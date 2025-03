Le pot-au-feu, la recette économique par excellence. Image: Shutterstock/ki-generiert

Mon guide cuisine pour les paresseux (et ceux qui veulent le devenir)



Je ne suis guère friande de salades en hiver. C'est pourquoi mes plaques de cuisson tournent à plein régime. Mais je n'en utilise désormais plus qu'une, en rassemblant tout ce qu'il faut au même endroit grâce à la cuisine tout-en-un.



Sabina Galbiati Suivez-moi

Sur une échelle de paresse culinaire de 1 à 10, je me mets environ 6 ou 7. Je coupe encore moi-même les légumes en petits morceaux et je fais revenir les oignons, mais je ne veux pas que la cuisson dure plus de 30 minutes. Il m'arrive aussi souvent de cuisiner la même chose plusieurs fois de suite. Cela permet d'économiser de l'énergie... de réflexion.​

Partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.



Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur



Il ne s'agit pas d'un contenu payant.​ Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.

Cette paresse culinaire, combinée à mon obsession de l'efficacité, est donc parfaitement adaptée à mon blog consacré aux économies d'énergie. Petit rappel, car personne ne se souvient probablement de mon premier article (j'ai dû le relire moi-même) mais sachez que, entre la cuisson, la vaisselle, le frigo et le congélateur, la cuisine occupe la troisième place dans la consommation d'énergie d'un ménage, juste après le chauffage et la consommation d'eau chaude. J'ai déjà traité la question du lave-vaisselle la dernière fois.

Place aux fourneaux

Et que pourrait-on faire de mieux pour consommer moins d'électricité que de cuisiner le plus efficacement possible?

Il y a quelque temps, j'ai découvert la cuisson tout-en-un dans une casserole. Cela doit exister depuis au moins quelques milliers d'années. Car oui, nos grands-mères cuisinaient déjà de cette manière et appelaient cela le pot-au-feu. Aujourd'hui, ces plats s'appellent One Pot Meals sur internet. Forcément, ça sonne plus sexy que le «pot-au-feu de grand-maman». Il est vrai que les recettes de «One Pot Chicken Curry Rice» ou «One Pot Mac'n'Cheese» semblent plus prometteuses.



Pas de recettes, s'il vous plait!

Je n'aime pas cuisiner d'après une recette, car c'est toujours pour moi l'assurance d'acheter des ingrédients dont j'aurai ensuite besoin une fois toutes les années bissextiles, et qui finissent par périmer dans l'armoire.



Pour mes repas tout-en-un, j'utilise par exemple du riz, des lentilles ou des pommes de terre comme base. Selon la saison, j'y ajoute des légumes, tels que des carottes, des aubergines, des poivrons, des oignons, des épinards ou du chou blanc, ainsi que des tomates fraîches ou du sugo. En fonction du temps de cuisson, je les jette l'un après l'autre dans la casserole et je les laisse mijoter.



Mon seuil de tolérance est de 45 minutes

La cuisson d'un plat tout-en-un me prend généralement 45 minutes, temps de préparation compris. Pour des raisons d'efficacité et parce que le temps nécessaire est supérieur à mon seuil de tolérance, je prévois trois repas à la fois pour mon conjoint et pour moi. C'est ce qu'on appelle le «Meal Prep», soit la préparation de repas.

Pour économiser de l'énergie et du temps, nous puisons deux portions dans la petite poêle le lendemain afin de ne réchauffer que ce que nous mangeons. Mais je dois avouer que je n'ai jamais essayé la cuisson tout-en-un avec des pâtes. Je refuse d'imaginer que mes pâtes soient al dente, quelle que soit la sauce utilisée. Si vous avez de l'expérience en la matière, je vous remercie d'avance pour vos conseils et astuces dans les commentaires!

La viande vient à la fin



Je suis également très prudente avec les produits d'origine animale. En effet, j'ai facilement tendance à laisser mon ragoût sur la plaque froide pendant deux jours sans que rien ne pourrisse. Mais dès qu'il y a de la crème, du fromage ou de la viande dans la casserole, il faudrait sans doute tout mettre au frigo... Où ça prendrait de la place et consommerait de l'énergie. Je me demande comment vous procédez de votre côté?



Lorsque nous faisons mijoter nos deux portions dans la petite poêle, mon conjoint fait parfois cuire rapidement des saucisses de Vienne sur le dessus. Pour le risotto aux légumes, nous ajoutons le parmesan dans la petite poêle ou directement sur l'assiette.



Une économie d'énergie de 50%

Sans surprise, nous gagnons beaucoup de temps avec cette manière de procéder, car moins de cuisine est égal à moins de vaisselle. La consommation d'énergie sur la cuisinière est également réduite de moitié, car nous n'avons besoin que d'une seule plaque de cuisson au lieu de deux ou même trois. Sans oublier que, lorsque nous réchauffons la plaque, elle ne reste allumée que 10 minutes au lieu de 30 ou 40.



La pâtisserie? Non merci!

Je ne suis malheureusement pas une grande fan de pâtisserie. Les tartes et gâteaux me prennent tout simplement trop de temps et il faut attendre jusqu'à la fin pour savoir si c'est réellement bon.

Je fais aussi partie des gens qui doivent surveiller la nourriture pendant la cuisson. La cuisinière me permet au moins de remuer et assaisonner de temps en temps, mais avec le four, je viens devant toutes les deux minutes et je me sens inutile. En plus, j'ai lu dans une étude que le four est le plus gros consommateur d'énergie en matière de repas chauds. En tant qu'adepte d'économies d'énergie, j'avoue que ça m'arrange.



Et pour finir, des biscuits sans four

Et voici encore mon astuce de biscuits (on ne peut pas appeler ça une recette) pour toutes les paresseuses et tous les paresseux de la pâtisserie: hacher des noix et des fruits secs à volonté. Faire fondre une tablette de chocolat au bain-marie. Incorporer tout ce qui a été haché dans le chocolat fondu. Utiliser deux cuillères à café pour déposer des petits tas sur un papier sulfurisé et laisser refroidir. Et voilà, c'est prêt!



À toutes celles et à tous ceux qui aiment davantage la pâtisserie que moi, n'hésitez pas à écrire ci-dessous vos astuces pour économiser de l'énergie quand vous cuisez au four!