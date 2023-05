Festival de Cannes: les 12 pires tenues

Une pluie de stars ont tapé la pose sur le tapis rouge et voici les plus gros fails:

La série la plus polémique de l'année sera bientôt disponible sur RTS

The Idol, la série avec The Weeknd et Lily-Rose Depp sera diffusée dès le 5 juin sur RTS 1.

Réjouissez-vous, fans de séries HBO qui n'utilisez pas de sites de streaming obscurs et de liens douteux! On vous en a parlé en long et en large: The Idol, la série la plus polémique de l'année avec Lily-Rose Depp, sera disponible sur RTS 1 à partir du 5 juin.