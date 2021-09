Divertissement

Alcool

5 cocktails que les barmans détestent préparer



Sur Reddit, les barmans dévoilent la boisson alcoolisée qu'ils détestent servir.

Oh non! Le Mojito...

«Le Mojito. Une Boisson fantastique, et j'adore en faire pour moi et mes amis, mais je suis trop perfectionniste pour les faire en masse.» -u/Blakdragon39

Du coup, ça veut dire qu'on nous sert des Mojitos vite faits mal faits?

La boisson anonyme

«La seule chose que je détestais lorsque j'étais serveur, c'était lorsque quelqu'un me donnait le nom d'une boisson de merde au pif comme si c'était son nom universel.»

Client : «Donnez-moi une Marilyn mentholée avec une goutte de Gingy.»

Moi : «Quoi?»

Client : «Gin Tonic avec un citron vert.»

Vodka martini aussi?

«La boisson que je déteste le plus, c'est le vodka martini. Pour commencer, c'est dégueulasse et souvent les gens qui en commandent aussi.» -u/patts19

Bon, c'est sûrement un peu extrême mais je suis d'accord sur le fait que c'est imbuvable. Par contre, Channing Tatum, lui a l'air de kiffer👇.

Le Jägerbomb

«C'est pas dur à préparer, au contraire c'est relativement simple. C'est les petites merdes qui en commandent. C'est la boisson type d'un jeune alcoolique pauvre. C'est insupportable. Ces personnes là finissent toujours en coma en fin de soirée. C'est embarrassant.» -u/Imdush

Alors là, c'est non. Je suis un jeune alcoolique pauvre, alors tu vas vite te calmer imdush.

Le verre de trop

«Le seul verre que je déteste préparer, c'est celui que je sers après avoir réalisé que tu ne devrais plus boire. Je suis responsable si un ivrogne se blesse ou s'il blesse quelqu'un d'autre. Alors ne me fais pas la tête si je te donne une tasse de thé ou un verre d'eau. Je me suis simplement rendu compte que t'étais trop ivre.» -u/medblodnasir

Après la soif, la faim 👇

Vidéo: watson

