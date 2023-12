Berset s'en va et on a ressorti les vieux dossiers

Ce 13 décembre, le successeur du Fribourgeois le plus célèbre de la Berne fédérale est désigné par l'Assemblée fédérale. Chez watson, on a sorti les images les plus immanquables pour marquer le coup (et 2023 a été très riche).

Ce mercredi est un jour un peu particulier pour Alain Berset. En effet, notre ministre de la Santé star a démissionné en juin dernier et son successeur est désigné. C'est beaucoup d'émotion pour nos petits cœurs de journalistes, alors pour s'en remettre, on a fait ce que l'on sait faire de mieux: farfouiller dans les vieux dossiers.



Et notre futur ex-ministre de la Santé (il l'est encore jusqu'au 31 décembre), a su se mettre en valeur depuis 11 ans (et surtout cette dernière année). On vous laisse découvrir.

En 2011, en mode partyboy Elu conseiller fédéral, Alain Berset fête l'événement au restaurant XIII Cantons dans sa commune de Belfaux, dans le canton de Fribourg. Image: KEYSTONE

En 2012 en mode enfant Alain Berset assiste à la danse du lion lors de la cérémonie d'inauguration du Centre pour la durabilité environnementale globale de Singapour en collaboration avec l'EPFZ. Image: EPA

2013 en mode bogoss Avec Nadine Strittmatter (à dr.), et Melanie Winiger (à g.), lors de la soirée d'ouverture du 9e Zurich Film Festival à Zurich.

2014 en mode zikos Avec l'ambassadeur Ryuhei Maeda pour le jubilé des 150 ans de relations diplomatiques entre la Suisse et le Japon. Image: KEYSTONE

2015 en mode princesse Avec le prince Albert II de Monaco lors du meeting Athletissima. Image: KEYSTONE

2016 en mode Louis la brocante Le ministre posant devant «Le Retable de l'Abondance et du Mercantilisme totalitaire» de Jean-Tinguely. image: keystone

2017 en mode «Je suis Gutenberg» Berset imprime un exemplaire sur une presse historique lors de l'ouverture de la Foire du livre de Francfort. image: keystone

2018 en mode, «C'est quoi ces chips pourries, où sont mes Zweifel?» Lors d'un trajet en train entre New York et Philadelphie. Alain Berset était alors président de la Confédération. image: keystone

2019 en mode «Je vis ma meilleure vie» (c'était juste avant le Covid) Lors de la Journée des droits de l'enfant à Coire, dans les Grisons. image: keystone

2020 en mode «Ce truc bleu? Pas de soucis, en 2021 c'est fini!»

2021 en mode: «Ce truc bleu? Pas de soucis, en 2022 c'est fini...»

2022 en mode bér(s)et, parce que le masque, c'est has-been. Image: KEYSTONE

2023 en mode immense remise en question à l'ONU: «Pourquoi je ne commencerais pas le yoga?»... Image: KEYSTONE

... mais pas tout de suite. D'abord, on va profiter à fond et se mettre crème Keystone

Petit saut vite fait en Colombie pour poser sa marque Image: KEYSTONE

On ne va pas partir sans un hug au voisin... Keystone

... et un apéro, on n'est pas des bêtes, tchin tchin Manu! Image: KEYSTONE

Ça ne vous rappelle rien? Image: keystone

Bon vent Alain!

