La DS N°8 adopte un format de SUV coupé ainsi qu'une ligne sophistiquée. Image: DS Automobiles

On a testé la nouvelle voiture d'Emmanuel Macron

Un SUV coupé électrique capable de rouler 400 km sur autoroute, dans un silence de cathédrale et sans sacrifier le style ni le confort? Avec la DS N°8, la marque premium française abat une carte inattendue sur le segment. Premiers tours de roue en version Long Range 4x4 de 350 ch.

A force d’entendre les constructeurs promettre des autonomies mirobolantes «jusqu’à» tel ou tel chiffre, on finirait par oublier ce que ces données veulent dire dans le monde réel. Alors quand DS annonce fièrement 400 km à 130 km/h pour son nouveau vaisseau amiral, les sourcils se haussent.

Surtout lorsque ce chiffre ne concerne pas une berline au ras du sol, mais bien un imposant SUV coupé familial de plus de 2,2 tonnes. Et pourtant, au fil des kilomètres parcourus dans le Jura français, la promesse prend forme.

Lignes tendues et galbes prononcés, en premier lieu pour maximiser l'autonomie. Image: DS Automobiles

Cette DS N°8 n’est pas qu’une énième déclinaison électrifiée. C’est le nouveau fleuron d’une marque qui, depuis ses débuts, revendique une vision française du luxe automobile, audacieuse, parfois baroque et souvent clivante. Le style de la N°8, justement, ne laissera personne indifférent. Lignes anguleuses, proportions tendues et regard acéré la N°8 s’éloigne des codes habituels du segment. Mais tout ici a un sens, la forme suit la fonction et les partis pris permettent de préserver l'autonomie de manière substantielle.

Ligne de toit fastback et poupe imposante. Image: DS Automobiles

Puissance et gloire

Cette performance aérodynamique n’aurait que peu d’intérêt sans un pack batterie à la hauteur. DS propose ici deux versions : une de 73,7 kWh nets pour 550 km WLTP (traction, 230 ch), et une de 97,2 kWh pour jusqu’à 750 km (version Long Range traction, 245 ch). Notre modèle d’essai, la N°8 Long Range 4x4, combine cette grosse batterie à deux moteurs (un par essieu), pour un total de 350 ch/509 Nm et 688 km d’autonomie annoncée. Des performances plutôt alléchantes.

Pas moins de 350 ch/509 Nm et 688 km d'autonomie pour le sommet de la gamme DS N°8. Image: DS Automobiles

Sur la route, la N°8 Long Range 4x4 bondit avec vigueur à la moindre pression sur l’accélérateur. En mode Sport et AWD, les deux moteurs se donnent à plein. En mode Normal ou Eco, le moteur arrière se déconnecte et demande une demi-seconde pour entrer en action. Une latence est perceptible, mais vite pardonnée au vu des efforts déployés pour contenir la consommation.

Confort impérial, silence royal

Mais le plus frappant reste le confort. Les premiers mètres suffisent à donner le ton : cette DS N°8 ne roule pas, elle plane. La suspension pilotée par caméra lit la route en amont et absorbe les irrégularités avec une douceur rare, même avec des jantes de 21 pouces. Bien sûr, les cassures sèches laissent filtrer quelques percussions, et le mode Confort peut générer de légers pompages sur les enchaînements rapides. Mais globalement, l’amortissement procure un calme souverain.

La DS N°8 se montre souveraine sur la route. Image: DS Automobiles

Ce calme est renforcé par une insonorisation ultra-soignée. Dès la fermeture de la portière, l’ambiance évoque celle d’un salon capitonné: vitrages acoustiques sur tout le pourtour, y compris au toit panoramique, joints double-lèvres, optimisation des flux d’air… A haute vitesse, les bruits aérodynamiques deviennent murmures. Même le système audio Focal Electra 3D, pourtant développé sur-mesure pour la N°8, peine à se justifier tant le silence ambiant devient son plus grand rival.

Intégration originale des haut-parleurs dans les

contre-portes. Image: DS Automobiles

Plus agile qu'elle en a l'air

On pourrait croire qu’un tel niveau de confort compromet toute ambition dynamique. Erreur. Malgré une masse flirtant avec les 2300 kg, la DS N°8 surprend par sa tenue de route. Le train avant mord la trajectoire avec assurance, la direction reste précise mais un peu trop atone à notre goût et le roulis est maîtrisé, même en enchaînements serrés. La répartition du couple entre les essieux permet de relancer efficacement en sortie d’épingle, sans mise en défaut ni intervention intrusive de l’électronique.

