Le Hyundai Ioniq 9 se profile comme le vaisseau amiral électrique de la marque coréenne. Image: Hyundai

On a testé la Hyundai la plus chère jamais produite

C’est le Hyundai de tous les superlatifs: gabarit XXL, luxe assumé, batterie record… et prix en conséquence. L’Ioniq 9 débarque avec l’ambition de faire entrer la marque coréenne dans la cour des SUV électriques haut de gamme. Pari tenu? On l’a pris en main pour le vérifier.

Hyundai change de dimension. Avec l’Ioniq 9, la marque coréenne s’attaque au segment des SUV électriques 7 places premium. Résultat: le modèle le plus grand, le plus luxueux… et le plus cher jamais produit par Hyundai.

Un style moderne et particulièrement efficient. Image: Hyundai

A partir de 76 900 francs, il ne s’adresse plus seulement à la clientèle fidèle de la marque. Il vise ceux qui hésitent encore à franchir le pas de l’électrique haut de gamme.

Design XXL, mais élégant

Un SUV de 5,06 m de long, 1,98 m de large et 1,79 m de haut: sur le papier, c’est un mastodonte. Pourtant, les designers ont trouvé le bon équilibre. Signature lumineuse pixelisée, capot court, profil élancé, plis de carrosserie inspirés, l’ensemble dégage une vraie cohérence. L’arrière reçoit des feux verticaux qui apportent de la légèreté.

La ligne de toit fuyante, profitant à l'aérodynamisme, ne péjore en rien l'habitabilité. Image: Hyundai

Et malgré le gabarit d’armoire normande, le coefficient de traînée (Cw) tombe à 0,27 seulement (à titre de comparaison, une Tesla Model S a un Cw de 0,21). A condition d’opter pour les jantes de 19 pouces.

Le catalogue du Ioniq 9 s’articule autour de trois niveaux de finition, dix teintes de carrosserie (dont trois mattes), autant d’ambiances intérieures et des roues jusqu’à 21 pouces pour parfaire le look.

Sept vraies places et un intérieur soigné

De série, l’Ioniq 9 propose 7 places. En option, une configuration 6 places transforme la deuxième rangée en fauteuils individuels chauffants, ventilés, avec accoudoirs et réglages multiples façon Classe Affaires d’un avion. L’ambiance est résolument haut de gamme avec des selleries bicolores, quatre combinaisons de teintes, et du cuir Nappa en finition Calligraphy.

Luxe, calme et volupté à bord de l'Ioniq 9. Image: Hyundai

Seule réserve: les deux écrans de 12,3’’ du tableau de bord paraissent petits pour un modèle de ce gabarit. L’ergonomie reste bonne, identique aux autres modèles Ioniq, mais le système multimédia fait toujours l’impasse sur les applis tierces type Spotify ou YouTube.

L'interface et l'ergonomie du Ioniq 9 est similaire aux autres modèles Ioniq. Image: Hyundai

On apprécie en revanche le préchauffage manuel de la batterie, pratique pour optimiser les arrêts-recharge sans toujours devoir recourir à la navigation.

De l’espace à revendre

Avec un empattement de 3,13 m, l’espace intérieur impressionne. Même à sept adultes, le voyage reste confortable. Et si vous rabattez les sièges, le coffre atteint jusqu’à 2419 litres. En configuration cinq places, il offre déjà 908 litres, et même à pleine capacité, il reste 338 litres pour les bagages. Sans oublier le frunk avant: 88 litres en version deux roues motrices, 52 litres avec la transmission intégrale.

Même en configuration 7 places, le coffre se montre spacieux. Image: Hyundai

Côté pratique, la console centrale et ses 12,6 litres de capacité coulisse, les 6 ports USB-C sont capables de délivrer jusqu’à 100 W et la prise 230 V pour alimenter des appareils externes font de l’Ioniq 9 un véritable salon roulant. Et avec 2500 kg de capacité de remorquage en version à traction intégrale, il ne se contente pas de transporter des passagers.

Trois motorisations, jusqu’à 428 ch

Sous le plancher, la batterie de 110 kWh, bien plus généreuse que la moyenne du segment, anime au choix trois motorisations: «RWD Long Range» avec 218 ch, 0-100 km/h en 9,4 s, 620 km d’autonomie WLTP, «AWD» avec 308 ch, 0-100 km/h en 6,7 s, jusqu’à 606 km d’autonomie et «AWD Performance» et ses 428 ch, 0-100 km/h en 5,2 s, 600 km WLTP.

Les puissances moteur vont de 218 à 428 ch. Image: Hyundai

Malgré ses 2,6 tonnes, l’Ioniq 9 AWD Performance surprend par sa vigueur. La direction, un peu ferme au point milieu, demande un temps d’adaptation. Mais le confort et le silence de roulage impressionnent. Le système antibruit actif, assimilable aux casques audio anti-bruit, filtre les sons de la route via les haut-parleurs et fonctionne de manière quasi imperceptible.

Voyageur au long cours, l'Ioniq 9 est dimensionné pour les grands trajets en toute quiétude. Image: Hyundai

Sur les rubans roulants, l’Ioniq 9 déroule dans une quiétude totale. Le constat est un peu plus nuancé dans les enchaînements où le poids se fait vite ressentir en conduite dynamique, de même que sur les revêtements dégradés où la suspension – arrière notamment – se montre un peu sèche. Un amortissement pneumatique aurait assurément été judicieux sur le plan mécanique, peut-être moins sur le plan comptable.

Autonomie et recharge rapide

Sur notre parcours mêlant principalement routes sinueuses, routes secondaires roulantes et zones urbaines, nous avons relevé une consommation de 22,1 kWh/100 km, soit 497 km en utilisation réelle. Une conduite plus coulée permet de dépasser les 500 km, surtout avec la version RWD, plus efficiente. La recharge rapide profite de la technologie 800 V: 24 minutes suffisent pour passer de 10 à 80 % sur une borne à jusqu’à 350 kW.

En utilisation quotidienne, les 500 km d'autonomie sont facilement atteignables. Image: Hyundai

La plus chère des Hyundai

En Suisse, l’Ioniq 9 débute à 76 900 francs (RWD), grimpe à 80 400 en AWD et culmine à 89 900 en version haut de gamme Performance Calligraphy. Les options sont en revanche limitées: peinture entre 1200 et 2000 francs, pack 6 places 1000 francs (+ 1000 francs, pour les sièges pivotants), toit ouvrant panoramique 2000 francs et jantes 20’’ (finition Vertex) 900 francs et vous avez fait le tour.

Certes le modèle le plus cher de la gamme, l'Ioniq 9 offre un compromis prix/prestations très alléchant. Image: Hyundai

A ce tarif, l’Ioniq 9 s’invite dans le monde des gros SUV électriques avec une dotation riche, une garantie de 5 ans et une qualité de fabrication qui n’a plus grand-chose à envier aux marques dites «premium». Avec ses performances solides, son confort haut de gamme, son autonomie généreuse et sa recharge rapide, l’Ioniq 9 coche toutes les cases. La Hyundai la plus chère jamais produite? Oui, indéniablement. Mais aussi, et surtout, l’une des propositions électriques les plus complètes et cohérentes du marché.

