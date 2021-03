Divertissement

Alcool

Les stars investissent dans la tequila



La tequila, c'est bien. La tequila de star, c'est mieux

Image: shutterstock/keystone

Kendall Jenner vient de se lancer dans le business de cette eau-de-vie à base d'agave. Avant elle, The Rock, George Clooney, Nick Jonas ou encore Justin Timberlake avaient flairé la bonne affaire.

«Vous pouvez être célèbre et ne pas avoir une marque de tequila.» @dudewithsign (le mec qui écrit des messages sur des bouts de carton) marque un point avec son dernier post Instagram (ci-dessous). C’est vrai qu’on peut se demander pourquoi de plus en plus de stars créent leur marque de tequila dite premium.

Après Dwayne Johnson, aka The Rock (Teremana Tequila), Michael Jordan (Cincoro), P. Diddy (DeLeón Tequila), Nick Jonas (Villa One Tequila), Rita Ora (Próspero Tequila), Chris Noth (Ambhar Tequila) ou encore Guy Fieri (Santo Spirit), Kendall Jenner est la dernière personnalité à avoir mis le pied dans la porte.

La mannequin a baptisé sa tequila 818 (du nom de l'indicatif de sa ville natale de Calabasas en Californie). Et la membre du clan Kardashian est futée. Elle a soumis anonymement sa tequila à des concours de spiritueux. Résultat: la 818 a entre autres remporté le titre de «Meilleur Reposado du monde» lors des World Tequila Awards 2020.

Du coup, Kylie Jenner va-t-elle devoir arrêter de biberonner la Don Julio 1942? 🤔

Image: Capture d'écran Instagram

Tout ça, c’est la faute de George Clooney

On doit notamment cette tendance des spiritueux de célébrités à George Clooney. L'acteur a créé en 2013 Casamigos avec deux associés, Mike Meldman, magnat de l'immobilier et Rande Gerber, mari de Cindy Crawford. Il n’a pas été la première personnalité à se lancer dans le business de la tequila, mais le rachat de sa marque en 2017 pour un milliard de dollars par le géant des boissons alcoolisées Diageo marque un tournant.

La tequila est l'une des catégories de spiritueux qui connaît la plus forte croissance aux Etats-Unis. Selon le Distilled Spirits Council of America, les volumes ont augmenté de 209% depuis 2002. Le pays concentre 55% de la consommation mondiale.

Mais pour nous, il n'existe qu'☝ tequila , c'est celle au chapeau rouge

Image: shutterstock/dr

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» 11 chats qui n'ont pas un physique facile Link zum Artikel On peut légalement mettre un coup de batte à Trump Link zum Artikel Les 5 meilleures façons d'échapper à un contrôleur CFF Link zum Artikel Un duel au sabre laser filmé dans le Colorado Link zum Artikel