce au système modulable presque à l’envi de la régénération au moyen des palettes au volant. Mais comptez sur une autonomie réelle et «sans souci» d’environ 350 à 400 km avec une charge de batterie de 80 à 90% max en utilisation mixte.

Encore rare dans ce segment, la Ioniq 5 accepte une puissance de charge de 220 kW. Image: Hyundai

La Ioniq 5 digère une puissance de recharge rapide jusqu’à 220 kW, balayant l’exercice de la recharge de 10 à 80% en à peine 20 minutes. Dommage cependant qu’en courant alternatif, sur une installation domestique par exemple, la puissance n’aille pas au-delà de 11 kW, nécessitant alors plus de 7 heures pour recharger complètement la batterie.

Voyageuse au long cours

En plus de faire tourner les têtes sur son passage, la Ioniq 5 dispose de réelles aptitudes aux longs voyages. Primo, l’indicateur d’autonomie brille par une précision sans faille, quitte à se montrer un tantinet pessimiste. Les kilomètres affichés sont bel et bien ceux que vous pouvez parcourir. Deuxio, le confort à bord est royal: le niveau d’insonorisation est très élevé et la filtration des imperfections de la chaussée est exemplaire malgré les jantes de 20 pouces.

A l'aise en ville, mais aussi sur les longs trajets. Image: Hyundai

Deux petits bémols pointent cependant: le GPS n’intègre pas encore de planificateur d’itinéraire avec définition automatique des bornes sur un long trajet. Le manque devrait être comblé lors d’une prochaine mise à jour du système. Et puis, en conduite plus enjouée, le poids de l’auto se fait très vite ressentir, notamment par une prise de roulis assez marquée péjorant le confort.

Image: Hyundai

Les tarifs de base de la Ioniq 5 débutent à 49 900 francs et grimpent jusqu’à 70 900 francs, pour notre modèle d’essai. La distinction des tarifs s’effectue majoritairement sur la motorisation et l’équipement de série. Complet sur notre exemplaire, il comprend également la pompe à chaleur, très utile pour la gestion thermique de l’habitacle. De manière globale, la Hyundai Ioniq 5 comble les attentes en matière de technologie et de sophistication, ajoutant même une touche de raffinement. Elle fait sans conteste figure de référence dans sa catégorie.

