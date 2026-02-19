Vidéo: watson

Lidl a désormais son sac de luxe (et il n'y a qu'un moyen de l'avoir)

Après les baskets à ses couleurs, Lidl revient avec un concept bien plus barge (et moins pratique): un sac à main en forme de chariot de supermarché. C'est le designer américain Nik Bentel qui est derrière le bien nommé «Trolley Bag».

Pour la Fashion Week de Londres, la marque discount Lidl transforme son caddie en sac à main de luxe. Le nom de cette pièce qu'on n'attendait pas? Le «Trolley Bag».

Le sac est créé en collaboration avec le designer américain Nik Bentel, connu pour métamorphoser les éléments de tous les jours en accessoires mode iconiques.

image: lidl, instagram

Il ne faut pas avoir peur des voleurs. image: lidl, instagram

Le sac sera présenté le 20 et 21 février à Londres, où les visiteurs pourront tenter de repartir avec le précieux objet.. Pour les autres, un tirage au sort aura lieu sur le site du designer ce 26 février.

Celui-ci ne sera donc pas vendu en boutique classique mais seulement via des évènements très prisés ainsi que sur le site web du designer.

