Cette peluche oubliée devient une star d'internet

jack hunde plüschtier australien
Le personnel de l'hôtel recherche le propriétaire de Jack via les réseaux sociaux.Image: instagram

Jack a perdu sa famille. Cette peluche adorable a été retrouvée dans un hôtel en Australie. Très vite, il est devenu la mascotte de l'établissement en attendant de retrouver ses propriétaires.
24.08.2025, 11:5024.08.2025, 11:50
Plus de «Divertissement»

Un chien en peluche touche actuellement les cœurs en en Australie et bien au-delà. Un hôtel de Perth, ville dans l'ouest du pays, tente depuis depuis des semaines de retrouver la famille de Jack, un petit labrador en peluche tout doux apparu dans la buanderie de l'hôtel en juin. Depuis, le personnel de l'établissement, un Holiday Inn, raconte les aventures de cet adorable animal à quatre pattes sur les réseaux sociaux. Jack est rapidement devenu un membre du staff.

Nous avons trouvé Jack dans notre laverie il y a quelques semaines.
Nous avons trouvé Jack dans notre laverie il y a quelques semaines.Image: instagram holidayinnperth
Il a attendu et attendu... mais ses propriétaires sont introuvables.
Il a attendu et attendu... mais ses propriétaires sont introuvables.Image: instagram holidayinnperth
Alors, on lui a donné un job! Il a travaillé dans plusieurs départements.
Alors, on lui a donné un job! Il a travaillé dans plusieurs départements.Image: instagram holidayinnperth
L'accueil des clients.
L'accueil des clients.Image: instagram holidayinnperth
Il est devenu le manager de l'imprimante.
Il est devenu le manager de l'imprimante.Image: instagram holidayinnperth
Il aide le service de nettoyage à remplir les chariots.
Il aide le service de nettoyage à remplir les chariots.Image: instagram holidayinnperth
Il aide les clients à trouver leur étage en tant qu'«intendant d'ascenseur».
Il aide les clients à trouver leur étage en tant qu'«intendant d'ascenseur». Image: instagram holidayinnperth
Et il a adoré être barista pour une journée.
Et il a adoré être barista pour une journée.Image: instagram holidayinnperth
Il a aussi rejoint le VIK (Very Important Kids), le Kids Club de l'hôtel.
Il a aussi rejoint le VIK (Very Important Kids), le Kids Club de l'hôtel.Image: instagram holidayinnperth
Il a pris beaucoup de notes pendant ses formations en attendant que sa famille vienne le chercher.
Il a pris beaucoup de notes pendant ses formations en attendant que sa famille vienne le chercher.Image: instagram holidayinnperth
On serait si heureux de le voir réuni avec sa famille! Reconnaissez-vous Jack?
On serait si heureux de le voir réuni avec sa famille! Reconnaissez-vous Jack?Image: instagram holidayinnperth

«Il est arrivé, mais n'a jamais quitté l'hôtel», a écrit le Holiday Inn sous la première photo publiée sur Instagram mi-juillet, invitant les propriétaires potentiels à le contacter. Dans les photos suivantes, on voit que Jack se rend de plus en plus utile: il travaille à la réception, aide au ménage, fait des cafés pour les clients et regarde par la fenêtre avec envie, toujours avec ce message : «Si quelqu'un le connaît, n'hésitez pas à nous contacter.» Depuis, d'innombrables internautes ont commenté les aventures de Jack.

Elles rendent tout le monde hystérique

La recherche de l'enfant propriétaire de cette adorable peluche a rapidement suscité un intérêt général. Les chaînes de télévision australiennes ont repris l'histoire, présentant Jack comme un toutou à tout faire qui aide désormais à l'hôtel en attendant ses «parents».

Des fans qui affluent à l'hôtel

Les publications ont atteint des millions de vues sur Instagram, Facebook et YouTube. «Nous n'aurions jamais imaginé que l'histoire prendrait une telle ampleur», a déclaré un employé de l'hôtel à l'agence de presse allemande. «Nous sommes tous fous de Jack.» Des fans viennent carrément à l'hôtel pour rendre visite à Jack.

D'ailleurs, son nom lui a été attribué par le personnel. Comme personne ne s'est manifesté, Jack est parti, muni d'un badge, explorer Perth, du Bell Tower à Kings Park.

Jack voyage

Comme le nain dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jack n'est pas resté cantonné aux murs de l'hôtel. Il a pris le ferry pour l'île voisine de Rottnest. Là, il a pu bronzer sur la plage et se faire prendre en photo avec les quokkas, une espèce marsupiale qui fait la renommée de l'île. Une façon pour l'hôtel de montrer ce qu'il y a à faire autour de la ville.

Il fallait absolument un selfie avec un quokka, son nouveau meilleur ami.
Il fallait absolument un selfie avec un quokka, son nouveau meilleur ami.

Parallèlement, le staff a contacté les clients présents à Perth le week-end où la pop star Katy Perry se produisait en Australie, sans succès jusqu'à présent. «Mais deux mois se sont écoulés et nous l'avons désormais officiellement adopté au sein de la famille Holiday Inn Perth», a déclaré un employé. Pendant ce temps, d'innombrables personnes du monde entier commentent les aventures de Jack. «Celui qui écrit ces posts Instagram et emmène Jack voir du pays est un génie», a écrit une internaute. «Je pense que nous nous sentons tous un peu perdus parfois. Ne serait-ce pas bien si d'autres faisaient autant d'efforts pour nous ramener à la maison ? » (sda/dpa)

