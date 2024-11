On a testé le Cupra Tavascan et on a frôlé le coup de foudre

... un fan passionné de voitures depuis son plus jeune âge. Sa carrière professionnelle a pourtant commencé dans la finance. En parallèle de celle-ci, il contribue à créer un blog sur l'automobile, avant de fonder sa propre page, avant de prendre le poste de rédacteur en chef de la «Revue automobile». Depuis 2018, il travaille en tant qu'indépendant et écrit pour différents médias automobiles et généraux (print et web), en Suisse comme à l'étranger. Jérôme Marchon travaille également comme traducteur et conseiller en contenu rédactionnel pour des événements automobiles et des constructeurs automobiles.

La direction progressive, la suspension pilotée et le système de vectorisation du couple permettent au Tavascan de concilier l'impossible : le confort d'une berline premium et l’agilité et la stabilité d’une sportive.

Les inserts en aluminium brossé et en carbone côtoient des tissus techniques innovants, créant une ambiance à la fois sportive et sophistiquée. L'éclairage d'ambiance paramétrique avec 64 couleurs au choix permet de personnaliser l'atmosphère selon son humeur.

Sous cette robe de caractère se cache une mécanique qui n'a rien à envier aux sportives thermiques. L’offre débute avec une version 286 ch/545 Nm (propulsion) et culmine avec une version à deux moteurs – et donc traction intégrale – de 340 chevaux/545 Nm. Les deux motorisations sont alimentées par une batterie de 77 kWh offrant de 477 à 565 km d’autonomie (WLTP) suivant le modèle et l’équipement, faisant du Tavascan l’une des références du segment.

Bien entendu, le Tavascan emprunte la plateforme électrique MEB du groupe Volkswagen y compris ses derniers développements techniques. Malgré les gimmicks stylistiques propres à Cupra, on repère ça et là quelques proportions similaires au Skoda Enyaq Coupé ou VW ID.5, forcément, mais globalement, les designers sont parvenus à créer un SUV coupé qui allie distinction, présence athlétique et coefficient aérodynamique optimisé.

Dans la galaxie toujours plus fournie des SUV électriques, une nouvelle étoile vient de faire son entrée. Le Cupra Tavascan ne se contente pas d'être le premier SUV 100% électrique de la marque espagnole , il porte avec lui un renouveau stylistique et technologique.

Ces cheffes et chefs horribles que personne ne veut avoir

Les cadres incompétents peuvent nuire à la santé des employées et employés et sont un motif de démission. L’étude sur la santé CSS révèle que la relation entre les collaboratrices et collaborateurs et leurs cheffes et chefs s’est une fois de plus détériorée.

On reconnaît une bonne cheffe ou un bon chef au fait que son équipe fonctionne parfaitement en son absence. Dans l’idéal, sa présence n’est donc pas indispensable. Dans le quotidien professionnel, on observe souvent le contraire: les supérieures et supérieurs hiérarchiques veulent se rendre indispensables, font preuve de défiance, réduisent à l’obéissance leurs collaboratrices et collaborateurs, sont à l’origine de leur surcharge ou de leur sous-charge de travail. Coach en carrière, Martin Wehrle connaît la détresse des personnes salariées devant subir de telles conditions de travail. Après avoir exercé comme consultant pendant plusieurs décennies, il en arrive même à la conclusion suivante: «Dans beaucoup d’entreprises, bien des profils psychologiques relèveraient de la psychiatrie.»