Malgré 2300 kg sur la balance, la DS N°8 se montre agile. Image: DS Automobiles

On regrette juste un freinage perfectible: la transition entre régénératif et hydraulique manque de progressivité et la pédale reste spongieuse sur les freinages appuyés. Pour les amateurs de conduite à une pédale, la DS propose un mode One Pedal activable depuis la console centrale. Même batterie pleine ou chaude, la fonction reste disponible grâce à l’apport ponctuel des freins classiques pour garantir le même niveau de décélération.

Le mode One Pedal s'active au moyen de la touche dédiée sur la console centrale. Image: DS Automobiles

Sobre et moderne

L’habitacle joue la carte de la théâtralité. Volant à quatre branches, console centrale suspendue, planche de bord horizontale, grilles de haut-parleurs sculptées, le style est original et affirmé. Les matériaux sont globalement flatteurs et la sellerie spectaculaire. Quelques plastiques plus communs subsistent; pas dramatique au demeurant, mais lorsqu’ils tombent sous la main comme sur la partie basse du tunnel central au moment de boucler sa ceinture de sécurité, on ne parvient plus à en faire abstraction.

L'agencement intérieur navigue entre sobriété et modernité. Image: DS Automobiles

A l’avant, les sièges sont accueillants, enveloppants, confortables même après plusieurs heures de route. À l’arrière, le bilan est plus nuancé: l’assise est basse et peu sculptée, la garde au toit moyenne, et l’absence de caves à pied trahit la position de la batterie.

L'espace à l'arrière peut être compté pour les grands gabarits. Image: DS Automobiles

Le coffre offre un bon volume (620 à 1874 l), mais chute à 581 à 1834 l en 4x4. Il n’y a pas de frunk à l’avant ou de rangement additionnel sous plancher.

Si le coffre est plutôt spacieux, on regrette l'absence d'un frunk ou un rangement supplémentaire pour le câble de recharge par exemple. Image: DS Automobiles

Luxe moderne

Côté recharge, DS assume une approche mesurée. 160 kW maxi en courant continu, 27 minutes pour passer de 20 à 80 % : pas de record, mais des temps honnêtes grâce au préconditionnement automatique de la batterie via la navigation embarquée ou l’enclenchement manuel. La pompe à chaleur est de série, un bon point.

Environ 30 minutes pour recharger de 20 à 80%, la DS N°8 se contente du service minimum pour la catégorie. Image: DS Automobiles

L’architecture de l'interface embarquée est similaire à celle introduite sur les Peugeot 3008 et 5008: un bel écran central de 16 pouces, un peu lent, mais personnalisable et quelques touches physiques bien pensées. Le système vocal repose sur ChatGPT: ludique pour les enfants, mais encore limité côté fonctions véhicule. Impossible, par exemple, de lancer une recharge ou de changer de mode de conduite à la voix. L’idée est intéressante, mais encore perfectible.

L'interface multimédia accueille un module d'IA piloté par ChatGPT. Image: DS Automobiles

La DS N°8 AWD réussit là où on ne l’attendait pas. Elle ne joue pas la carte du sport à outrance, ni celle de la technologie ostentatoire mais propose une expérience apaisée, sophistiquée, inattendue. Une sorte de croisière électrique où le silence, le confort et le style prennent le pas sur la brutalité et la froideur des chiffres.

Héritière de la DS originelle, la N°8 véhicule aussi le Président de la République française. Image: DS Automobiles

Il reste à confirmer ses prestations sur longue distance — notamment l’autonomie réelle sur autoroute — mais une chose est sûre: la DS N°8 impose son standard à sa manière, sans copier personne. Les tarifs de base – avenants pour le segment premium – s’échelonnent entre 49 900.- francs et 73 300.- francs suivant la motorisation et le niveau de finition. De quoi assurer à la DS N°8 un rapport prix-prestation record de la catégorie L’avenir nous le dira, mais Emmanuel Macron en a déjà fait son destrier de choix…

