Voici la nouvelle attraction d'Europa Park

Europa Park s'agrandit! Et qui dit nouveau quartier, dit forcément nouvelle attraction. Les premiers tests du grand huit Voltron Nevera ont été un succès. Une attraction qui promet même d'être unique au monde.

Depuis 1975, l'Union européenne s'est agrandie, tout comme le parc d'attractions qui lui est dédié. De cette expansion est né le quartier scandinave en 2019. Et en 2024, c'est la Croatie qui sera à l'honneur, avec un nouveau quartier dédié situé entre la Russie et la Grèce, devenant ainsi le 17e quartier thématique du parc.

C'est donc entre le manège aquatique Poséidon et le tournoyant Euro-Mir que vous pourrez découvrir le Voltron Nevera. Cette nouvelle attraction a pour ambition d'allier frissons et technologie: sept inversions, quatre propulsions, 2,2 secondes d’affilée en apesanteur et le record du monde de la propulsion la plus raide, à 105°.

Difficile à concevoir sur le papier, il semblerait que l'ensemble s'avère décoiffant, comme le montrent les images des premiers essais.

Autour de ce manège, une tour de 28 mètres s'élève, rendant hommage à l'inventeur croate Nikolas Tesla qui a contribué grandement au développement du courant électrique.

Pour vous faire une idée avec la réalité, voici la simulation 3D de l'attraction visible sur la vidéo ci-dessus. Ça promet.

