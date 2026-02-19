faible pluie
DE | FR
burger
Divertissement
Mode

Lidl a son sac de luxe en forme de chariot grâce à Nik Bentel

Vidéo: watson

Lidl a désormais son sac de luxe (et il n'y a qu'un moyen de l'avoir)

Après les baskets à ses couleurs, Lidl revient avec un concept bien plus barge (et moins pratique): un sac à main en forme de chariot de supermarché. C'est le designer américain Nik Bentel qui est derrière le bien nommé «Trolley Bag».
19.02.2026, 15:0419.02.2026, 15:06
Noémie Pascalin
Noémie Pascalin

Pour la Fashion Week de Londres, la marque discount Lidl transforme son caddie en sac à main de luxe. Le nom de cette pièce qu'on n'attendait pas? Le «Trolley Bag».

Le sac est créé en collaboration avec le designer américain Nik Bentel, connu pour métamorphoser les éléments de tous les jours en accessoires mode iconiques.

Image
image: lidl, instagram
Lindt a un avis radical sur Aldi et Lidl
Il ne faut pas avoir peur des voleurs.
Il ne faut pas avoir peur des voleurs.image: lidl, instagram

Le sac sera présenté le 20 et 21 février à Londres, où les visiteurs pourront tenter de repartir avec le précieux objet.. Pour les autres, un tirage au sort aura lieu sur le site du designer ce 26 février.

Celui-ci ne sera donc pas vendu en boutique classique mais seulement via des évènements très prisés ainsi que sur le site web du designer.

Vidéo: watson
La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Chanel a réussi l'impensable
Chanel a réussi l'impensable
de Marine Brunner
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
1
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
de Alyssa Garcia
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
de Alexandria SAGE et Taimaz SZIRNIK, Italie
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
1
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
de Marine Brunner
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
de Marine Brunner

Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques

Vidéo: watson

Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
27 magnifiques photos d'animaux pour un lundi plus réussi
Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
Cute News, everybody!
L’article