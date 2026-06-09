Le Skoda Epiq se positionne comme l'équivalent électrique du Kamiq dans la gamme Skoda. Image: Skoda

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Cette nouvelle Skoda pourrait convaincre les sceptiques de l'électrique

Et si la prochaine voiture électrique capable de convaincre les sceptiques n’était ni la plus puissante ni la plus technologique? Avec l’Epiq, Skoda a sa recette fétiche: proposer beaucoup pour un budget contenu.

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Pendant longtemps, les voitures électriques ont surtout cherché à impressionner; plus d’autonomie, plus de puissance, plus d’écrans, plus de technologie. Une course à l’innovation qui a permis de faire évoluer le marché rapidement, mais qui a aussi eu un effet secondaire inattendu: celui d’éloigner une partie des automobilistes.

Pas parce qu’ils rejettent l’électrique, mais parce qu’ils attendent encore une voiture qui corresponde simplement à leurs besoins. En ce sens, l’Enyaq et l’Elroq ont ouvert la voie avec succès (n°1 et 2 des ventes de voitures électriques en Suisse, n°5 et 3 au niveau européen). Il est temps désormais pour Skoda d’élargir la gamme et donc son audience.

Avec les modèles Enyaq et Elroq, Skoda réalise le plus de ventes de voitures électriques en Suisse. Image: Skoda

La révolution des choses simples

Avec l’Epiq, Skoda semble avoir parfaitement identifié cette attente. Le constructeur tchèque n’a pas conçu son futur SUV compact comme un exercice technologique ou un manifeste pour la mobilité de demain, mais comme une voiture destinée à la vie réelle des familles.

Celle des trajets pendulaires, des escapades du week-end, des vacances, des courses du samedi matin et des parkings étroits en centre-ville. Cela peut paraître évident. Pourtant, dans un marché où chacun cherche à se démarquer par toujours plus de sophistication, cette approche a quelque chose de rafraîchissant.

L'Epiq est taillé pour le quotidien des familles et les loisirs. Image: Skoda

Le bon format au bon moment

Avec ses 4,17 mètres de longueur, 1,80 mètre de largeur et 1,58 mètre de hauteur, l’Epiq s’inscrit dans l’un des segments les plus stratégiques du marché européen.

Plus compact que l’Enyaq et l’Elroq, il vise cette clientèle qui recherche une voiture polyvalente, capable de remplir la fonction de véhicule principal, sans devoir rouler dans un SUV trop imposant.

Sobre et moderne, l'agencement est aussi ergonomique. Image: Skoda

Derrière ces dimensions relativement contenues se cache un véhicule pensé pour la vie quotidienne. Le coffre affiche ainsi 475 litres de capacité, auxquels s’ajoutent 25 litres sous le plancher.

Bien que l'encombrement extérieur soit modeste, l'espace à bord est généreux. Image: Skoda

Le volume utile du coffre est digne du segment supérieur. Image: Skoda

Un espace dédié au câble de recharge fait également son apparition. Rien de révolutionnaire, certes, mais c'est le genre de détail qui évite de vider le coffre pour retrouver un câble coincé sous les bagages au moment de brancher la voiture.

Il s'agit d'une nouvelle illustration de l’approche Simply Clever («simplement bien pensé», en français) que la marque cultive depuis longtemps avec des astuces qui facilitent la vie, et qui explique en grande partie le succès de la marque auprès des familles européennes.

Fidèle à l'approche «Simply Clever», l'Epiq embarque plein d'astuces, comme le logement pour câble dans le coffre. Image: Skoda

Une pièce maîtresse pour le groupe Volkswagen

Sous sa carrosserie se cache pourtant un modèle stratégique. L’Epiq est la première déclinaison SUV reposant sur la plateforme MEB+ du groupe Volkswagen, qui équipera une génération entière de voitures électriques compactes. On la retrouve notamment déjà sous la Cupra Raval et tout bientôt sous les futures VW ID.Polo et ID.Cross.

L’enjeu dépasse largement le simple lancement d’un nouveau modèle. Après avoir démontré qu’il était possible de produire des véhicules électriques performants et technologiquement avancés, l’industrie entre désormais dans une nouvelle phase, celle de l’accessibilité. Et c’est précisément sur ce terrain que l’Epiq est attendu.

Sa gamme s’articulera autour de trois niveaux de puissance de 116, 135 et 211 chevaux. Deux batteries seront proposées, avec des capacités de 37 et 52kWh utiles. Selon les versions, l’autonomie annoncée s’étendra de 310 à 441 kilomètres, selon le cycle WLTP.

Le Skoda Epiq est le premier SUV compact du groupe Volkswagen sur la plateforme MEB+. Image: Skoda

Des chiffres qui ne cherchent pas à battre des records, mais qui correspondent à ce que recherchent aujourd’hui la majorité des automobilistes: une autonomie suffisante sans tomber dans la surenchère technologique.

Même logique du côté de la recharge. La batterie de 37kWh acceptera jusqu’à 50kW en courant continu, tandis que la version de 52kWh pourra atteindre 105kW. De quoi récupérer de 10 à 80% de charge en environ 24 minutes sur les versions les mieux équipées. Là encore, Skoda privilégie la cohérence plutôt que l’esbroufe.

Trois niveaux de motorisation et deux capacités de batteries sont au catalogue. Image: Skoda

Une nouvelle identité visuelle

L’Epiq marque également une étape importante dans l’évolution stylistique de la marque tchèque. Il inaugure véritablement le nouveau langage de design «Modern Solid», déjà aperçu sur plusieurs concepts récents et adapté lors des facelifts des modèles existants. Il est appelé à façonner les futurs modèles Skoda.

La traditionnelle calandre laisse place à un bandeau noir baptisé «Tech Deck Face», qui intègre discrètement les différents capteurs du véhicule.

Une face avant moderne et épurée. Image: Skoda

Les signatures lumineuses en forme de T apparaissent à l’avant comme à l’arrière et deviennent l’un des nouveaux marqueurs visuels de la marque.

Le résultat est plus affirmé que sur les précédentes générations de Skoda, sans pour autant céder à certaines excentricités stylistiques qui fleurissent tous azimuts dans le segment. L’Epiq affiche une silhouette robuste, presque rassurante, qui semble davantage conçue pour traverser les années que pour accumuler les «likes» sur les réseaux sociaux.

La signature lumineuse en «T» est le nouveau signe distinctif de Skoda. Image: Skoda

Le SUV électrique pour tous

Alors qu’une partie de l’industrie continue de présenter la voiture électrique comme un objet technologique, Skoda semble avoir choisi une autre voie: celle de la normalité. L’Epiq offre suffisamment d’autonomie sans promettre l’impossible, une recharge rapide sans faire de la performance un argument central et privilégie l’espace, la praticité et le bon sens plutôt que les effets de mode.

Avec un prix d’entrée annoncé à partir de 25 900.- francs et une arrivée sur le marché prévue en septembre 2026, l’Epiq est assurément l’un des modèles les plus importants de Skoda ces prochaines années, tout simplement parce qu’il semble avoir compris qu’en matière d’automobile, faire juste vaut souvent mieux que faire beaucoup.

Nul doute que l'Epiq saura trouver sa clientèle… espérée nombreuse! Image: Skoda

Jérôme Marchon est... ... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.