Couleurs pop et bouille sympa, la Twingo est de retour! Image: Renault

Renault fait tout juste avec sa nouvelle Twingo

Dans les années 1990, une auto a créé le buzz. La Renault Twingo sortait de l'ordinaire: mignonne, abordable, modulaire, pratique. Lors de la présentation, les dirigeants annonçaient qu'elle serait prisée des jeunes, n'aurait que des couleurs simples, pas de boîte automatique ni d'équipement de luxe. Tout faux! Elle a séduit les cinquantenaires, a reçu une boîte robotisée, des couleurs métallisées et une finition haut de gamme, avec cuir, appelé «Baccara».

Gil egger

Se tromper a dû être délicieux pour les responsables du marketing. La Twingo est devenue un phénomène de longévité dans le segment A, celui des petites voitures. En 2025, Renault veut reproduire ce phénomène. L'innovation de l'époque a payé puisque plus de quatre millions d'exemplaires ont trouvé preneur dans le monde.

La Twingo, une sorte de monospace urbain

Ses qualités, Renault les reprend in extenso. Compacité, praticité, sympathie et, surtout, électrique à prix abordable. Voici 35 ans, les sièges arrière mobiles ont créé un monospace urbain.

La Twingo de 1992 a bousculé les codes à l'époque. Image: Renault

En 2025, c'est pareil, mais en mieux, puisque la nouvelle Twingo E-Tech Electric a cinq portes. Elle a aussi des sièges escamotables, et le dossier de celui du passager avant se rabat, permettant d'emporter un objet de deux mètres de longueur. Le coffre est assez modeste (jusqu'à 360 l) quand quatre personnes sont assises, mais augmente de volume dès qu'il en manque une, et encore plus si les deux places arrière sont libres. Des accessoires malins augmentent les capacités de rangement, notamment entre les sièges avant.

La Twingo de 2025, électrique bien sûr! Image: Renault

Urbaine, la Twingo l'est et le revendique, à témoin son assistance au parcage efficace. De nos jours, le segment A souffre, de nombreux constructeurs l'ont abandonné. Concevoir une petite auto, la proposer à un tarif avantageux et gagner de l'argent constitue un gros défi. Les normes européennes et l'épée de Damoclès de l'électrification obligatoire ont de quoi refroidir les plus audacieux des entrepreneurs.

Fabrice Cambolive, CEO de Renault. Image: Renault

La création horizontale et la rapidité

Moins de deux ans ont suffi pour faire renaître la Twingo. Renault a utilisé un nouveau système, des équipes travaillant simultanément sur le projet en France, en Chine et en Slovénie, où elle est assemblée. Les solutions retenues avaient un horizon clair: parvenir à un prix sous les 20 000 euros. Et sans artifice ou restriction sur les prestations. En examinant les habitudes des consommateurs, le choix d'une batterie compacte et sûre de 27,5 kWh dite LFP (lithium-fer-phosphate) limite le poids. Cette technologie offre un rapport coût/autonomie idéal et se passe de composants rares et chers, comme le cobalt.

La technologie appelée «cell to pack» optimise la densité énergétique et limite le poids, qui atteint 1200 kg pour le véhicule complet, léger pour une voiture électrique. La base est la plateforme AmpR Small, avec des éléments empruntés aux prédécesseurs que sont la Renault 5 et la Renault 4, et même Captur pour une partie des suspensions. Le moteur de 82 ch (60 kW) et 175 Nm suffit à l'animer gaiement, de 0 à 50 km/h en 3,85 secondes, 12,1 jusqu'à 100 km/h.

Cinq portes désormais. Image: Renault

La conception a débuté en Europe, au Technocentre. Le partenaire Ampere a mis en place une gouvernance allégée pour raccourcir les prises de décision et éviter les allers-retours entre les métiers. La deuxième étape a été menée par ACDC, nom qui n'a rien à voir avec le rock, mais identifie le centre de recherche et développement de Renault à Shanghai en Chine. En s'appuyant sur l'expérience locale et des partenaires industriels inédits, les délais ont pu être écourtés. Ce sont par exemple Launch Design pour la partie visible de Twingo, CATL pour la batterie et Shanghai e-drive pour la motorisation.

Jusqu'à 360 litres de volume de coffre. Image: Renault

Cette nouvelle approche non linéaire implique des équipes œuvrant simultanément dans plusieurs endroits du globe, qui se sentent toutes engagées dans un défi permanent. L'avantage? Renault estime avoir gagné un an par rapport à une conception traditionnelle et a réduit de 50% les investissements nécessaires.

Une nouvelle longue vie pour Twingo

Twingo est compacte, c'est une vraie citadine. Raison pour laquelle son autonomie n'est pas énorme, au maximum 263 km, que les responsables relativisent, puisque la plupart des usagers roulent en moyenne 35 km par jour. Autre argument, la conduite à une pédale. En levant le pied, non seulement la voiture recharge la batterie, mais le ralentissement se prolonge jusqu'à l'arrêt complet. Les freins sont préservés.

Plutôt rouge? Ou... Image: Renault

... jaune? Image: Renault

Au lancement, quatre couleurs s'offrent aux clients: noir, vert, jaune et rouge. Fabrice Cambolive, CEO de la marque, souligne que, contrairement à 1992, la suite est déjà prévue. Au départ, la gamme est courte, le message simple et ensuite les ingénieurs imagineront toutes les solutions possibles pour allonger le cycle de vie de l'auto.

Quant au prix, il en appelle à un gel des normes européennes:

«La voiture est rentable si nous n'avons pas 25% des ingénieurs qui consacrent leur temps à adapter l'auto aux règles, je préfère qu'ils se dédient à optimiser la Twingo afin, notamment, de pouvoir la rendre encore plus abordable.» Fabrice Cambolive, CEO de Renault

Un modernisme soigné

La Twingo mesure 3,79 m de longueur. Son empattement de 2,49 m relègue les roues aux quatre coins pour un espace intérieur généreux. Le design s'inspire du passé, avec des phares en demi-lune expressifs et une face avant esquissant un sourire. L'arrière se reconnaîtra au premier coup d'œil avec les feux en forme d'arche.

Encombrement minimum dehors, habitabilité maximum dedans. Image: Renault

L’habitacle n'a rien de cheap. Les écrans arborent des dessins originaux et empreints de sympathie. Le fameux bouton rouge déclenchant les feux de détresse a été réinterprété et cela commence à faire beaucoup de clins d'œil à l'ancêtre!

Une planche de bord moderne avec quelques clin d'oeils à la Twingo original, comme le gros bouton rouge pour les feux de détresse. Image: Renault

Le ciel surprend avec l'impression de lettres et de signes et le slogan «A vous d'inventer la vie qui va avec» apparaît sur les sangles de coulissement des sièges arrière, accessibles depuis le coffre. Comme si cela ne suffisait pas, un message «Ouvert d'esprit» orne l'intérieur du hayon.

La Twingo arrivera sur le marché en janvier 2026. Image: Renault

Décidément, la créativité se loge partout pour faire de la nouvelle Twingo un phénomène urbain. Commandes dès décembre, arrivée des voitures en janvier 2026.